గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత - మెనూలు కుదిస్తున్న హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు
వంట మంటను ఆర్పేస్తున్న పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం - సరఫరాలో కోతతో హోటళ్లకు గ్యాస్ కొరత - పరిస్థితి మారకపోతే హోటళ్లు మూసేయాల్సి ఉంటుందన్న యజమానులు - దారుణంగా మారిన చిరు వ్యాపారుల పరిస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 1:13 PM IST
Impact of War on Gas Cylinder Shortage for Hotels and Restaurants : పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో హోటళ్లు వంటగ్యాస్ కొరత ఎదుర్కొంటున్నాయి. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడటంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మెనూలను తగ్గిస్తున్నాయి. ఒకట్రెండు రోజుల్లో పరిస్థితి మారకపోతే వ్యాపారాలు మూసివేయాల్సి వస్తుందని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హోటళ్లకు అంతరాయం లేకుండా వంటగ్యాస్ సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
పశ్చిమాసియాలో భగభగలు రాష్ట్రాన్ని తాకాయి. యుద్ధం వల్ల సంక్షోభం హోటళ్లను తాకింది. డిమాండ్కు తగినట్లు వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా లేదంటూ, హోటళ్ల యాజమాన్యాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గ్యాస్ లేక చాలా హోటళ్లు మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి మూసివేయాల్సి వచ్చిందని యజమానులు తెలిపారు. గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులోకి రాకపోతే హోటళ్లన్నీ పూర్తిగా మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిరు వ్యాపారుల పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణంగా మారింది. సంక్షోభం వల్ల ధర పెంచి అమ్ముతున్నారని అవి కూడా సరిపడా ఉండట్లేదని చెబుతున్నారు. హోటళ్లను ప్రాధాన్యంగా గుర్తించి కమర్షియల్ గ్యాస్ సరఫరా చేయాలని, రాష్ట్ర హోటళ్ల సంఘం ప్రతినిధులు విజయవాడలో పౌరసరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్ను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
''రోజూ మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు అవసరమవుతాయి. ప్రసుత్తం ప్రయత్నం చేస్తే రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు మాత్రమే దొరికాయి. అందుబాటులో ఉంటాయో? లేదో? కూడా తెలియదు. స్టాక్ అయితే బయట లేదు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా గ్యాస్ స్టేషన్లో రీఫిల్లింగ్ అవ్వడం లేదు, మేం మాత్రం ఎక్కడా నుంచి తీసుకురావాలని చెబుతున్నారు. ఇంతకు ముందు వైజాగ్లో ఒక్క రోజుకి మూడు షిప్స్ వస్తుండేవి. ప్రస్తుతం మూడు రోజులకు ఒక షిప్ వస్తుంది. ఆ ఒక్క షిప్ కూడా వాళ్లు డొమెస్టిక్ అవసరాల రీత్యా కమర్షియల్ ఫిల్లింగ్స్ గడచిన వారం రోజులుగా నిలిపి వేశారు. దాని వల్లనే ఈ కొరత ఏర్పడింది. 30 రోజులకు బుకింగ్ అంటున్నారు. కానీ కమర్షియల్ గ్యాస్ దొరకడం లేదు. ఒక్క గ్యాస్ సిలిండర్ నాలుగు రోజులు వస్తుంది. వ్యాపారాలు చేయాలో, మానేయాలో తెలియడం లేదు." - చిరు వ్యాపారులు
అటు రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదని ప్రజలెవరూ అనవసర ఆందోళనకు గురి కావొద్దని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ భరోసా ఇచ్చారు. గృహ అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. వాణిజ్య అవసరాలకు సరిపడా గ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయన్నారు. ఇష్టానుసారం ధరలు పెంచినా, వదంతులు వ్యాప్తి చేసినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. రోజువారీ అవసరాలకు సరిపడా గ్యాస్ నిల్వల్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై ముందుకు వెళ్తామన్నారు.
వదంతుల వ్యాప్తిపై కఠిన చర్యలు: అంతే కాకుండా రోజువారీ అవసరాలకు సరిపడా నిల్వల్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా, ప్రత్యామ్నాయంగా చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లపై ముందుకు వెళ్తామని నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక నిఘా బృందాలను నియమించుకుని గ్యాస్ పక్క దోవ పట్టకుండా జాయింటు కలెక్టర్లు నియంత్రించాలని అన్నారు. ఇష్టానుసారం ధరలు పెంచినా, వదంతులు వ్యాప్తి చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాల వారీగా సరఫరా చైన్ను పర్యవేక్షించాలని పేర్కొన్నారు. ఎక్కడైనా సరఫరాలో లోపాలు వస్తే వెంటనే సరిదిద్దే ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదు - ప్రజలెవరూ ఆందోళనకు గురికావొద్దు: మంత్రి నాదెండ్ల
గల్ఫ్ యుద్ధం కారణంగా ఒడిదొడుకుల్లో ఆక్వా రంగం - ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతన్నల వేడుకోలు