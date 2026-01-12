570 కిలోలు - హైదరాబాద్లో రోజువారి ప్లాస్టిక్ చెత్త
హైదరాబాద్లో రోజూ 8 వేల టన్నుల చెత్త - దీనిలో 14 శాతానికి పైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే - ప్లాస్టిక్ నియంత్రణకు సిక్కిం తరహా విధానం అమలు చేయాలని నిపుణుల సూచన
January 12, 2026
Plastic controll In Hyderabad : ప్లాస్టిక్ వాడకం రోజు రోజుకూ పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రకృతిని కలుషితం కాకుండా కాపాడాల్సిన మనిషే ప్లాస్టిక్ను అధిక మొత్తంలో వినియోగిస్తున్నాడు. దీంతో భూతంలా ప్లాస్టిక్ పర్యావరణాన్ని పాడు చేస్తోంది. ప్రభుత్వం దీనిపై నిషేధాజ్ఞలు విధించినా దీనిని ఎవరూ పాటించడం లేదు.
ఉత్పత్తి లేకుండా చేయడంలో అధికార యంత్రంగాలు విఫలం అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ పరిధిలో రోజూ 8 వేల టన్నుల చెత్త పోగవుతుండగా దానిలో 14 శాతం వరకు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే ఉంటున్నాయి. ప్లాస్టిక్ రహితనగరంగా మార్చాలంటే సిక్కిం తరహాలో కఠిన విధానాలు అవలంభించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సిక్కింలో ఇలా : పర్యావరణ పరిరక్షణలో దేశంలోనే ముందున్న రాష్ట్రం సిక్కిం. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు భారీ వర్షాల సమయంలో డ్రైన్లను అడ్డుకోవడంతో అక్కడ కొండచరియలు విరిగిపడి అనేక మంది మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 1998లో తొలిసారిగా డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్క్యారీ బ్యాగ్లు (50 మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ ఉన్నవి) నిషేధించింది. 2016లో థర్మకోల్ ప్లేట్లు, డిస్పోజబుల్ ఉత్పత్తులపై పూర్తి నిషేధం అమలు చేసింది.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కార్యక్రమాల్లో ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ నీటిని నిషేధించింది. దీనితో పాటు 2022 జనవరి నుంచి 2 లీటర్ల కంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్లాస్టిక్ నీటిసీసాల తయారీ, దిగుమతి, అమ్మకం, వినియోగంపై ఆంక్షలు విధించింది. 2022 డిసెంబరు 31 నుంచి 120 మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ మందం ఉన్న ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్లపై నిషేధం విధించింది.
అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రకటనలకే పరిమితం చేయకుండా మున్సిపల్ స్క్వాడ్లు, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి బృందాలు నిరంతరం తనిఖీలు చేస్తోంది. ఉల్లంఘించిన వారిపై జరిమానా విధిస్తోంది. పాఠశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలతో చిన్నారులకు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తోంది.
నగరంలో పరిస్థితి ఇదీ :
- నగరంలోని ప్లాస్టిక్ కవర్ల తయారీ సంస్థలు సుమారుగా 300 ఉన్నాయి. వీరు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ తయారు చేస్తారు.
- మూసీ నది చుట్టూ 10 టన్నులకు పైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు డంప్ అవుతున్నాయి. ఫ్లోటింగ్ ట్రాష్ బారియర్లున్నా చాలా వరకు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నదిలోకి చేరుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో ఈ వ్యర్థాలు నీటి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి. నగరంలో వరదలకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి.
- హుస్సేన్ సాగర్, సరూర్నగర్ చెరువులు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిండిపోయాయి. నగరంలోని వేర్వేరు చెరువుల్లో లేక్ క్లీనప్ డ్రైవ్లు చేపడుతున్నారు. అయితే వీటిలో 70 శాతం వ్యర్థాలు ప్లాస్టిక్వే ఉంటున్నాయి.
- మైక్రోప్లాస్టిక్ భూమి, నీటిని కలుషితం చేస్తున్నాయి. అనేక జంతువులు ప్లాస్టిక్ను తిని అనారోగ్యంతో మరణిస్తున్నాయి.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవీ :
- హోటళ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఫిల్టర్ వాటర్ స్టేషన్లు, రీయూజబుల్ బాటిళ్ల (బాంబూ, స్టీల్, గాజు వంటి బాటిళ్ల) వాడకాన్ని ప్రోత్సహించాలి.
- జనపనార, వస్త్రం, కాగితంతో చేసిన సంచుల వినియోగాన్ని పెంచాలి.
- కంపోస్టబుల్ బ్యాగులను వాడాలి.
- హోటళ్లలో విస్తరాకులు, అరిటాకులు ఉపయోగించాలి.
- బాంబూ ప్లేట్లు, కప్పులు, ఎడిబుల్ వస్తువుల వినియోగాన్ని పెంచాలి.
పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ : కాగా గ్రేటర్ పరిధిలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించినట్లు ఇటీవల సీఎం తెలిపారు. నగరంలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సిటీలో చెత్త నిర్వహణ అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యగా మారిందని ఆయన అన్నారు. నెలలో మూడు రోజుల పాటు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి గార్బేజ్ క్లియరెన్స్ డ్రైవ్ చేపట్టాలని రోడ్లపై ఎక్కడా చెత్త కనిపించడానికి వీల్లేదన్నారు. నాలాలు, చెరువులు, చెత్త డంపింగ్ ఏరియాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. దోమల నివారణ, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జోనల్ కమిషనర్ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.
