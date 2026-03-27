పని గంటల కుదింపు - కార్మికుల తొలగింపు : కుటీర పరిశ్రమలపై తీవ్ర ప్రభావం

కుటీర పరిశ్రమలపై యుద్ధ ప్రభావం తీవ్రం - హోటళ్లు, దుకాణాల్లో కొండెక్కిన ధరలు - రోడ్డెక్కని సీఎన్జీ ఆటోలు, క్యాబ్‌లు

War Impact on Cottage Industries
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 10:25 AM IST

War Impact on Cottage Industries : రాష్ట్రంలో చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అన్ని పరిశ్రమలపై ఈ ఇరాన్​ యుద్ధం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఆయిల్​ ధరలు, గ్యాస్​, సీఎన్జీ కొరత కారణంగా అనేక రంగాలు పరోక్షంగా నష్టాలు చవిచూస్తున్నాయి. గ్యాస్​ ఆధారిత పరిశ్రమలు, వృత్తులు, హోటళ్లు, బేకరీలు ఇప్పుడు మూసివేత పరిస్థితికి చేరాయి. దీనివల్ల కార్మికులకు చేతి నిండా పని కల్పించలేక, ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను చేరుకోలేక కుటీర వ్యాపారాలు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి.

వాస్తవ ధరకు రెండు మూడు రెట్లు అదనంగా చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కూడా వాణిజ్య గ్యాస్​ సిలిండర్లు ప్రస్తుతం లభించడం లేదని చెబుతున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు, భారీ ప్రాజెక్టులు, రోడ్లు వంటి పనులు నిర్మాణం చేసే పెద్ద కంపెనీలపై 5 నుంచి 6 శాతం అదనపు భారం ఎదుర్కొనే అవకాశాలున్నట్టు కొన్ని అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా డీజిల్​ను పెద్ద మొత్తంలో కొనే వారికి 20 శాతం వరకు అదనపు ఖర్చు పడిందని సంబంధిత వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.

అంతంత మాత్రంగా వ్యాపారాలు : ఇద్దరి నుంచి ఐదుగురికి పని కల్పించే ఫాస్ట్​ఫుడ్​ కేంద్రాలు నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. దిల్​సుఖ్​నగర్​, ఆర్టీసీ క్రాస్​రోడ్​, అమీర్​పేట, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్​, సికింద్రాబాద్​, బేగంపేట, పాతబస్తీ, తార్నాక, లక్డీకాపూల్​, కూకట్​పల్లి, నాంపల్లి ప్రాంతాల్లో ఒక్కోచోట వందల్లో ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో దాదాపు పావుభాగం మూతపడగా, మిగతావి అరకొరగా నడుస్తున్నాయి. రోజువారీ చీటీలు తదితర కిస్తీలకు రూ.200 నుంచి రూ.1000 వరకు చేయాల్సిన చెల్లింపులు ఆగిపోయి ఆర్థిక భారమవుతోందని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

''మాకు రోజుకు ఒక సిలిండర్​ అవసరం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో వారానికి ఒక్కటి కూడా దొరకడం లేదు. మా దుకాణంలో ముగ్గురు కార్మికులు పనిచేసే వారు. కానీ పనిలేక ఇద్దరిని రావొద్దని చెప్పాను'' - మిఠాయి దుకాణం యజమాని

పది శాతం పెరిగిన ధరలు : గ్యాస్​ కొరత వల్ల అధిక కొనుగోళ్లు, కట్టెల వినియోగంలో ఉత్పత్తుల ధరలు పెంచారు. మిఠాయిలపై పది శాతం వరకు పెంచినట్లు దుకాణ యజమానులు చెబుతున్నారు. బేకరీలు, మిర్చి బండ్లు, సమోసా, పానీపూరీ, ఛాట్​ తదితర పదార్థాలు తయారు చేసే కేంద్రాల్లో ప్రతి ఉత్పత్తిపై కనీసం రూ.10 మొత్తాన్ని పెంచారు.

''మా హోటల్​లో రోజుకు మూడు వాణిజ్య సిలిండర్లు వినియోగిస్తాం. ఇప్పుడు మూడు రోజులకు ఒక్కటి కూడా లభించడం లేదు. కట్టెల పొయ్యి పెట్టి మరీ వంటకాలు చేస్తున్నాం. హోటళ్లో ఎక్కువ వేడి అవసరమయ్యే వడ తయారీ నిలిపివేశాం. అలాగే ప్లేట్​పై రూ.5 పెంచాం'' - ప్రముఖ హోటల్​ నిర్వాహకుడు, ఆనంద్​నగర్​ కాలనీ

ముగ్గురు చేయాల్సిన చోట ఒక్కరికే పని : ఝార్ఖండ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, రాజస్థాన్​, బిహార్​ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కార్మికులు ఎక్కువగా సమోసా, మిఠాయిల తయారీ, మిర్చి, ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్లలో పని చేస్తున్నారు. కానీ గ్యాస్​ లేకపోవడంతో ముగ్గురు పని చేయాల్సిన చోట ఒక్కరిని మాత్రమే యజమానులు పిలుస్తున్నారు. లేదంటే ఉదయం ఒకరు, మధ్యాహ్నం ఒకరు, రాత్రికి ఒకరు రావాలని చెబుతున్నారు. వారికి వేతనం కూడా సగం కోత పెడుతున్నారు.

పంపుల ఎదుట ఎదురుచూపులు : కంప్రెస్డ్​​ నేచురల్​ గ్యాస్​(సీఎన్జీ)తో నడుస్తున్న ఆటోలు గ్యాస్​ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్​లో​ 52 వేల సీఎన్జీ ఆటోలు ఉండగా, 90 వరకు గ్యాస్​ పంపులు ఉన్నాయి. గత వారం రోజులుగా డిమాండ్​ మేరకు సరఫరా లేదు. దీనివల్ల పంపుల ముందు ఆటోలు బారులు తీరుతున్నాయి. అంతేకాదు గ్యాస్​ ఆధారిత క్యాబ్​లు కూడా కొరత ఎదుర్కొంటున్నాయి. అర్ధరాత్రి వరకు ఆటోలు, కార్లు పంపుల ఎదుట ఎదురుచూపులు చూస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. నగరంలో సగం ఆటోలే రోడ్లపైకి వస్తున్నాయని డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు గ్యాస్​కు కొందరు కిలోకు రూ.100కు పైగా వసూలు చేస్తున్నారని ఆటో డ్రైవర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల బ్యాంకుల్లో రుణాలు, ప్రైవేటు అప్పులతో ఆటోలు కొన్నవారు ఈఎంఐలు కట్టలేక నాన అవస్థలు పడుతున్నారు.

