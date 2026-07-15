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మరో గుర్తింపు - రాష్ట్రంలో 23 పంచాయతీలకు ఐఎస్‌వో సర్టిఫికేషన్‌

పంచాయతీల పాలనలో పారదర్శకత, నాణ్యమైన సేవలకు గుర్తింపు - మెరుగైన రికార్డుల నిర్వహణ, త్వరితగతిన ధ్రువపత్రాల జారీకి ఫలితం - ప్రతిభ చూపిన పంచాయతీలకు ఐఎస్‌వో సర్టిఫికేషన్‌

ISO Recognition for 23 Panchayats in AP
ISO Recognition for 23 Panchayats in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:29 PM IST

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ISO Recognition for 23 Panchayats in AP: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 23 గ్రామ పంచాయతీలు తమ అత్యుత్తమ పాలన నిర్వహణకు ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐఎస్​ఓ (ISO) సర్టిఫికేషన్‌ను కైవసం చేసుకున్నాయి. మౌలిక వసతుల కల్పన, పారదర్శక పాలన, రికార్డుల నిర్వహణలో ఈ పంచాయతీలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయి. ఈ 23 పంచాయతీల స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలోని మిగిలిన అన్ని గ్రామ పంచాయతీలనూ ఈ స్థాయి గుర్తింపు పొందేలా తీర్చిదిద్దుతామని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

మెరుగైన పనితీరు: మౌలిక వసతుల కల్పన, పారదర్శక పాలన, రికార్డుల నిర్వహణలో ఈ పంచాయతీలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయి. కేరళ ఇనిస్టిట్యూట్​ ఆఫ్ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్దేశించిన కఠినమైన చెక్‌లిస్ట్, మార్గదర్శకాలను తూచా తప్పకుండా పాటించి ఈ పంచాయతీలు పనితీరును మెరుగుపరుచుకున్నాయి. కార్యాలయాల్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కౌంటర్, సిటిజన్ చార్టర్, సమాచార హక్కు చట్టం బోర్డులు, కార్యాలయ పనివేళల బోర్డుల ఏర్పాటు, కనీస సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు పాలనా పరమైన మార్పులు ఈ పంచాయతీల పరిధిలో జరిగినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కేవలం భౌతిక వసతులే కాకుండా, కార్యాలయ నిర్వహణలో సంస్కరణలు చేపట్టారు.

ఐఎస్​ఓ సర్టిఫికేషన్‌: వేగవంతమైన సేవల కోసం కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు, జిరాక్స్ యంత్రాల వంటి ఆధునిక పరికరాలతో అనుసంధానించారు. పంచాయతీలు రికార్డుల నిర్వహణలోను, ముఖ్యమైన పత్రాలను క్రమబద్ధీకరించడం, రిజిస్టర్ల నిర్వహణలో పత్రాల డిజిటలైజేషన్ చేశాయి. ప్రజల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్‌బ్యాక్ సేకరించడం ద్వారా సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరచుకుంటూ వచ్చాయి. ఈ అంశాలను విశ్లేషించిన అనంతరం 23 గ్రామ పంచాయతీలు తొలిదశ ఐఎస్​ఓ సర్టిఫికేషన్‌ పొందాయి.

ఈ మార్పు ద్వారా గ్రామాల్లో ప్రజలకు పరిపాలన మరింత చేరువ కావడమే కాకుండా, అత్యంత పారదర్శకమైన, వేగవంతమైన, జవాబుదారీ తనంతో కూడిన సేవలు అందించడమే తమ లక్ష్యమని పంచాయతీరాజ్‌ కమిషనర్‌ కృష్ణతేజ తెలిపారు. ఈ 23 పంచాయతీల స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలోని మిగిలిన అన్ని గ్రామ పంచాయతీలను ఈ స్థాయి గుర్తింపు పొందేలా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. తాడేపల్లిలోని పంచాయతీరాజ్‌ కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో ఐఎస్​ఓ గుర్తింపు పొందిన పంచాయతీల ప్రతినిధులతో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించి వారిని అభినందించారు.

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ISO RECOGNITION FOR 23 PANCHAYATS

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