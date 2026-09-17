కాఫీ తోటలు, మిరియాల పాదుల మధ్య అద్బుతం - అరకులో ఆకట్టుకుంటున్న ఉడెన్ బ్రిడ్జి
ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయ అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఇక్కడి ప్రకృతి సోయగాలకు తాజాగా 'ఉడెన్ బ్రిడ్జి' (చెక్క వంతెన) అదనపు ఆకర్షణగా మారింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 5:19 PM IST
Wooden Bridge in Araku Valley : ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయ అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఇక్కడి ప్రకృతి సోయగాలకు తాజాగా 'ఉడెన్ బ్రిడ్జి' (చెక్క వంతెన) అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. పచ్చని కాఫీ తోటలు, ఆకాశాన్నంటే వృక్షాలకు అల్లుకున్న మిరియాల పాదుల నడుమ ఈ బ్రిడ్జిని సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ఏడాదిన్నర క్రితం రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన ఈ ఉడెన్ బ్రిడ్జిని వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు దూరప్రాంతాల నుంచి భారీగా తరలివస్తున్నారు.
నడక సాగిస్తే సరికొత్త అనుభూతి : ఏపుగా పెరిగిన కాఫీ, మిరియాల తోటల నడుమ సుమారు 400 అడుగుల పొడవున ఈ చెక్క వంతెనను నిర్మించారు. అడవి తల్లి ఒడిలో, పచ్చదనం మధ్య నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి కలుగుతోంది. భారీ వృక్షాలపైకి పాకిన మిరియాల చెట్లను చూస్తూ సందర్శకులు మరో ప్రపంచంలో విహరిస్తున్న భావన పొందుతున్నారు. నగరాల ఉరుకులు పరుగుల జీవితానికి దూరంగా, ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ మరువలేని జ్ఞాపకాలను సొంతం చేసుకుంటున్నారు.
ఆకట్టుకుంటున్న ట్రీ డెక్, ట్రీ నెస్ట్ : రాష్ట్ర అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉడెన్ బ్రిడ్జి నిర్వహణ కొనసాగుతోంది. సందర్శకులను మరింతగా అలరించేందుకు అధికారులు ఇక్కడ అనేక అదనపు ఆకర్షణలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రకృతి అందాలను వీక్షించేందుకు వీలుగా నిర్మించిన 'ట్రీ డెక్'పై నిల్చొని పర్యాటకులు ఉత్సాహంగా ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. మరోవైపు 'ట్రీ నెస్ట్' సైతం పర్యాటకుల మది దోచుకుంటోంది. ఇందులో కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.
చెక్క రెస్టారెంట్ : ఉడెన్ బ్రిడ్జి వద్ద పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం అన్ని రకాల వసతులు కల్పించారు. సందర్శకులు సేద తీరేందుకు పూర్తిగా చెక్కతో చేసిన అందమైన రెస్టారెంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ తాగునీటి సౌకర్యంతో పాటు అవసరమైన మరుగుదొడ్లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. అరకు అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది కాఫీ. ఈ నేపథ్యంలో, స్థానికంగా లభించే నాణ్యమైన కాఫీ బీన్స్ నుంచి స్వచ్ఛమైన కాఫీ పౌడర్ను తయారు చేసి పర్యాటకులకు విక్రయిస్తున్నారు.
ఉడెన్ బ్రిడ్జికి పర్యాటకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన వస్తుండటంతో అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న వంతెనకు అదనంగా, కొత్తగా మరో 200 అడుగుల మేర చెక్క వంతెనను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముమ్మరంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ పనులు కూడా పూర్తయితే అరకు పర్యాటకానికి మరింత శోభ చేకూరనుంది.
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