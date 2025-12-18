ఇంటి వద్దకే వైద్య సేవలు - రూ.1.30 కోట్లు కేటాయించనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం
రూ.కోటితో విలువైన వైద్య పరికరాలు, మరో రూ.30లక్షలతో అధునాతన అంబులెన్ల్స ఏర్పాటు - అత్యవసర సమయాల్లో అందిచనున్న వైద్య సేవలు
Published : December 18, 2025 at 11:08 AM IST
The Government Will Provide Essential Services : అనారోగ్య సమస్యలకు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో తీవ్రమైన గాయాలపాలైనప్పుడు, గుండెపోటుతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోతున్నవారికి సకాలంలో వైద్య సేవలు అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. నిత్య జీవితంలో 50 ఏళ్ల వయసు వారి నుంచి స్కూలు,కాలేజీలో చదివే పిల్లలు కూడా గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారీన పడుతున్నారు. చాలా మంది మెరుగైన వైద్యసదుపాయాలు అందకుండా చనిపోతున్నారు. వాటికి రకరకాల కారణాలు ఉండవచ్చు. తినే ఆహారంలో మార్పులు వంటి వాటివల్ల ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఇలా అకస్మాత్తు అనారోగ్య మరణాలు, ప్రమాదాల్లో చనిపోవడాన్ని నివారించడానికి కేంద్ర, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. తక్షణంలో అత్యవసర వైద్యాన్ని అందించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
రాష్ట్రం మొత్తంగా ఆరు స్కిల్ ల్యాబ్లు : దేశ వ్యాప్తంగా వందకు పైగా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లైఫ్ సపోర్ట్ (నీల్స్) శిక్షణ నైపుణ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు స్కిల్ ల్యాబ్లు మంజూరయ్యాయి. అందులో మహబూబ్నగర్లో ఒకటి ఏర్పాటు చేయనున్నారు. జిల్లా మొత్తంగా ఐదు బోధనాసుపత్రులు ఉన్నాయి. అందులో పాలమూరులో ఒకటి నిర్మించనున్నారు. స్కిల్ ల్యాబ్లో అత్యవసర వైద్య సేవలు ఎలా అందించాలనే విషయాలను శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ స్కిల్ ల్యాబ్లో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న విద్యార్థులు, పీజీలు, ఎస్ఆర్లు, బోధిస్తున్న సహాయ ఆచార్యులు, ఉప ఆచార్యులు, ఆచార్యులు మొదలైనవారు శిక్షణ పొందుతారు.
నాలుగేళ్ల కిందటే మంజూరు కానీ : బోధనాసుపత్రి మహబూబ్నగర్లో గత నాలుగేళ్ల క్రితమే స్కిల్ ల్యాబ్ మంజూరైంది. కానీ అప్పుడు కేంద్ర కుటుంబ సంక్షేమశాఖ నుంచి సకాలంలో ఎంవోయూ జరగలేదు. ఆ ల్యాబ్ గురించి పట్టించుకునే ప్రయత్నం ఎవరూ చేయలేదు. అనుమతులు మాత్రమే వచ్చాయి కానీ పని ఆచరణలో లేదు. స్కిల్ ల్యాబ్ ఉమ్మడి జిల్లాకు మంజూరు కావడం ఒక వరంగా భావించాలని రోగులు చెబుతున్నారు.
ఏదైనా అకస్మాత్తు రోగాలకు, రహదారి ప్రమాదాల బారినపడి అత్యవసర సేవలు పొందేవారికి సకాలంలో అందించడం చాలా అవసరం. సంఘటన జరిగిన స్థలానికి వెళ్లి అక్కడ ఇబ్బందులు పడుతున్న బాధితులకు వైద్యులు చికిత్సను మొదలెట్టవచ్చు. దీనివల్ల ప్రాథమిక చికిత్సను అందించి, వారిని గండం నుంచి బయట పడేలా చేస్తారు. దీనిపై మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల డైరక్టర్ డా.రమేశ్ త్వరలోనే ఇద్దరు ప్రతినిధుల వైద్య బృందాన్ని దిల్లీకి పంపించి ఎంవోయూ చేయిస్తామని చెప్పారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
స్కిల్ ల్యాబ్, అంబులెన్స్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం నీల్స్ స్కిల్ల్యాబ్ కోసం రూ.1.30 కోట్లు కేటాయించనుంది. రూ.కోటితో విలువైన వైద్య పరికరాలను, మరో రూ.30లక్షలతో అధునాతన అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఆ అంబులెన్స్లో అన్ని రకాల వైద్య పరికరాలు, ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్లు, ఇతర అవసరమైన పరికరాలను అందుబాటులోనే ఉంచుతారు. వైద్య సేవలు అందించడానికి ప్రత్యేక బృందాన్ని నియమిస్తారు. స్కిల్ల్యాబ్లో కొన్ని మెలకువలు తెలుసుకొని బాధితుల ఇళ్లకు ఈ అంబులెన్స్ ద్వారా వెళ్లి అత్యవసరమైన సేవలను అందిస్తారు. రోగికి మెరుగైన సేవలు అవసరమని భావిస్తే అందివ్వాలంటే అంబులెన్స్ ద్వారా సమీపంలో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తరలిస్తారు.
