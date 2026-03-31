కొనే వారు లేరు - జేసీబీలతో పంట తొక్కించేసిన అరటి రైతులు
అరటి దిగుబడులు వస్తున్నా కొనని వ్యాపారులు - మార్కెట్కు తీసుకెళ్తే ఖర్చులు రావని వాపోతున్న రైతులు - ప్రస్తుతం టన్నుకు రూ.4 వేలకు కూడా తీసుకోవడం లేదని రైతుల ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 7:18 PM IST
Impact Of War On Sri Satya Sai District Farmers Fall In Banana Prices : రాష్ట్రంలో నాణ్యమైన అరటికి చిరునామాలా ఉండే ప్రాంతాలలో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఒకటి. ఇక్కడి అరటి పండ్లు అత్యధికంగా దేశవిదేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అంతటి ప్రాచీణ్యం పొందిన ప్రాంతంలో ఇప్పుడు అదే అరటి రైతు కళ్లలో కన్నీరు తెప్పిస్తోంది. నెల రోజుల క్రితం వరకు పలికిన ధర ప్రస్తుతం రైతులకు ఉండట్లేదు. కోత కూలీ కూడా రాక పండించిన పంటను జేసీబీలతో తొక్కించేస్తున్నారు. దీంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గిట్టుబాటు ధర లేక : అనంతపురం జిల్లాలో అరటి ధరలు భారీగా పతనమై రైతులకు తీవ్ర నష్టం మిగిల్చింది. ఒక్క అనంతపురం జిల్లాలోనే ఏటా 5 లక్షల టన్నుల వరకు అరటి దిగుబడి వస్తుంది. కానీ ఈసారి ఇప్పటివరకు సగం పంటను కూడా రైతులు అమ్ముకోలేదు. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల విదేశాలకు అరటి ఎగుమతి నిలిచిపోవడంతో గత కొన్ని రోజుల క్రితం టన్ను రూ. 26 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు పడిపోయింది. సరైన గిట్టుబాటు ధర లేక, కోత కూలీల ఖర్చు కూడా రాక రైతులు పొలాల్లోనే అరటి చెట్లను జేసీబీలతో తొక్కించేస్తున్నారు.
మొదటిదశ కాయలను కూడా తక్కువ ధరకే : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కనగానపల్లి మండలం బద్దలాపురం గ్రామానికి చెందిన పూజారి నరసింహ అనే సన్నకారు రైతు ఆరు ఎకరాలలో అరటిని పండించారు. అయితే దానిని కొనేవారు లేక పూర్తిగా పంట మొత్తం నేలమట్టం అయిపోయింది. యుద్ధానికి ముందు టన్ను ధర రూ.20 వేల నుంచి రూ.23 వేలు పలికింది. కానీ ప్రస్తుతం యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో అరటి కాయల కంటైనర్ల రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అరటి ధర టన్ను రూ.4 వేలకు పడిపోయింది.
చేసేది లేక కొందరు రైతులు అరటి పంటను జేసీబీతో తొక్కించేస్తున్నారు. వ్యాపారులు కొనే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొదటిదశ కాయలను కూడా తక్కువ ధరకు అడుగుతున్నారని, కనీసం కూలీల ఖర్చు కూడా రావడం లేదని వెల్లడించారు. సరైన గిట్టుబాటు ధర లేక కొన్ని లక్షల్లో నష్టపోయామని వాపోతున్నారు. అరటి ధర పడిపోవడంతో పాటు రవాణా కూడా నిలిచిపోవడంతో పంటలను నష్టపోయామని రైతులు అంటున్నారు. అధిక పెట్టుబడితో సాగుచేసిన అరటి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరారు.
"అంతకుముందు వరి పండించేవాళ్లం. అరటి పంటకు ఈ భూమి బాగుంటుందని అధికారులు చెప్పటంతో అరటి వేశాం. ఆరు ఎకరాలలో 7 వేల చెట్లు నాటాం. ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధ ప్రభావంతో ఎగుమతులు ఆగిపోయాయి. పంట అమ్మేందుకు దళారులకు ఫోన్ చేస్తే టన్ను రూ.2 వేలకు అడుగుతున్నారు. కొట్టించేందుకు కూలీ సైతం రాదు. అరటితో ఎకరానికి రూ.లక్ష చొప్పున రూ.6 లక్షలు నష్టం వచ్చింది." -నరసింహులు, రైతు
కలెక్టరేట్కు అన్నదాతలు : తాజాగా కొన్ని రోజుల క్రితమే అనంతపురం జిల్లాలో అరటి పంటను కొనే దిక్కులేకుండా పోయిందంటూ అన్నదాతలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించారు. అరటి ధరలు రూ.6,000 లకు పడిపోయినందుకు నిరసనగా రైతులు, అరటి గెలలను కలెక్టరేట్ గేటు ఎదుట కుప్పపోసి రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేశారు. నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను అరటి రూ. 23,000 కు విక్రయించగా, ప్రస్తుతం కేవలం రూ. 6,000లకు కూడా అడిగే దిక్కులేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికితోడు నెల రోజుల క్రితం ధరలతో కేవలం 40 శాతం మంది రైతులే పంటను విక్రయించారని, ఇంకా 60 శాతం పంట తోటలోనే ఉందని, కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు తోటవైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల నుంచి అరటిని కనీసం రూ.15,000లకు అయినా కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆవేదనలో అరటి రైతులు - ఎగుమతి లేక పడిన ధరలు