పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ టీకాలు - వాడితే ఏటా సుమారు 50 లక్షల ప్రాణాలు సేఫ్
శిశువుల్లో అభివృద్ధి చెందని రోగనిరోధక శక్తికి ప్రాణ రక్షణగా టీకాలు - కేవలం 76.4% పిల్లలకే అందుతున్న టీకాలు - పెద్దల టీకాలపై దాదాపుగా నిర్లక్ష్యం - టీకాలపై ఉండే అపోహలపై నిపుణుల సలహా
Published : April 23, 2026 at 5:27 PM IST
Importance Of Vaccine Telugu : ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ప్రపంచం వైద్య రంగానికి గొప్ప వరం అయిన టీకాలను గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఏప్రిల్ 24 నుంచి 30 వరకు నిర్వహించే ప్రపంచ రోగనిరోధక వారోత్సవం జరుపుకుంటోంది. ఇది సాధారణ ఆరోగ్య కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు “టీకా వేయించుకోవాలా? వద్దా?” అనే నిర్ణయంపై కోట్లాది ప్రాణాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని గుర్తు చేసే హెచ్చరిక. టీకాల ప్రమాఖ్యతను వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ కడల్స్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ కన్సల్టెంట్ నీయోనటాలజిస్ట్, పిల్లల వైద్య నిపుణుడు డా.బాబు ఎస్ మదర్కర్ మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో టీకాల పరిస్థితి : భారతదేశం టీకా కార్యక్రమాల్లో మంచి పురోగతి సాధించినా ఇంకా సాధించాల్సినవి పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయి. యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 12 వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు.
పురోగతి:
- డీటీపీ-1 టీకా కవరేజ్ 93%
- జీరో-డోస్ పిల్లలు గణనీయంగా తగ్గింపు
- మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ద్వారా 18.5% పెరుగుదల
ఆందోళన కలిగించే అంశాలు: కేవలం 76.4% పిల్లలకే పూర్తి టీకాలు అందుతున్నాయి. 2024లో 9 లక్షలకు పైగా పిల్లలు టీకాలు లేకుండా ఉన్నారు. ప్రధానంగా పట్టణ స్లమ్స్, గిరిజన ప్రాంతాలు, వలస కార్మికుల ప్రాంతాల వారికి అందడం లేదు. మరోవైపు సోషల్ మీడియా తప్పుదారి చూపే సమాచారం వల్ల ప్రభావం ఉంటుంది.
కనిపించని సంక్షోభం : పిల్లల టీకాలు మెరుగ్గా ఉన్నా, పెద్దల టీకాలను దాదాపుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు.
- వృద్ధుల్లో ఫ్లూ టీకా కేవలం 0.1-0.4% మాత్రమే
- 45 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో టీకాలు 2% కంటే తక్కువ
- దేశంలో పెద్దల టీకా కోసం ప్రత్యేక జాతీయ కార్యక్రమం లేదు
నూతన శిశువుల భద్రత : పుట్టిన శిశువుల రోగనిరోధక శక్తి ఇంకా అభివృద్ధి చెందదు. ఈ సమయంలో టీకాలు ప్రాణ రక్షణగా పనిచేస్తాయి. హెపటైటిస్-బీ, బీసీజీ, పోలియో, పెంటావాలెంట్, రోటావైరస్, న్యూమోకాకల్ టీకాలు ఇవన్నీ జీవన రక్షక కవచాలు.
ప్రతి పెద్ద తెలుసుకోవాల్సిన టీకాలు :
- ఫ్లూ - ప్రతి సంవత్సరానికి
- టైఫాయిడ్ - ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు
- న్యూమోకాకల్ - 60 పైబడిన వారికి
- టిటెనస్ బూస్టర్ - 10 ఏళ్లకు ఒకసారి
- హెపటైటిస్-బీ - టీకా లేకపోతే తప్పనిసరి
- హెచ్ పీ వీ - 45 ఏళ్ల వరకు
- షింగిల్స్ - 60 పైబడిన వారికి
- కొవిడ్ - తాజా బూస్టర్లు
కోకూన్ స్ట్రాటజీ : శిశువును రక్షించాలంటే కుటుంబ సభ్యులందరూ టీకాలు తీసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు టీకాలు వేయించుకుంటే శిశువుకు వ్యాధులు సంక్రమించే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
|అపోహలు
|నిజాలు
|నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, టీకాలు అవసరం లేదు
|ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి టీకాలు అవసరం
|టీకాలు పిల్లలకే
|జీవితాంతం అవసరం
|ఒకసారి టైఫాయిడ్ వచ్చింది, మళ్లీ రాదు
|మళ్లీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది
భారత్ చేయాల్సిన పనులు :
- పెద్దల టీకాల కోసం జాతీయ కార్యక్రమం
- ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలో టీకా సమీక్ష
- ఆరోగ్య సిబ్బందికి అవగాహన
- పెద్దల టీకా రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ
ఈ వారం మీరు చేయాల్సింది :
- మీ పిల్లల టీకాలు పూర్తి చేశారా చూడండి
- మీ టీకా చరిత్ర పరిశీలించండి
- 60 ఏళ్లు పైబడితే ఫ్లూ, న్యూమోకాకల్ గురించి అడగండి
- గర్భిణులు టిడాప్ తీసుకోవాలి
- వైద్య సిబ్బంది హెపటైటిస్-బీ నిర్ధారించుకోవాలి
- సోషల్ మీడియాలో నిజమైన సమాచారం పంచండి
"టీకాలు లేని ప్రపంచాన్ని ఊహించండి. రెండేళ్లు కూడా నిండక ముందే పిల్లలను పక్షవాతం చేసే పోలియో. పాఠశాలల్లో వ్యాపించి కంటి చూపు, మెదడు నష్టం కలిగించే మిజిల్స్. పుట్టిన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రాణాలు తీసే టెటనస్. ఇవి కథలు కావు కొద్దికాలం క్రితం వరకు ఇవే నిజాలు. ఇంకా టీకాలు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇవి ముప్పుగానే ఉన్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనాల ప్రకారం, టీకాలు ప్రతి సంవత్సరం 35 - 50 లక్షల ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, కోట్లాది పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకా అవసరమైన టీకాలు పొందడం లేదు" - డా. బాబు ఎస్. మదర్కర్, క్లినికల్ డైరెక్టర్ కన్సల్టెంట్ నీయోనటాలజిస్ట్, కిమ్స్ కడల్స్, సికింద్రాబాద్
