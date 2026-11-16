కాసుల కక్కుర్తిలో యంత్రాంగం - ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలపై తూతూమంత్రంగా తనిఖీలు!
Improper Inspection in Fertility Centers : ఓయాసిస్ కేంద్రంలో గత కొన్నాళ్లుగా అక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తనిఖీలకు వచ్చే వారికి చేయి తడిపి తమ వ్యాపారాన్ని యథేచ్చగా కొనసాగిస్తున్నట్లు తేలింది.
Published : November 16, 2026 at 2:33 PM IST
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో పదుల సంఖ్యలో ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలున్నాయి. చాలా సెంటర్లపై ఎలాంటి పర్యవేక్షణ ఉండటం లేదు. వీటి రిజిస్ట్రేషన్, రెన్యువల్తోపాటు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేయాలి. రికార్డులు పరిశీలించాలి. అదేవిధంగా అండాలు ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారు. వాటి నిల్వ రికార్డులు. ఎన్నిసార్లు అండాలను దానం చేశారు? అనే వ్యాపార కోణంలో జరుగుతుందా అని విచారణ చేయాలి.
ఓయాసిస్ కేంద్రంలో గత కొన్నాళ్లుగా అక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తనిఖీలకు వచ్చే వారికి చేతివాటంతో తమ వ్యాపారాన్ని యథేచ్చగా కొనసాగిస్తున్నట్లు తేలింది. ఒకటి రెండు సెంటర్ల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మిగతా చోట్ల బ్రాంచిలు నడుపుతున్నారు. అయినా అధికారులు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం విస్తుగొలుపుతోంది.
ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లపై సరైన పర్యవేక్షణ లేదు
నగరంలో ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల మాటున జరుగుతున్న అక్రమాలకు ఈ సంఘటనే మచ్చుతునక. ఎప్పటి నుంచో ఈ కేంద్రాల మాటున దందా నడుస్తున్నప్పటికీ అధికారులు దృష్టి సారించడం లేదనేది స్పష్టమవుతోంది. గతంలో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేంద్రంగా తీవ్రమైన అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత కూడా ఆయా సెంటర్లపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పర్యవేక్షణ లేదని తేలింది. వాస్తవానికి అండాల సేకరణ, దానం ప్రక్రియ కోసం గతంలో కేంద్రం అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అమల్లోకి తెచ్చింది.
ఒక్కసారి మాత్రమే అండదానం
యాక్ట్ ప్రకారం ఒక మహిళ తన జీవిత కాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే అండదానం చేయవచ్చు. ఆ ఒక్కసారి కూడా గరిష్ఠంగా 7 అండాలు మాత్రమే సేకరించాలి. ఒక దాత అండాలను కేవలం ఒకే జంటకు మాత్రమే కేటాయించాలి. అండాల అమ్మకం, కొనుగోలు, దళారుల ద్వారా సేకరించడం పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధం. కాని కొన్ని ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలు సంతానం లేని జంటలను తప్పుతోవ పట్టించి రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. పేద మహిళలను దళారుల ద్వారా సంప్రదించి వారికి డబ్బు ఆశచూపి అక్రమ పద్ధతిలో అండాలు సేకరిస్తున్నారు. కొందరిని అక్రమంగా సరోగసీ కింద వాడుకొని పుట్టిన బిడ్డలను సంతానం లేని జంటలకు అప్పగించి భారీగా డబ్బులు గుంజుతున్నారు.
ఒయాసిస్ నిర్వాహకుడి అరెస్ట్
మరోవైపు అండాల అక్రమ దందా కేసులో బంజారాహిల్స్లోని ఓయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ నిర్వాహకుడు మారెళ్ల నరసింహారావును అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పేద మహిళలకు డబ్బు ఆశ చూపి అండాల దానానికి ఒప్పిస్తున్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారుల వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మహిళలను బేగంపేటలోని ఓ హాస్టల్లో ఉంచి సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల ద్వారా అండాల సేకరణకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
మొత్తం వ్యవహారంపై వైద్యాధికారులు హాస్టల్లో దాడులు చేసి 12 మంది మహిళలను రక్షించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి హైదరాబాద్ జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ పుట్ల శ్రీనివాస్ రెండు రోజుల క్రితం జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కార్యకలాపాల విభాగం బాధ్యుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
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