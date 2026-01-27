ETV Bharat / state

రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు గుడ్​న్యూస్ - రూ.1.50 లక్షల వరకు ఫ్రీ ట్రీట్​మెంట్

ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభమైన పథకం - 'మోటార్‌ వెహికల్‌ యాక్సిడెంట్‌ ఫండ్‌' నుంచి నిధులు - ప్రమాదం జరిగిన 24 గంటల్లోపు పోలీసులు ఈ-డిటైల్డ్‌ యాక్సిడెంట్‌ రిపోర్ట్‌ కింద కేసు నమోదు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 10:23 AM IST

Cashless Treatment For Road Accident Victims : తరచూ రోడ్డుపై ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా ప్రమాదాలకు గురైన వారికి కేంద్రం రూ.1.50 లక్షల వరకు నగదు రహిత చికిత్స అందించాలని ప్రకటించిన పథకాన్ని తెలంగాణలోనూ అమలు చేసేందుకు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ పథకాన్ని ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని ఆసుపత్రులకు అనుసంధానం చేయనుంది. ఇది ఆరోగ్యశ్రీ, ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ లాంటి ఆరోగ్య బీమా కార్డులు లేకున్నా వర్తిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా, ఎవరైనా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైనపుడు ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు 'క్యాష్​లెస్​ ట్రీట్మెంట్​ స్కీం ఫర్​ రోడ్​ యాక్సిడెంట్​ విక్టిమ్స్​' పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు.

పలు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన పథకం : దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలు గతేడాది జూన్‌లో ఖరారయ్యాయి. ఇప్పటికే చంఢీగఢ్, అస్సాం, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలవుతోంది. ఇప్పటి వరకు 5,480 మంది అక్కడ లబ్ధి పొందారు. ఈ చికిత్స కోసం 'మోటార్‌ వెహికల్‌ యాక్సిడెంట్‌ ఫండ్‌' నుంచి నిధులు అందుతాయి. మన రాష్ట్రంలోనూ ఈ పథకాన్ని అమలు చేసే క్రమంలో ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు రాష్ట్రంలోని నెట్‌వర్క్‌ ఆసుపత్రులను మ్యాపింగ్‌ చేసింది. బ్లాక్​ స్పాట్​లను గుర్తించేందుకు 108 అంబులెన్సుల కాల్​డేటాను ఉపయోగించారు.

24 గంటల్లోపు ఈడార్‌ నమోదు : ఈ పథకంలో రాష్ట్ర రవాణా, పోలీసు శాఖలు, ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు కీలకంగా వ్యవహరించనున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన 24 గంటల్లోపు పోలీసులు ఈ-డిటైల్డ్‌ యాక్సిడెంట్‌ రిపోర్ట్‌(ఈడార్‌) కింద కేసు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్హత ఉన్న అన్ని ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత చికిత్సను అమలులోకి తేవాలని రవాణా శాఖ నిర్ణయించింది. రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్‌లో 500కు పైగా ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మొదట ఈ నెట్‌వర్క్‌ ఆసుపత్రులకు లాగిన్‌ ఇచ్చి, తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీతో అనుసంధానం లేని వాటిలో అమలు చేసేందుకు ఆరోగ్యశ్రీ కసరత్తు చేస్తోంది.

ప్రతి 35 కి.మీ.కు ఒక ట్రామా కేంద్రం : ఈ మేరకు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు రాష్ట్రంలో పాలీట్రామా సేవలందించే ఆసుపత్రుల వివరాలను తీసుకొంది. రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టుతో ఇప్పటికే పలుమార్లు సమావేశమై విధివిధానాలపై చర్చించారు. ఇక వైద్యారోగ్య శాఖ సైతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి 35 కి.మీ.కు ఒక ట్రామా కేంద్రం పెట్టేందుకు ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ప్రపంచబ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకొని రూ.1,000 కోట్లతో వీటిని తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రూ.1.50 లక్షల వరకు కేంద్రం అందించే నగదు రహిత చికిత్సను సైతం సమర్థంగా అమలు చేస్తే ఎక్కువ మంది రోడ్డు ప్రమాద బాధితులను కాపాడుకోవచ్చని ఆ శాఖ భావిస్తోంది.

వారికి ఆర్థిక సాయం అవసరం : రోడ్లపై నిత్యం ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగి ఎందరో చనిపోతున్నారు. ఇలా ప్రమాదాలకు గురైన వారికి చికిత్స చేయించేందుకు కుటుంబంలోని వారు అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంత చేసినా కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు నిలబడతాయని చెప్పలేని పరిస్థితి. అటువంటి సమయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించే ప్రయత్నం : తెలంగాణలో ప్రతీ ఏటా సగటున 22,000 నుంచి 23,000 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో 7,500 నుంచి 7,800 మంది మరణిస్తున్నారు. 4,40,000 పైగా గాయపడుతున్నారు. 2025 సంవత్సరంలో ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించేందుకు పోలీస్ శాఖ చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాలు, నిబంధనల అమలు సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. గత సంవత్సరంలాగే ప్రమాదాలు, మరణాలను భారీగా తగ్గించే లక్ష్యంతో ‘ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌’ పేరిట ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు.

