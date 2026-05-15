రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ- జూన్ 5 నుంచి 'సర్'కు రంగం సిద్ధం
షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం - జూన్ 15 నుంచి ఇంటింటికీ బీఎల్వోలు - జులై 21న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా - సెప్టెంబరు 22న తుది ఓటర్ల జాబితా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 9:34 AM IST
SIR Schedule Starts In Ap: రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) కార్యచరణ ప్రణాళికను ప్రకటించింది. జూన్ 15 నుంచి బూత్ స్థాయి అధికారులు (BLOs) వివరాలను సేకరించడానికి ప్రతి ఇంటినీ సందర్శిస్తారు. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా జూలై 21న, తుది ఓటర్ల జాబితా సెప్టెంబర్ 22న విడుదల చేస్తారు. సమాచారం సేకరించడానికి BLOలు ఇళ్లను సందర్శించినప్పుడు, వారు ప్రతి ఓటరుకు ఒక గణన పత్రాన్ని (enumeration form) అందజేస్తారు. ఓటర్లు ఈ పత్రంలో తమ పూర్తి వివరాలను నింపి, BLOలకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా సమర్పించిన ఓటర్ల పేర్ల ఆధారంగా ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేస్తారు.
సెప్టెంబరు 22న తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల: రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ జూన్ 5న ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ప్రారంభంలో 10 రోజుల పాటు సర్వే నిర్వహణకు సంబంధించిన సన్నాహాలు, బూత్ స్థాయి అధికారులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. జూన్ 15 నుంచి జూలై 14 వరకు అంటే ఒక నెల పాటు ఓటర్ల వివరాలను ధృవీకరించడానికి BLOలు ఇళ్లను సందర్శిస్తారు. ఈ పనిలో రాజకీయ పార్టీలు నియమించిన బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు వారికి సహాయపడతారు. అదే సమయంలో పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియను జూలై 14 నాటికి పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా జూలై 21న విడుదల అవుతుంది. దీని తర్వాత ఒక నెల పాటు అభ్యంతరాలు, విజ్ఞప్తులు స్వీకరిస్తారు. అనర్హులైన వ్యక్తులకు నోటీసులు జారీ చేస్తారు. ఈ కేసుల పరిష్కారం రెండు నెలల్లోగా పూర్తి చేయనున్నారు. ఈ దశలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత తుది ఓటర్ల జాబితా సెప్టెంబర్ 22న ప్రచురించనున్నారు. మే 12, 2026 నాటికి రాష్ట్రంలో 4,16,16,061 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 46,397 మంది BLOలు (బూత్ స్థాయి అధికారులు) 68,868 మంది బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు ఉన్నారు.
ప్రతి ఓటరుకూ 2 ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు :ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్ల సర్వే నిర్వహించే BLOలు ప్రతి ఓటరుకు రెండు గణన పత్రాలను అందజేస్తారు. ఈ పత్రాలపై ఓటరు పేరు, ఫోటో గుర్తింపు కార్డు (EPIC) సంఖ్య, చిరునామా, క్రమ సంఖ్య, భాగం సంఖ్య (part number), అసెంబ్లీ, లోక్సభ నియోజకవర్గ వివరాలు, రాష్ట్రం పేరు, QR కోడ్, ఓటరు ప్రస్తుత ఛాయాచిత్రం ముందే ముద్రించి ఉంటాయి. ఓటరు తమ తాజా రంగు ఛాయాచిత్రాన్ని ఈ రెండు పత్రాలపై తప్పనిసరిగా అతికించాల్సి ఉంటుంది. ఓటర్లు తమ పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, తండ్రి లేదా సంరక్షకుని పేరు, వారి EPIC నంబర్, తల్లి పేరు , ఆమె EPIC నంబర్, జీవిత భాగస్వామి పేరు , వారి EPIC నంబర్ వంటి వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ ఫారాలను అందజేసేటప్పుడు, ఏ వివరాలను సరిగ్గా నింపాలి ,వాటిని ఎలా నింపాలి అనే దానిపై BLOలు మార్గదర్శనం అందిస్తారు.
ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా జూలై 21న విడుదల : ఫారం మొత్తం నింపి అవసరమైన సహాయక పత్రాలను సిద్ధం చేసిన తర్వాత BLOలే స్వయంగా వాటిని సేకరించడానికి తిరిగి వస్తారు. BLO డూప్లికేట్ ఫారంపై సంతకం చేసి అధికారిక రసీదుగా ఉపయోగపడేలా ఓటరుకు అందజేస్తారు. ఓటర్లు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ వివరాలను స్వయంగా అప్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. తదనంతరం BLOలు క్షేత్రస్థాయిలో ఈ వివరాలను ధృవీకరించి, నిర్ధారిస్తారు. తమ పూర్తి చేసిన గణన ఫారాలను BLOలకు తిరిగి సమర్పించిన ఓటర్ల వివరాలను చేర్చిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా జూలై 21న విడుదల చేస్తుందిఅయితే చేర్పులు మినహాయింపులకు సంబంధించిన తుది నిర్ణయాలు క్లెయిమ్లు అభ్యంతరాల పరిష్కారం కోసం కేటాయించిన కాలంలో తీసుకుంటారు. అనుమానాస్పద కేసులను ముందుగానే క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
ఫారం-6 ఉపయోగించి దరఖాస్తు : ఏదైనా ఓటరు నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా తమ గణన పత్రాన్ని బూత్ స్థాయి అధికారులకు (BLOలకు) సమర్పించడంలో విఫలమైతే, వారి పేరు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో కనిపించదు. అటువంటి వ్యక్తులు జూలై 21 ఆగస్టు 20 మధ్య ఓటర్ల జాబితాలో కొత్తగా నమోదు చేసుకోవడానికి ఫారం-6 ఉపయోగించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనితో పాటు, వారు ఒక డిక్లరేషన్ ఫారమ్ను సమర్పించాలి. ఓటర్ల జాబితా నుంచి మరణించిన వ్యక్తులు లేదా ఇతర అనర్హులైన వ్యక్తుల పేర్లను తొలగించడానికి దరఖాస్తులను ఫారం-7 ఉపయోగించి సమర్పించాలి. చిరునామా, పేర్లు లేదా ఇతర వివరాలలో మార్పుల కోసం దరఖాస్తులను ఫారం-8 ఉపయోగించి సమర్పించాలి. ఈ ఫారమ్లను క్లెయిమ్లు , అభ్యంతరాల స్వీకరణ కోసం నిర్దేశించిన గడువులోగా సమర్పించాలి.
మరణించినవారి పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగింపు : గణన పత్రాలను తిరిగి ఇచ్చే సమయంలో, ఓటరు అవసరమైన సహాయక పత్రాలను సమర్పించడంలో విఫలమైతే లేదా మరే ఇతర కారణం చేతనైనా ఓటరు అర్హతపై సందేహాలు తలెత్తితే ఎన్నికల నమోదు అధికారి (ERO) లేదా సహాయక ఎన్నికల నమోదు అధికారి (AERRO) విచారణను ప్రారంభిస్తారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి తమ పేరును ఎందుకు తొలగించకూడదో వివరించమని కోరుతూ ఓటరుకు ఒక నోటీసు జారీ చేస్తారు. క్షేత్ర స్థాయి విచారణలో వెల్లడైన అంశాలు, సేకరించిన ఆధారాల ఆధారంగా సదరు ఓటరు పేరును తుది ఓటర్ల జాబితాలో కొనసాగించాలా వద్దా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోంటారు. విదేశీ పౌరులని అనుమానించే వ్యక్తులను, 1995 నాటి పౌరసత్వ చట్టానికి అనుగుణంగా సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించడం జరుగుతుంది. ఒకే వ్యక్తి రెండు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఓటరుగా నమోదైనట్లు తేలితే ఆ నకిలీ నమోదు వివరాలు తొలగిస్తారు. మరణించిన వ్యక్తుల పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగించేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియ కూడా చేపడుతుంది. ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం పరిధిలో ఓటర్ల సంఖ్య 1,200 మించకుండా ఉండేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. జులై 14 నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేస్తారు.
