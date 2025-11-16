ETV Bharat / state

భక్తికి భక్తి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం - కార్తిక వనభోజనాలతో లాభాలెన్నో!

కార్తిక మాసంలో వన భోజనాలు - బంధుమిత్ర సపరివార సమేతంగా వనంలోకి - సమష్టి భోజనాలు, ఆటపాటలతో ఆనందం

Karthika Vanabhojanalu 2025
Karthika Vanabhojanalu 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Karthika Vanabhojanalu 2025 : కార్తిక మాసంలో ఇళ్లన్నీ ఓ దేవాలయంగా మారుతాయి. అంతేకాదు ఈ నెలలోనే ఒక రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి సపరివార సమేతంగా వనంలోకి వెళతారు. ఎంతో ఔషధగుణాలు కలిగిన ఉసిరి వనం వనభోజనాలకు వేదిక అవుతుంది. అక్కడే సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు, సామూహిక భోజనాలు, చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు సంప్రదాయ ఆటలు ఆడతారు.

ఉసిరి ప్రత్యేకం ఏంటంటే? : ఔషధ విలువలున్న ఉసిరిని విష్ణుమూర్తి ప్రతిరూపంలో భక్తులు భావిస్తారు. కొందరు ఉసిరి చెట్టు మొదలును పూజిస్తే మరి కొందరు చెట్ల కిందనే సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తారు. ఉసిరి కాయలతో దీపారాధన నిర్వహిస్తారు. మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో పౌర్ణమి రోజున నీటిలో ఉసిరికాయలను, ఆకులను నీటిలో వేసుకుని స్నానం చేస్తారు. వనభోజనంలో ఉసిరి పచ్చడి తప్పనిసరి చేశారు.

23 ఏళ్లుగా వనమహోత్సవం నిర్వహణ : సూర్యాపేటలోని శ్రీసంతోషిరూపాదేవి సేవా సమితి ట్రస్ట్​ ఆధ్వర్యంలో 23 సంవత్సరాల నుంచి ఆత్మకూర్​ (ఎస్​) మండలంలో వనమహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. క్షేత్రంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు, కాశీ నుంచి తెచ్చిన 108 శివలింగాలతో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. 4 వేల మంది వరకు భక్తులు సామూహిక వనభోజనాలు చేస్తారని దేవాలయ ప్రధాన కార్యదర్శి బి.మురళీధర్​ తెలిపారు.

చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు : బంధుమిత్రులు కలిసి భోజనం చేయడం వల్ల ఒత్తిళ్లను దూరం చేసుకుంటారు. సరదాగా సంప్రదాయ ఆటలు ఆడుకుంటూ బాల్యస్మృతులను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. వీటిలో శరీరంలోని అవయవాలు చైతన్యవంతమవుతాయి. దాంతో ఆరోగ్యం కూడా సిద్ధిస్తుందని ఆరోగ్యనిపుణులు చెబుతున్నారు.

''వృద్ధాప్యంలో ఐక్యంగా కులమతాలకు అతీతంగా ఉండాలని విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తిక వనభోజనాలు ఏర్పాటు చేశా. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆటపాలలతో పాటు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అందరూ సంతోషంగా గడిపాం. కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి కార్తిక వనభోజనాలు చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.'' - రావెళ్ల సీతారామయ్య, విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, కోదాడ

శాస్త్రం ఏం చెబుతోందంటే : రకరకాల పుష్ప, ఫల, వృక్ష జాతులున్నటువంటి తోటలను వనభోజనాల కోసం ఎంచుకోవాలి. అక్కడ ఉసిరి చెట్టు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దానికి సమీపంలోనే ఆహార పదార్థాలు వండుకోవాలి. ఉసిరి చెట్టు కింద కార్తిక దామోదరునికి పూజలు నిర్వహించాలి. ఆ తర్వాత పనస ఆకులో ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది శాస్త్రం చెప్పినటువంటి ప్రక్రియ.

ఆరోగ్య ప్రయోజనాలివే : వనభోజనం విందు తోటలో చేయడమే అనుకుంటే పొరపాటే. ఈ ఆచారం వెనుక ఆరోగ్యకరమైన పద్దతి కూడా ఉంది. ఆయుర్వేద లక్షణాలు కలిగినటువంటి మొక్కల నుంచి వచ్చేగాలి అనేక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఉసిరి చెట్టుకింద కూర్చొని భోజనం చేసే క్రమంలో పీల్చే గాలితో పిత్తాశయం పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఉసిరికి ఉండే విటమిన్​ సి రక్తప్రసరణలోని సమస్యలు, ఎసీడీటీ వంటి రుగ్మతలకు మందు అవుతుంది. అలాగే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా పనిచేస్తుంది.

