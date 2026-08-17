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ప్లాస్టిక్​ సీసాల వాడకం - దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ప్రధానంగా పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థుల దగ్గరే ఎక్కువగా - తల్లిదండ్రులు అవగాహన రాహిత్యం, ఆర్థిక స్తోమతే కారణంగా - ప్రత్యామ్నాయంగా కాపర్​, స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్​, సిరామిక్​, మట్టి, గాజు సీసాలు

EFFECTS WITH USE OF PLASTIC BOTTLES
EFFECTS WITH USE OF PLASTIC BOTTLES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 2:24 PM IST

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Effects With Use Of Plastic Bottles : మానవ శరీరానికి నీరు ఎంతో అవసరం. అందుకోసం ప్రతిరోజు కనీసం మూడు లీటర్ల నీటిని తాగాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ప్లాస్టిక్​ సీసాల్లోని నీటిని తాగుతుంటారు. కానీ ఇది ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టేస్తుందన్న విషయం మర్చిపోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా పాఠశాలకు వెళ్లే చిన్నారుల్లో అధిక శాతం మంది తమ వెంట ప్లాస్టిక్​ సీసాలనే తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అవగాహన లేకపోవటం, ఇతర ఆర్థిక కారణాలతో అధికంగా ప్లాస్టిక్​ సీసాలనే వాడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఫలితంగా దీర్ఘకాలంలో ఆర్యోగ్యానికి హాని చేస్తోందని.

పాలిమర్‌తో తయారీ ఆరోగ్యానికి చేటు : ప్లాస్టిక్​ బాటిళ్లను తయారీకి పాలిమర్​ను వినియోగిస్తున్నారు. ఆ పాలిమర్​​ను ఆక్సిజన్​, కార్బన్​, క్లోరైడ్​, హైడ్రోజన్​తో తయారుచేస్తారు. చాలా సీసాల్లో పాలికార్బొనేట్​ ప్లాస్టిక్​తో పాటు బీపీ ఏ అనే రసాయనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్టు హార్వర్డ్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ బాటిళ్లలో నీటిని నింపి ఫ్రిజ్​లో పెట్టి వాడుకోవటం మరింత ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మరి ఎలాంటివి వాడాలి : ఈ ప్లాస్టిక్​ బాటిళ్లకు బదులుగా కాపర్​, స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్​, సిరామిక్​, మట్టి, గాజుతో చేసిన సీసాలను వినియోగించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. స్టీలు సీసాలను కొనడానికి కనీసం రూ.100-200 వరకు వెచ్చించాలి. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని తల్లిదండ్రులకు అవగాహన, స్తోమత ఉండడం లేదు. దాంతో పిల్లలు పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన, విరామ సమయాల్లో ప్లాస్టిక్​ సీసాలోని నీటినే తాగుతున్నారు. నీటి సౌకర్యం లేని పాఠశాలల్లో ఇంటికి వెళ్లే వరకు ఆ నీరే ఆధారం అవుతోంది. అందుకే దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్టీల్‌ సీసాల పంపిణీపై దృష్టి సారిస్తే బాగుంటుందని పలువురు కోరుతున్నారు.

ప్లాస్టిక్​ సీసాలతో కలిగే దుష్ప్రభావాలు ఇవే! :

  • ప్లాస్టిక్​ సీసాల్లో ఉండే అతి సూక్ష్మమైన ప్లాస్టిక్​ కణాలు నీటిలో కలుస్తాయి. ఇవి శరీరంలోకి చేరి క్రమంగా అవయవాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
  • శరీరంలోకి చేరడంతో బరువు పెరగడం, క్యాన్సర్​, మానసిక ఒత్తిడితో పాటు చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • ఒకవేళ ఈ ప్లాస్టిక్​ సీసాలను ఎండ, వేడి ప్రదేశాల్లో ఉంచితే సీసాలోని విషపూరిత రసాయనాలు నీటిలో కరుగుతాయి.
  • ప్లాస్టిక్ కారణంగా ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడే వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది.
  • జీర్ణ సంబంధ వ్యాధులతో పాటు మెదడు పనితీరుపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
  • నిరంతరం వాడితే సంతాన లేమి, కాలేయ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్‌కు కూడా కారణం కావచ్చు.
  • ప్లాస్టిక్​ సీసాలను వినియోగించిన అనంతరం రోడ్లు, ఖాళీ స్థలాల్లో పడేయడంతో జీవాలకు ముప్పు పొంచి ఉంటోందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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ప్లాస్టిక్​ సీసాల వాడకంతో అనర్ధాలు
EFFECTS WITH USE OF PLASTIC BOTTLES

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