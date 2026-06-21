ETV Bharat / state

ఇక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెదురు వనాలు! - పంట మార్పిడిలో భాగంగా ప్రభుత్వ నిర్ణయం

30 జిల్లాల్లో 2,355 ఎకరాల్లో సాగు - 50 శాతం సబ్సిడీతో మొక్కల పంపిణీ - డిమాండ్​ పెరిగితే మరిన్ని ఎకరాలకు సాయం - విసృత వినియోగంలో వెదురుగుజ్జు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెదురు పెంపకం
CULTIVATING BAMBOO TREES IN TG (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TG Govt Decides To Cultivate Bamboo Trees In State : ఈ ఏడాది ఎల్​నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని, దానివల్ల వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు ముందుగానే హెచ్చరించారు. దానికి తగినట్టుగానే రాష్ట్రంలో ఇంకా వర్షాలు విస్తరించలేదు. అధిక ఉష్ట్రోగ్రతలు, వడగాలులు నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంటల మార్పిడిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో రైతులకు నష్టం రాకుండా ఉంటుందని భావిస్తోంది.

30 జిల్లాల్లో 2,355 ఎకరాల్లో : పంటల మార్పిడి కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులందరూ వెదురు వనాల్ని పెంచాలని ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ 30 జిల్లాల్లో 2,355 ఎకరాల్లో వెదురు చెట్ల పెంపకానికి అనుమతినిచ్చింది. రైతులకు 50 శాతం సబ్సిడీతో మొక్కలను పంపిణీ చేయాలని సూచించింది. హైదరాబాద్​, మహబూబాబాద్​, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ పంటను మినహాయించారు.

మరిన్ని ఎకరాలకు సాయం : అయితే ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ఉద్యానవన శాఖ కూరగాయలు, పండ్లు, పూలతోటలు, పామాయిల్​తో పాటు వెదురువనాల పెంపకానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. వాటిని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం మొదటగా వెదురు వనాల సాగుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో 800 ఎకరాలు, నారాయణపేటలో 200, జనగామ, గద్వాల, నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాల్లో 150 ఎకరాల వరకు సబ్సిడి అందించనున్నారు. ఇక రంగారెడ్డిలో 100 ఎకరాలు, ఇతర జిల్లాల్లో అంతకంటే తక్కువ విస్తీర్ణంలో పెంపకానికి సబ్సిడీ ఇవ్వనున్నారు. డిమాండ్‌ వస్తే మరిన్ని ఎకరాలకు సాయం అందిస్తారు.

అమలు చేసే విధానం ఇదే! : ఎకరం పొలంలో వెదురు పెంపకానికి 160 మొక్కలు అవసరం పడతాయి. వీటికి రూ.48 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఒకవేళ పెంపకం చేయాలనుకుంటే ఉద్యాన శాఖ అధికారుల వద్ద పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మొక్కల్ని కొనుగోలు చేసుకోవాలి. మొక్కలను కొనే రైతులకు ప్రభుత్వం 50 శాతం సబ్సిడీ కింద రెండేళ్లలో రూ. 24 వేలు చెల్లిస్తుంది. మొదట మొక్కలు నాటే సమయంలో రూ. 15 వేలు ఇస్తారు. ఆ తర్వాత రెండో ఏడాదికి వాటి పెంపకాన్ని పరిశీలించి మరో రూ.9 వేలు అందిస్తారు. అయితే ఈ మొక్కలను నేరుగా పొలంలోనే గాక పొలం గట్లపై పెంచినా 50 శాతం సబ్సిడీని అందిస్తుంది.

నాలుగేళ్లలో కాతకు : ఈ వెదురు మొక్కలు నాలుగు సంవత్సరాల్లో 5 మీటర్లు పెరిగి కోతకు వస్తాయి. ఆ తర్వాత వాటిని రైతులు అమ్ముకోవచ్చు. ఎకరానికి 20-30 టన్నుల చొప్పున 15 ఏళ్ల పాటు పంట దిగుబడి వస్తుంది. ప్రస్తుతం వీటి ధర రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 9 వేల వరకు ఉంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటే రూ.లక్షకు పైగా ఆదాయం వస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

విస్తృత వినియోగంలో వెదురు గుజ్జు : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం వెదురుగుజ్జును విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ వెదురుగుజ్జును కాగితాలు, టిష్యూపేపర్లు, బల్లలు, కుర్చీలు, మంచాలు, చాపలు, స్టాండ్లు, తలుపులు, కిటికీలు, ఫ్రేములతో పాటు దుస్తులు, టవల్స్, కళాఖండాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా కుటీర, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల కింద వెదురు శుద్ధి, ఉత్పత్తి యూనిట్ల స్థాపించాలని చూస్తోంది. ఇలా చేయటం వల్ల రైతులకు, మహిళా సంఘాలకు లాభదాయకంగా ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఖరీఫ్​లో యూరియాకు కటకట - కేటాయింపుల్లో కోత పెట్టిన కేంద్రం

తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడినిచ్చే పంట - రైతులకు ఉచితంగా మొక్కలు సరఫరా

TAGGED:

GOVT ON CULTIVATING BAMBOO TREES
CULTIVATING BAMBOO TREES IN TG
BAMBOO CULTIVATION IN TG 2026 TO 27
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెదురు పెంపకం
CULTIVATING BAMBOO TREES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.