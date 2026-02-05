వారం రోజులుగా నిద్రపోలేదు - 3 జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల్లో అంతా భయం భయం
మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్ నుంచి వచ్చిన పెద్దపులి - యాదాద్రి, సిద్దిపేట, జనగామ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో సంచారం - ఆడపులి కోసం 375 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం - థర్మల్ డ్రోన్లు ఉపయోగిస్తున్న అటవీశాఖ
Published : February 5, 2026 at 12:49 PM IST
A tiger Roaming in 3 Districts : సిద్దిపేట, యాదాద్రి-భువనగిరి, జనగామ జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలను ఓ పులి నిద్రపోనీయకుండా చేస్తోంది. వారం రోజులుగా పులి ఆనవాళ్లతో ఈ సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు భయంతో హడలిపోతున్నారు. నిన్న ఏకంగా 2 ఆవులు, దూడను చంపడంతో ఈ భయం మరింత పెరిగింది. అటవీ శాఖ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం గత రెండు వారాలుగా సిద్దిపేట, యాదాద్రి-భువనగిరి, జనగామ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. కెమెరాల్లో రికార్డయిన చిత్రాల ఆధారంగా అది మగ పులి అని మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్ టైగర్ రిజర్వు నుంచి వచ్చిందని వెల్లడించింది. ఈ పులి విషయంలో తాజా పరిణామాలను ఎదుర్కొనేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై అటవీశాఖ అరణ్యభవన్లో బుధవారం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించింది.
పీసీసీఎఫ్ సూచనలు : అటవీ సంరక్షణ ప్రధాన అధికారి, అటవీ దళాల అధిపతి సువర్ణ, ఉన్నతాధికారులు వినయ్కుమార్, క్షితిజ, వైల్డ్లైఫ్ ఓఎస్డీ శంకరన్ హాజరయ్యారు. ఎన్టీసీఏ (జాతీయ పులుల సంరక్షణ సంస్థ) సభ్యురాలు హరిణి వేణుగోపాల్, వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధి రమేష్, హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ సభ్యుడు ఇమ్రాన్ సిద్దిఖ్, పుణేకు చెందిన రెస్క్యూ బృంద నిపుణులతో ఇటీవల ప్రత్యేక సాంకేతిక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభ్యులు అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులతో బుధవారం ఆన్లైన్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అదే సమయంలో పులికి హాని కాకుండా ట్రాకర్లు ఏర్పాటు చేయాలని అటవీశాఖ సిబ్బందికి పీసీసీఎఫ్ సూచించారు.
పులి కదలిక తెలుసుకునేందుకు థర్మల్ డ్రోన్లు : ఆడపులి తోడు కోసం తిప్పేశ్వర్ అడవుల నుంచి బయల్దేరిన ఈ పులి కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వుకు అక్కడ్నుంచి పలు జిల్లాల మీదుగా వచ్చి ఇప్పుడు సిద్దిపేట, యాదాద్రి-భువనగిరి, జనగామ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో సంచరిస్తోంది. కచ్చితమైన కదలికల కోసం అటవీశాఖ కెమెరా ట్రాప్లు, థర్మల్ డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఇస్మాయిపేట, చిన్నలక్షీపురం సమీప ప్రాంతాల్లో పులి కనిపించినట్లు ట్రాకింగ్ టీంలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : పులి సంచరిస్తున్న విషయం తెలియడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. పులి భయంతో రాత్రిళ్లు నిద్రపట్టడం లేదని వాపోయారు. ఏ సమయంలో వచ్చి దాడి చేస్తుందేమోనని భయపడుతున్నారు. జనగామ ఎఫ్ఆర్వో కొండల్రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలం కొలనుపాక గ్రామ పరిధిలో పెద్దపులి సంచరిస్తోందని తెలిపారు. బసంతాపురం, లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామాల్లో పాదముద్రలు కనిపించాయి. దీంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అడవిలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు : పులి జాడ కోసం జనగామ, యాదాద్రి, సిద్దిపేట జిల్లాల అటవీశాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా గాలిస్తున్నారు. రైతులు పొలాలు, అడవుల సమీపానికి గుంపులుగా మాత్రమే వెళ్లాలని సూచించారు. కొన్ని రోజుల పాటు పశువులను బయటికి తీసుకెళ్లకుండా ఇంటి వద్దనే ఉంచి పోషించుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతానికి యాదాద్రి జిల్లా కొలనుపాక-శ్రీనివాసపురం మధ్య పులి సంచరిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. దాన్ని ప్రాణాలతో బంధించేందుకు సిద్దెంకి గుట్ట వద్ద బోను, అడవిలోని పలు ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. పులి కనిపిస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని సూచించారు.
రోజూ సరిహద్దు జిల్లాలో 50 కి.మీ ప్రయాణం : యాదాద్రి జిల్లాలోని తుర్కపల్లి మండలంలోని దత్తాయిపల్లి అటవీ ప్రాంతాన్ని పులి తన స్థావరంగా మార్చుకుందని గ్రామస్థులు తెలిపారు. అక్కడి నుంచి అది రోజూ సరిహద్దు జిల్లాల్లో 50 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించి తిరిగి అదే ప్రదేశానికి వస్తుందని సమాచారం. తుర్కపల్లి అడవుల నుంచి ఒక ఆడపులి కోసం దాదాపు 375 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వచ్చిన మగ పులి ఇదేనని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
''లక్షల రూపాయల విలువైన రెండు ఆవులు ఒక దూడను పులి చంపింది. మేము ఆవులను కొని పాలు అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాము. రాత్రికి రాత్రే అంతా నాశనమైపోయింది. అధికారులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకుని, పులిని పట్టుకుని అడవిలోకి తరలించాలి. ప్రభుత్వం నన్ను, నా కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి." - శ్రీశైలం, దత్తాయిపల్లి గ్రామస్థుడు
ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టింపేది? - వన్యప్రాణులకు ప్రమాదంగా మారుతున్న ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరు!
పెద్దపులి ఆగమనం : కవ్వాల్కు చుట్టమొచ్చింది - ఈసారైనా ఉండిపోయేనా?