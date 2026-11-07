తరాలు మారినా వీటికే ప్రాధాన్యం - మట్టి ప్రమిదలతోనే దీపావళి సంబురం
Diwali Using Earthen Lamps: మట్టిని నమ్మకుని బతుకుతున్న వారికి దీపావళి పెద్ద పండుగ. మంచి లాభాలు పొందాలని నెలల ముందు నుంచే ప్రమిదలను తయారు చేస్తుంటారు.
Published : November 7, 2026 at 8:49 AM IST
దీపావళి వచ్చిందంటే చాలు జగమంతా వెలుగుల జిలుగులే. ఇళ్ల ముందు ప్రమిదల కాంతులు లక్ష్మీదేవికి స్వాగతం పలుకుతాయి. కానీ అందరి ఇళ్లలో వెలుగులు నింపే ఆ ప్రమిదను తయారు చేసే చేతుల వెనక ఎన్నో చీకటి గాథలు ఉన్నాయి. బురదతో మట్టికి ప్రాణం పోస్తూ చక్రం తిప్పుతూ పండుగ సీజన్ కోసం రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తుంటారు. మరి ఒక మట్టి ముద్ద అందమైన ప్రమిదగా ఎలా మారుతుంది? ఎలక్ట్రానిక్ లైట్లు, రంగురంగుల చైనీస్ బల్బుల మధ్య ప్రమిద ప్రాధాన్యత ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
బంకమట్టిని కొనుగోలు చేయడమే సమస్య
చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయానికి ప్రతీక దీపావళి! అజ్ఞానపు పొరలు చీల్చుతూ జ్ఞాన కాంతులను నింపే పండుగ దీపావళి. పటాకుల మోత కంటే ప్రమిదల కాంతిదే పెద్దపీట. కాలం మారినా, టెక్నాలజీ పెరిగినా మట్టి ప్రమిద ఇచ్చే ఆత్మీయత, ఆధ్యాత్మికత ముందు ఏవీ సాటిరావు. అయితే ఆ దీపాల తయారీ పండుగకు కొన్ని నెలల ముందు నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది.
ఒకప్పుడు ఇళ్ల ముందు గిర్రున తిరిగే సారెతో కుండలు, దీపాలు తయారు చేసే కుమ్మరులు ప్రస్తుతం మట్టిని తొక్కడం, సారె ఉపయోగించడం వంటి పనులకు విద్యుత్ యంత్రాలు వినియోగిస్తున్నారు. వాటితోనే అనేక ఆకృతుల్లో బొమ్మలు, మట్టి పాత్రలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బంకమట్టిని కొనుగోలు చేయడం సమస్యగా మారినట్లు వారు చెబుతున్నారు.
రకరకాల ఆకృతుల్లో ప్రమిదల తయారీ
దీపాల తయారీనే నమ్ముకొని జీవిస్తున్న కుమ్మరి బస్తీలు పండుగకు 4 నెలల ముందు నుంచే వాటి తయారీలో నిమగ్నమవుతారు. హోల్సెల్, రిటైల్ మార్కెట్కు తగ్గట్లుగా రకరకాల ఆకృతుల్లో ప్రమిదలను తయారు చేస్తుంటారు. ఈ సీజన్లో ఒక్కో కుటుంబం దాదాపు 50 వేల ప్రమిదలను తయారు చేస్తారు. అయితే వాటిని ఎక్కువగా హోల్సేల్గానే విక్రయిస్తామని చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఉప్పర్పల్లి నుంచి ఎక్కువగా హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రాంతాలతో పాటు సంగారెడ్డి, మెదక్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి తదితర జిల్లాల రిటైల్ వ్యాపారులు తీసుకెళ్తుంటారని చెబుతున్నారు.
"మేము దీపావళికి ప్రమిదలను, వేసవిలో మట్టి కుండలను తయారు చేస్తాం. సీజన్ను అనుసరించి ఉత్పత్తి చేస్తాం. కులవృత్తులనే నమ్ముకొని బతుకుతున్నాం. గతంలో శంషాబాద్ నుంచి మట్టి వచ్చేది. ఇప్పుడు వికారాబాద్ తాండూర్ నుంచి వస్తోంది. గతంలో మాదిరి మట్టి లభించడం లేదు. దీంతో రేట్లు పెరిగాయి. మట్టి ఒక్కో లోడ్ రూ.25 వేల నుంచి రూ.35 వేల వరకు ఉంటోంది. పండుగకు 4 నెలల ముందు నుంచి దీనిని ప్రారంభిస్తాం. అయితే భవిష్యత్ తరాలు మాత్రం ఈ వృత్తిలోకి రాలేకపోతున్నాయి." - ఉత్పత్తిదారులు
మట్టిని నమ్ముకొని జీవిస్తున్నా
ఆధునికత పెరిగి ఎలక్ట్రానిక్ లైట్లు, రంగురంగుల చైనీస్ బల్బులు మార్కెట్ను ముంచెత్తుతున్నా సంప్రదాయ మట్టి ప్రమిదలకు ఏ మాత్రం డిమాండ్ తగ్గలేదు. ఏళ్ల తరబడి శ్రమిస్తూ, మట్టిని నమ్ముకొని తాతముత్తాతల నుంచి జీవిస్తున్నా, భవిష్యత్ తరాలు మాత్రం ఆ వృత్తిలోకి రాలేకపోతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు.
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