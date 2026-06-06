మీ స్మార్ట్వాచ్ చెప్పినప్పుడు వినండి - 'అలర్ట్' అవ్వకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం!
ఫిట్నెస్ ట్రాకర్లు, స్మార్ట్ వాచ్లు చేతికి ధరిస్తున్న యువత - స్మార్ట్ వాచ్లు ఇచ్చే హెచ్చరికలు మాత్రం చాలా మంది పట్టించుకోవడం లేదని సమాచారం - అప్రమత్తం కావాల్సిందేనని అంటున్న వైద్యులు
Published : June 6, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 2:07 PM IST
Special Story on World Heart Rhythm Week 2026 : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఓ ఐటీ ఉద్యోగి కొన్ని రోజులుగా గుండె దడతో సతమతమవుతున్నారు. మరోవైపు ఆ ఉద్యోగి చేతికి ఉన్న స్మార్ట్ వాచ్ సైతం రీడింగ్లతో హెచ్చరిస్తూనే ఉంది. అయినా కూడా అతను నిర్లక్ష్యం వహిస్తూనే వచ్చాడు. ఓరోజు అకస్మాత్తుగా స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. దీంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అతను అధిక గుండె లయతో బాధపడుతున్నట్లు గుర్తించిన డాక్టర్లు చికిత్స అందించారు. చికిత్స అనంతరం ఉద్యోగి కోలుకున్నాడు.
స్మార్ట్ పరికరంలో అంకెల హెచ్చుతగ్గులు ఉంటే : ప్రతి ఒక్కరిలో ఆరోగ్యంపై రోజురోజుకూ స్పృహ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంతో మంది ఫిట్నెస్ ట్రాకర్లు, స్మార్ట్ వాచ్లు చేతికి ధరిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు పల్స్, బీపీ లాంటివి చెక్ చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఎవరి చేతిలో చూసినా ఈ తరహా స్మార్ట్ పరికరాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. అయితే స్మార్ట్ వాచ్లు ఇచ్చే హెచ్చరికలు మాత్రం చాలా మంది పట్టించుకోవడం లేదని తెలుస్తోంది. చివరికి ఇదే ప్రమాదకరంగా మారుతోందని డాక్టర్లు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, దడగా ఉండటం లాంటి లక్షణాలతో పాటు స్మార్ట్ పరికరంలో అంకెల హెచ్చుతగ్గులు ఉంటే అప్రమత్తం కావాల్సిందేనని అంటున్నారు. వరల్డ్ హార్ట్ రిథమ్ వీక్ సందర్భంగా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తీవ్ర హృద్రోగానికి గురవుతున్నారు : పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ తగ్గడం, ఊబకాయం, నిద్ర, రక్తపోటు, గుండె సమస్యలు, ఇతర కారణాలు యువతలో గుండె వైఫల్యానికి దోహదం చేస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలా మందిలో ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ (గుండె స్పందన సక్రమంగా లేకపోవడం) వల్లే తీవ్ర హృద్రోగానికి గురవుతున్నారని తెలిపారు. ఉస్మానియా, గాంధీ, ఇతర కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కు వచ్చే హృద్రోగ కేసుల్లో పది శాతం వరకు గుండె లయకు సంబంధించినవేనని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
"గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, గుండె దడ, అలసట, తల తిరగడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు లేదా స్మార్ట్ పరికరాల్లో అసాధారణ గుండె స్పందనలకు సంబంధించి హెచ్చరికలు వస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు వాటిని నిర్లక్ష్యంగా చూడకూడదు. ఆధునిక కార్డియాక్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజీ సాంకేతికతతో గుండె లయ లోపాలను కచ్చితంగా నిర్ధారించి చికిత్స అందించే అవకాశం ఉంటుంది" - డా.రామకృష్ణ ఎస్వీకే, కార్డియాక్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజీ నిపుణుడు
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
"గుండెపోటు" ముందుగానే ఇలా హెచ్చరిస్తుందట - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త!