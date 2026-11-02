పురపోరులో వైఎస్ కుటుంబానికి సీన్ రివర్స్ - పులివెందులలో 71 శాతం పోలింగ్ నమోదు
Voting Improved In Pulivendula : పులివెందులలో సీన్ రివర్స్ అయింది. సుమారు 71 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని వైపుల నుంచీ అష్టదిగ్బంధం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:00 AM IST
పులివెందులలో దశాబ్దాలుగా తమ అరాచకంతో ప్రజల్ని శాసిస్తున్న వైఎస్ కుటుంబానికి పురపోరులో సీన్ రివర్స్ అయింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఓటర్లు బారులు తీరారు. సుమారు 71 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఒకప్పుడు ఎన్నికలంటే ఇక్కడ ఏకపక్షంగా రిగ్గింగే అనే నానుడి ఉండగా ఇప్పుడు పటిష్ఠ భద్రతతో ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓటేశారు.
ఓట్లు ఉన్నా వేయలేని పరిస్థితి : కడప జిల్లా పులివెందుల. ఇక్కడ గతంలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఏకపక్షమే! దశాబ్దాలుగా వైఎస్ కుటుంబం అరాచకాలకు, హింసాకాండకు భయపడి ఇక్కడి ప్రజలు ఓట్లు వేసేందుకే బయటకు వచ్చేవారు కాదు. ఉమేష్ చంద్ర కడప ఎస్పీగా ఉండగా ఫ్యాక్షనిస్టులను అదుపు చేయడంతో, 1996లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో మాత్రమే ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓట్లు వేశారు. అప్పుడు తప్ప వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలోను, ఆ తర్వాత జగన్ హయాంలోను అక్కడ అన్ని ఎన్నికల్లో సామాన్యులు ఓట్లు వేసే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ప్రతిపక్షానికి ఓట్లు ఉన్నా వేయలేరు. ఏజెంట్లనూ పెట్టలేరు. ధైర్యం చేసి ఏజెంట్లను పెట్టినా, ప్రజలు ఓటింగ్కి వెళ్లినా అదే రోజు దాడులు, హత్యాయత్నాలు, ఆస్తుల విధ్వంసాలు తప్పనిసరి. ఈ గొడవంతా ఎందుకని చాలా మంది ఓటింగ్కు దూరంగా ఉండేవారు. అత్యంత ధైర్యవంతులు మాత్రమే ఓట్లు వేయడానికి వెళ్లేవారు. ఏజెంట్ల సంగతి సరేసరి. ప్రాణాలకు తెగిస్తేనే ఏజెంట్లుగా కూర్చునే పరిస్థితి.
71 శాతం ఓటు నమోదు : రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పులివెందులలో సీన్ రివర్స్ అయింది. ఇప్పుడు అవకాశం కూటమికి వచ్చింది. అధికారం దన్నుతో వీళ్లూ ప్రతి వ్యూహాలు పన్నారు. కొన్ని చోట్ల కొంత శ్రుతిమించి వ్యవహరించారన్న విమర్శలు వచ్చాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని వైపుల నుంచీ అష్టదిగ్బంధం చేయడంతో ఆ ధాటికి తట్టుకోలేక చరిత్రలో మొదటిసారి వైఎస్ కుటుంబం తమ ఏజెంట్లను పోలింగ్ బూత్ల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ధర్నా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆరు నెలల క్రితం జరిగిన పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానం ఉప ఎన్నికలోనే కూటమి ఘన విజయం సాధించింది.
ఈసారి పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 40 వార్డులకుగాను 20 ఏకగ్రీవం చేసుకోవడం ద్వారా ఆధిపత్యాన్ని చాటిచెప్పింది. ఛైర్పర్సన్ పోస్టుతో పాటు, 20 వార్డులకు ఆదివారం పోలింగ్ నిర్వహించగా ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఓట్లు వేశారు. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి సుమారు 71 శాతం మంది ఓట్లు వేశారు. పులివెందులలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ ఘర్షణలు, జగన్ నిరసనలతో ఆదివారం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నా అధికార యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడం, రిగ్గింగ్ జరగదన్న భరోసా ఇవ్వడంతో సామాన్య ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పులివెందులలోనే సుమారు 1000 మంది పోలీసుల్ని మోహరించారు. సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో యువతతో పాటు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఓటు వేశామని కొందరు తెలిపారు.
రాయలసీమ పురపోరులో చెదురుమదురు ఘర్షణలు - ప్రశాంతంగా పోలింగ్
ఉత్తరాంధ్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతం - ఆ ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ శాతం అధికం