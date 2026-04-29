ETV Bharat / state

తగ్గుముఖం పట్టిన ఇంధన కొరత సమస్య - పెట్రోల్​, డీజిల్​ నిల్వలు ఎలా ఉన్నాయంటే!

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం మెరుగుపడిన పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా - ఇంధన కొరత సమస్య క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టడంతో సాధారణ స్థితికి వస్తోన్న బంకుల వద్ద రద్దీ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంకుల్లో ఇంధన నిల్వలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Improvement in Petrol and Diesel Supplies in AP: రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా మెరుగుపడింది. గత కొద్దిరోజులుగా ఏర్పడిన ఇంధన కొరత సమస్య క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టి, బంకుల వద్ద రద్దీ కూడా సాధారణ స్థితికి వస్తోంది. సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఆయిల్ కంపెనీలు నిరంతరం పని చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఆ దిశగా అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 4,345 బంకుల్లో 47 మినహా అన్నింటా పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ నిల్వలు ఉన్నాయి. కంపెనీల నుంచి బంకులకు 3,714 కిలోలీటర్లు (ఒక కిలోలీటర్ (Kilolitre - kl) అంటే 1,000 లీటర్లు) పెట్రోల్‌, 7,107 కిలోలీటర్ల డీజిల్‌ను పంపారు. బంకుల ద్వారా ఈ రోజు వాహనదారులకు 1,168 కిలోలీటర్ల పెట్రోల్‌, 2,086 కిలోలీటర్ల డీజిల్‌ పంపిణీ చేశారు. పశ్చిమగోదావరి, కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో మాత్రమే 10కి పైగా బంకుల్లో నోస్టాక్‌ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 3 జిల్లాల్లో మూతపడిన బంకులకు స్టాక్‌ సరఫరా కోసం అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

రెండు రోజుల్లో ఇంధన సమస్య పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం అవుతుందన్న మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ (ETV Bharat)

విశాఖ, అనకాపల్లి, పోలవరం, గుంటూరు జిల్లాల్లోని అన్ని బంకుల్లో స్టాక్‌ ఉంది. ఇతర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఒకటి, రెండు బంకుల్లో మాత్రమే నోస్టాక్‌ బోర్డులు పెట్టారని సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు.

పూర్తిస్థాయిలో సాధారణ స్థితికి: అదే విధంగా కర్నూలులో పెట్రోల్, డీజిల్ పరిస్థితులు పూర్తిస్థాయిలో సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. గత కొన్ని రోజుల నుంచి డీజిల్, పెట్రోల్ కొరతతో ఇబ్బందులు పడిన వాహనదారులు ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పెట్రోల్ బంకుల వద్ద సాధారణ స్థితి నెలకొని ఉంది. అధికారులు చేపట్టిన చర్యల భాగంగా సమస్య సద్దుమణిగిందని స్థానికులు తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో డీజిల్ ఇబ్బందులపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యతిరేక ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు పెరిగిపోతాయని, సరఫరాలో కొరత ఏర్పడుతుందంటూ చేస్తున్న ప్రచారాలను మంత్రి ఖండించారు. రానున్న రెండు రోజుల్లో సమస్య పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం అవుతుందని మంత్రి చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నట్లు మంత్రి దుర్గేష్ వివరించారు.

"పెట్రోల్, డీజిల్ ఇబ్బందులపై వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేక ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు పెరిగిపోతాయని, సరఫరాలో కొరత ఏర్పడుతుందంటూ చేస్తున్న ప్రచారాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇంధన కొరతను అధిగమించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపట్టింది. రానున్న మరో రెండు రోజుల్లో సమస్య పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం అవుతుంది"-కందుల దుర్గేశ్, పర్యాటకశాఖ మంత్రి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా తప్పని ఇంధన కష్టాలు - బంకుల వద్ద తరగని క్యూలు

ఇంధన కొరత సృష్టించి బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్‌కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు : సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.