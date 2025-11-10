ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పారా హుషార్! - ఇకపై తాగి బండి నడిపితే జాబ్ గోవిందా!
మోటారు వాహన సవరణ చట్టం అమలు - భారీ జరిమానా విధిస్తామని పోలీసుల హెచ్చరిక - ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మద్యం సేవించి వాహనం నడిపితే సస్పెన్షన్ వేటు పడే అవకాశం
Implications Of Motor Vehicle Act in Telangana : ఇకపై కిక్కులో జాలీగా రోడ్లపై వాహనాలతో దూసుకెళ్తామంటే కుదరదు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో పట్టుబడే వారికి దిమ్మతిరిగేలా భారీ జరిమానా, జైలు శిక్ష విధించనున్నట్లు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మత్తులో జోగే వాహనదారులూ పారాహుషార్! నేటి సమాజంలో సరదాలకు, చిన్న చిన్న పార్టీలకు ఇలా సందర్భం ఏదైనా మందు తప్పని సరిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసులు ఏటేటా పెరుగుతున్నాయి.
జైలు శిక్ష విధిస్తున్నా ఇంకా కొందరిలో మార్పు రావడం లేదు. పోలీసులు నగరం నలువైపులా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. పట్టుబడుతున్న వారిని కోర్టులో హాజరు పరుస్తున్నారు. జైలుకు వెళ్లొచ్చినా మళ్లీ అదే తంతు. ఎంవీ సవరణ చట్టం ప్రకారం కమిషనరేట్లో సోమవారం నుంచి భారీ జరిమానా విధిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏమిటి తేడా? :
- గతంలోని నిబంధనలు : డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో పట్టుబడితే 'మోటారు వాహన చట్టం-1988', సెక్షన్ 185 ప్రకారం రూ.1,000 నుంచి రూ.3,000 వరకు జరిమానా, ఒక రోజు నుంచి 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష విధించేవారు. తొలిసారి తప్పు చేసినవారికి ఒకరోజు సామాజిక సేవ, చైతన్య కార్యక్రమాలు చేపట్టే శిక్ష విధిస్తున్నారు.
- కొత్త నిబంధనలు : 'మోటారు వాహన సవరణ చట్టం 2019' ప్రకారం మద్యం సేవించి వాహనం నడిపిన వారు రూ.10,000 జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేసు తీవ్రత అధికంగా ఉంటే 6 నెలల వరకు జైలు శిక్షను న్యాయమూర్తి విధిస్తారు. 3 సంవత్సరాల్లో రెండోసారి పట్టుబడితే రూ.15 వేల జరిమానా, 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది.
ఒకవేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయితే : కొత్త చట్టం నిబంధనల విషయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరింత జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఎవరైనా ఉద్యోగి మద్యం సేవించి వాహనం నడిపిన కేసులో మూడు రోజులు, అంతకంటే ఎక్కువ జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తే శాఖాపరమైన సస్పెన్షన్ వేటు పడే అవకాశం ఉంది.
నేటి నుంచి పకడ్బందీగా అమలు : 'కొంచెమే తాగాను. పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టినా తప్పించుకుని వెళ్తాను' అనుకోవడం మానుకోవాలని నిజామాబాద్ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ మస్తాన్ అలీ అన్నారు. మద్యం తాగి ఎవరైనా ప్రమాదాలకు కారణమైతే ఎదుటి వారూ తీవ్రంగా నష్టపోతారని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలపై ఎంతో ప్రభావం పడుతుందని చెప్పారు. సవరణ చట్టం నిబంధనలను కమిషనరేట్ పరిధిలో నేటి నుంచి పకడ్బందీగా అమలు చేయనున్నామని వెల్లడించారు. పట్టుబడే వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదు అని హెచ్చరించారు.
ఇక నుంచి రోజూ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లు - స్పెషల్గా వారిపై ఫోకస్