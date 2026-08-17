ప్లాస్టిక్ సీసాల వాడకం - దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
ప్రధానంగా పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థుల దగ్గరే ఎక్కువగా - తల్లిదండ్రులు అవగాహన రాహిత్యం, ఆర్థిక స్తోమతే కారణంగా - ప్రత్యామ్నాయంగా కాపర్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, సిరామిక్, మట్టి, గాజు సీసాలు
Published : August 17, 2026 at 2:24 PM IST
Effects With Use Of Plastic Bottles : మానవ శరీరానికి నీరు ఎంతో అవసరం. అందుకోసం ప్రతిరోజు కనీసం మూడు లీటర్ల నీటిని తాగాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ప్లాస్టిక్ సీసాల్లోని నీటిని తాగుతుంటారు. కానీ ఇది ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టేస్తుందన్న విషయం మర్చిపోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా పాఠశాలకు వెళ్లే చిన్నారుల్లో అధిక శాతం మంది తమ వెంట ప్లాస్టిక్ సీసాలనే తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అవగాహన లేకపోవటం, ఇతర ఆర్థిక కారణాలతో అధికంగా ప్లాస్టిక్ సీసాలనే వాడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఫలితంగా దీర్ఘకాలంలో ఆర్యోగ్యానికి హాని చేస్తోందని.
పాలిమర్తో తయారీ ఆరోగ్యానికి చేటు : ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను తయారీకి పాలిమర్ను వినియోగిస్తున్నారు. ఆ పాలిమర్ను ఆక్సిజన్, కార్బన్, క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్తో తయారుచేస్తారు. చాలా సీసాల్లో పాలికార్బొనేట్ ప్లాస్టిక్తో పాటు బీపీ ఏ అనే రసాయనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్టు హార్వర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ బాటిళ్లలో నీటిని నింపి ఫ్రిజ్లో పెట్టి వాడుకోవటం మరింత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.
మరి ఎలాంటివి వాడాలి : ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లకు బదులుగా కాపర్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, సిరామిక్, మట్టి, గాజుతో చేసిన సీసాలను వినియోగించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. స్టీలు సీసాలను కొనడానికి కనీసం రూ.100-200 వరకు వెచ్చించాలి. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని తల్లిదండ్రులకు అవగాహన, స్తోమత ఉండడం లేదు. దాంతో పిల్లలు పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన, విరామ సమయాల్లో ప్లాస్టిక్ సీసాలోని నీటినే తాగుతున్నారు. నీటి సౌకర్యం లేని పాఠశాలల్లో ఇంటికి వెళ్లే వరకు ఆ నీరే ఆధారం అవుతోంది. అందుకే దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్టీల్ సీసాల పంపిణీపై దృష్టి సారిస్తే బాగుంటుందని పలువురు కోరుతున్నారు.
ప్లాస్టిక్ సీసాలతో కలిగే దుష్ప్రభావాలు ఇవే! :
- ప్లాస్టిక్ సీసాల్లో ఉండే అతి సూక్ష్మమైన ప్లాస్టిక్ కణాలు నీటిలో కలుస్తాయి. ఇవి శరీరంలోకి చేరి క్రమంగా అవయవాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
- శరీరంలోకి చేరడంతో బరువు పెరగడం, క్యాన్సర్, మానసిక ఒత్తిడితో పాటు చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ఒకవేళ ఈ ప్లాస్టిక్ సీసాలను ఎండ, వేడి ప్రదేశాల్లో ఉంచితే సీసాలోని విషపూరిత రసాయనాలు నీటిలో కరుగుతాయి.
- ప్లాస్టిక్ కారణంగా ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడే వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది.
- జీర్ణ సంబంధ వ్యాధులతో పాటు మెదడు పనితీరుపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
- నిరంతరం వాడితే సంతాన లేమి, కాలేయ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్కు కూడా కారణం కావచ్చు.
- ప్లాస్టిక్ సీసాలను వినియోగించిన అనంతరం రోడ్లు, ఖాళీ స్థలాల్లో పడేయడంతో జీవాలకు ముప్పు పొంచి ఉంటోందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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