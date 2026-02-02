జనం ముంగిట జల సిరి - జల జీవన్ మిషన్ గడువు పెంపుతో రాష్ట్రానికి ఊరట
18 నెలలుగా జేజేఎం కార్యక్రమాన్ని గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం - తాగునీరు అందించేలా రూ.84,500 కోట్లతో సమగ్ర నివేదిక - తాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి మార్గం సుగమం
February 2, 2026
Jal Jeevan Mission In State : జల జీవన్ మిషన్(జేజేఎం) కార్యక్రమం అమలు గడువు 2028 వరకు పొడిగించడంతో రాష్ట్రంలో వివిధ దశల్లో ఉన్న పెండింగ్ తాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి మార్గం సుగమం కానుంది. వీటికి కేంద్రం వాటా నిధులు రాబట్టే అవకాశం కూడా కలిగింది. నదులు, జలాశయాల నుంచి నీరు సేకరించి ప్రజలకు అందించేలా రూ.70 వేల కోట్ల అంచనాలతో ప్రతిపాదించిన పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే కేంద్ర ఆమోదానికి పంపింది. ఈ ప్రయత్నాలు కూడా కొలిక్కి రానున్నాయి.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం జల జీవన్ మిషన్కు రాష్ట్ర వాటా నిధులు సమకూర్చకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని భ్రష్టుపట్టించింది. కేంద్రం అప్పట్లో రాష్ట్రంలో సుమారు రూ.27 వేల కోట్ల పనులకు అనుమతులిచ్చినా, ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో గత ప్రభుత్వం కేవలం రూ.4 వేల కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేయగలిగింది. రాష్ట్ర వాటా నిధులివ్వని కారణంగా మిగిలిన పనులన్నీ అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్ర వాటా నిధులు సరిగా కేటాయించకపోగా, కేంద్ర నిధులనూ ఇతర అవసరాలకు వాడేసుకుంది. దీంతో రాష్ట్రంలో 64.78 లక్షలకు పైగా ఇళ్లకు కుళాయిల ద్వారా 2024 నాటికి తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరలేదు. ఇచ్చిన కొద్దిపాటి కుళాయిల ద్వారా నీరు సరిగా సరఫరా చేయలేకపోయింది.
ఫలితాలిచ్చిన సంప్రదింపులు : గత 18 నెలలుగా జల జీవన్ మిషన్ కార్యక్రమాన్ని గాడిలో పెట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం యత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం 40 వేల పాత పనులను రద్దు చేసి, కొత్త పనులు ప్రతిపాదించింది. 2024 మార్చి తరువాత పథకంలో కొత్త పనులకు, సవరించిన పనులకు కేంద్రం అనుమతులు నిలిపివేసింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని ఒప్పించి, నిధులు మంజూరు చేయించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. బోర్ల నుంచి కాకుండా నేరుగా జలాశయాల నుంచి నీరు సేకరించి అన్ని సీజన్లలోనూ ప్రజలకు నిరంతరం తాగునీరు అందించేలా దాదాపు రూ.84,500 కోట్లతో సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్)లు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం పంపింది.
కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రిని దిల్లీలో కలిసి పథకం పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రాధాన్యం వివరించారు. 2024-25వ సంవత్సరంతో ముగిసిన జేజేఎం(జల జీవన్ మిషన్) గడువు పెంచాలని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈలోగా కేంద్రం మొదట అనుమతించిన సుమారు రూ.27 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో జేజేఎం(జల జీవన్ మిషన్) గడువు 2028వ సంవత్సరం వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఆదివారం(01-02-26) ప్రకటించడం రాష్ట్రానికి ఊరట కలిగించింది.
పనుల పూర్తికి ప్రణాళికలు : పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు రూ.23 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం ద్వారా కేంద్రం వాటా కింద రాష్ట్రానికి 50 శాతం వరకు నిధులు రానున్నాయి. రాష్ట్ర వాటా నిధుల కోసం జాతీయ ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి బ్యాంకు నుంచి ప్రభుత్వం రూ.10 వేల కోట్ల వరకు రుణం తీసుకుంటోంది. దానికి మరో రూ.3 వేల కోట్లు కలిపి మొత్తం దాదాపు రూ.13 వేల కోట్లు తీసుకోవాలని ఇటీవల నిర్ణయించింది. 2028వ సంవత్సరంలోగా పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఇంటికీ తాగునీటి కుళాయి కనెక్షన్లు అందించనున్నారు.
2028 నాటికి 95.53 లక్షల ఇళ్లకు రక్షిత నీరు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకంలో ప్రతిపాదించిన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తే 2028 నాటికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్యకు మాత్రం శాశ్వత పరిష్కారం చూపొచ్చు. రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న దాదాపు 95.53 లక్షల ఇళ్లలో 70.44 లక్షల ఇళ్లకు నేరుగా కుళాయి కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో మిగిలిన 20.09 లక్షల ఇళ్లకు కనెక్షన్లు ఇచ్చి మొత్తం 95.53 లక్షల కుళాయిల ద్వారా రోజూ నీరందించనున్నారు.
