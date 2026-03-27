ఆవేదనలో అరటి రైతులు - ఎగుమతి లేక పడిన ధరలు

అరటి దిగుబడులు వస్తున్నా కొనని వ్యాపారులు - యుద్ధాన్ని సాకుగా చూపి ధరను తగ్గించిన వ్యాపారులు - మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్తే ఖర్చులు రావని వాపోతున్న రైతులు - పశువులకు మేతగా వేస్తున్న వైనం

Impact of War on Anantapur Farmers Fall in Banana Prices
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:36 AM IST

Impact of War on Anantapur Farmers Fall in Banana Prices : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా అంటేనే నాణ్యమైన అరటికి చిరునామా. ఇక్కడి జీ-9 రకం అరటి పండ్లు ఖండాతరాలు దాటి విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు అదే అరటి రైతు కళ్లల్లో కన్నీరు తెప్పిస్తోంది. నెల రోజుల క్రితం వరకు టన్ను రూ.26 వేల పలికిన ధర ఇప్పుడు 6 వేలకు పడిపోయింది. యుద్ధం సాకుతో వ్యాపారులు ఆడుతున్న మాయాజాలం. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వెరసి అన్నదాతలు రోడ్డున పడుతున్నారు. కోత కూలీ కూడా రాక పండించిన పంటను పశువులకు మేతగా వేస్తున్నారు. అనంత అరటి రైతు దయనీయ స్థితిపై ప్రత్యేక కథనం.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో అరటి రైతు ఆవేదనలో కూరుకుపోయాడు. ఒక్క అనంతపురం జిల్లాలో 16 వేల హెక్టర్లలో రైతులు అరటిని సాగుచేస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 17 వందల హెక్టార్లలో మాత్రమే అరటి సాగువుతోంది. ఒక్క అనంతపురం జిల్లాలోనే ఏటా 5 లక్షల టన్నుల వరకు అరటి దిగుబడి వస్తుంది. ఈసారి ఇప్పటివరకు సగం పంటను కూడా రైతులు అమ్ముకోలేదు.

ఎగుమతి లేక పడిన ధరలు : ప్రస్తుతం ఎగుమతి నాణ్యతకు తగ్గట్లుగా అరటి దిగుబడులు వస్తున్నా వ్యాపారులు గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధాన్ని సాకుగా చూపి ఒక్కసారిగా ధరను 75 శాతానికి పైగా తగ్గించేశారు. నెల రోజుల క్రితం జిల్లాలో రైతుల నుంచి టన్ను అరటిని రూ.26 వేల కొన్న వ్యాపారులు ప్రస్తుతం రూ.6 వేలకు కూడా తీసుకోవడం లేదు. చాలాచోట్ల రైతులు గెలలు నరికి ఊరిబయట పడేస్తున్నారు. మార్కెట్​కు తీసుకెళ్లి విక్రయిస్తే కనీసం కోత, రవాణా ఖర్చులు కూడా రావని అందుకే పశువులకు మేతగా పడేస్తున్నామని వాపోతున్నారు.

లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి సాగు : అనంతపురం జిల్లా నుంచి ఏటా 10 శాతం అరటి ఎగుమతులు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం అవి కూడా ఆగిపోయాయని వ్యాపారులు తోటల వైపు రావడమే మానేశారని రైతులు వాపోతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ధరలు కొంతమేర పెరుగుతున్నా రానున్న వారం రోజుల్లో మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వస్తాయంటున్నారు. మామిడి మార్కెట్​కు వస్తే అరటి ధరలు మరింత పతనమవుతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యుద్ధం వల్ల అరటి ధరలు పడిపోతున్నా స్థానిక మార్కెట్లలో అవకాశాలను రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదని రైతులు విమర్శిస్తున్నారు.

"మేము పెట్టినా పెట్టుబడిలో సగం కూడా రావడం లేదు. సొంత భూమిలో సాగు చేసే వారే అరటి అంట భయపడుతున్నారు. కనీసం రూ. 20 వేలు కూడా రావడం లేదు. కేవలం యుద్ధ భయం చూపించి సగానికి సగం రేట్లు తగ్గిస్తున్నారు. అరటి ధరలు పడిపోతున్నా స్థానిక మార్కెట్లలో అవకాశాలను మాకు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేందుకు అధికారులు ఏ విధమైనా ప్రయత్నం చేయడం లేదు. " - అరటి రైతులు

లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి అరటిని సాగు చేసిన రైతులు ఈ సారి ధరలు పడిపోయి తీవ్రంగా నష్టపోయారని జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎగుమతిదారులు రాకపోవడం వల్లే రేట్లు పడిపోయాయని అంటున్నారు. వచ్చే ఏడాదైనా అరటిని కొనుగోలు చేయడానికి వ్యాపారులతో మేళాలు నిర్వహించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. లేకుంటే అప్పులపాలై తీవ్రంగా నష్టపోతామని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

