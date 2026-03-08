ఏపీలో ఉత్సాహంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - వనితలను సన్మానించిన ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ సంఘాలు, ఆటల పోటీలతో అతివలను ఉత్సాహపర్చిన నిర్వాహకులు, అన్ని రంగాల్లో మహిళలు పైకిరావాలని వక్తల పిలుపు
International Womens Day Celebrations Across AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన వనితలకు ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ సంఘాల వారు సన్మానం చేశారు. అన్ని రంగాల్లో మహిళలు అభివృద్ధి చెందాలని వక్తలు పిలుపునిచ్చారు. కొన్నిచోట్ల అతివలకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించి ఉత్సాహపరిచారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేడుకలు: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మాధవి, హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్పర్సన్ మంజులారెడ్డితో కలిసి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మహిళలతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగారు. తర్వాత పలువురు మహిళలు ఎమ్మెల్యేను సత్కరించారు. మంగళగిరిలో వైబ్ సంస్థ మహిళలకు ట్రెక్కింగ్ పోటీలు నిర్వహించింది. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకే గుంటుపల్లిలో రైజ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ వివరించారు. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఉండాలని ఆ వ్యక్తి మహిళే కావాలన్నారు. రాష్ట్ర పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మహిళా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో వివిధ విభాగాల్లో ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు. కృష్ణా జిల్లా పామర్రులో అంగన్వాడీ, డ్వాక్రా మహిళలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక స్టాళ్లను ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్రాజా పరిశీలించారు. తర్వాత మహిళలను సన్మానించారు.
పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు: చంద్రగిరి నియోజకవర్గ పరిధిలోని మహిళా సంఘాల సభ్యులను, మహిళా వ్యాపారవేత్తలను ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సన్మానించారు. 6541 మహిళా సంఘాలలోని 34,260 మంది మహిళలకు రూ. 520 కోట్ల చెక్కును ఆయన అందించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో మహిళలదే కీలక పాత్ర అని అన్నమయ్య జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ అన్నారు. మదనపల్లెలో పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ, మండల సమాఖ్య సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు రెండు కిలోమీటర్ల నడక పోటీలు నిర్వహించారు. నంద్యాలలో జరిగిన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో మంత్రులు ఎన్ఎండీ ఫరూక్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. మహిళా సంఘాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు.
కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు: కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో మహిళలు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. విశాఖ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో నిర్వహించిన పింక్ సఖీ శారీ వాక్లో మహిళలు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మన్యం జిల్లా పార్వతీపురంలో పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ జరిగింది. ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అంటూ విద్యార్థులు నినదించారు.
సమాజాభివృద్ధిలో మహిళలే కీలకమన్న అచ్చెన్న: సాలూరులో మహిళలకు శాలువా కప్పి సన్మానం చేశారు. సమాజాభివృద్ధిలో మహిళలే కీలకమని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో రూ. 328 కోట్ల రుణాల చెక్కును డ్వాక్రా మహిళలకు అందజేశారు. ఆమదాలవలసలో మహిళలు ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ పరిశీలించారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
