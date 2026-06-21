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నేడు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం - ఈ ఎనిమిది ఆసనాలు చేస్తే మీ ఆరోగ్యం సూపర్!

ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్న ప్రజలు - ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలు - యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే

Yoga
Yoga (Getty Image)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 5:30 AM IST

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International Yoga Day 2026 : ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకులపరుగుల జీవితంలో ఎంతో మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. రోజూ 30 నిమిషాలు సూర్యనమస్కారం చేయడం వ్యాయామానికి టైం కేటాయించడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండింటినీ రక్షించుకోవచ్చని యోగా నిపుణులు అంటున్నారు. నేడు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా స్పెషల్ స్టోరీ మీకోసం

వీటిలో ఎనిమిది ఆసనాలు ఉన్నాయి. వాటిని ఓ సైకిల్‌లో చేస్తే 12 దశలవుతాయి

ప్రణామాసన : ఈ ఆసనం సూర్య నమస్కారాల కోసం మనసును, శరీరాన్నీ సిద్ధం చేస్తుంది. సూర్య నమస్కారాలు చేస్తున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకుంటూ వదలాలి.

హస్త ఉత్తాసన : ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల పొట్ట, ఛాతీకి ఉపయోగం. ఈ ఆసనం వల్ల వెన్నెముక భాగానికి బలం వస్తుంది.

పాద హస్తాసన : ఈ ఆసనం చేయడం జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేస్తుంది. మెదడుకు రక్త ప్రసరణ చాలా బాగా జరుగుతుంది. స్త్రీల సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. మైగ్రేన్‌ ఉన్నవారికి ఈ ఆసనం బాగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

అశ్వ సంచలనాసన : అశ్వం అంటే గుర్రం. సంచలనం అంటే వేగం. ఈ ఆసనం పొట్ట, కాళ్లు భాగాన్ని గట్టిగా తయారయ్యేలా చేస్తుంది.

దండాసన : ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల ఛాతీకి, భుజాలకు బలం వస్తుంది. వెన్నెముకకు దగ్గరగా ఉన్న కండరాలు బలంగా తయారవుతాయి.

అష్టాంగ నమస్కారం : ఈ ఆసనం వల్ల చేతులు, ఛాతీ, కాళ్లు బలంగా తయారవుతాయి.

భుజంగాసన : ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల వెనుక భాగం, వెన్నెముక దృఢంగా తయారవుతాయి.

పర్వతాసనం : ఈ ఆసనంలో శరీరం ఆంగ్ల 'వీ' అక్షరాన్ని తిప్పినట్లుగా ఉండాలి. కాళ్లు, చేతులు సాగుతాయి. ఈ ఆసనం మైగ్రేన్‌ ఉన్నవారికి బాగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

వైద్యుడిని సంప్రదించడం మేలు : గర్భిణులు మూడో నెల తరువాత సూర్య నమస్కారాలు చేయకూడదని డాక్టర్లు తెలిపారు. గుండె జబ్బు, హైపర్‌ టెన్షన్, హెర్నియా, పేగుల్లో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ వంటి సమస్యలు ఉన్న వారు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు కూడా వేయకూడదని చెప్పారు. మెడనొప్పి, వెన్నునొప్పి ఉన్నవారు ఆసనాలను వేసే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం మేలని సూచించారు. నెలసరి సమయంలో నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం ఉన్న వారు సూర్యనమస్కారాలు చేయొద్దని వివరించారు.

పది నిమిషాలు చేస్తే 139 క్యాలరీలు : అర్ధగంట సూర్య నమస్కారాలతో 417 క్యాలరీలు తగ్గుతాయి. అంటే 10 నిమిషాలు చేస్తే 139 క్యాలరీలు తగ్గుతాయి.

ఈ సమయంలోనే యోగా చేయాలి : సూర్య నమస్కారాలను వేకువజామున ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తూ చేయడం చాలా ఉత్తమమని ఉప్పల్‌కు చెందిన యోగా శిక్షకుడు సాజిద్ తెలిపారు. కుదరకపోతే సాయంత్ర సమయంలో చేయవచ్చని అన్నారు. అయితే సూర్య నమస్కారాలు చేసేటప్పుడు పొట్ట ఖాళీగా ఉండాలని అన్నారు. పరిగడుపున చేస్తేనే ప్రయోజనం ఉంటుందని, మొదట్లో రోజు విడిచి రోజు మాత్రమే చేయాలని, ఇలా 2 వారాలు కొనసాగించాలని, మూడో వారం నుంచి రోజూ రెండుసార్లు చేయవచ్చని వివరించారు.

యోగా ఏ టైంలో చేయాలి? - ప్రయోజనాలు ఏంటి?

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