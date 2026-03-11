అమెరికా ఇరాన్​ యుద్ధం ఎఫెక్ట్​ : గ్యాస్​ సిలిండర్, వంటనూనె ధరలపై ప్రభావం!

ETV Bharat / state

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో సంక్షోభంలో ప్రపంచం - చమురు ఇతర సరకుల రవాణాకు ఇబ్బందులు ఏర్పడటంతో వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం - వంటగ్యాస్​, వంటనూనెల ధరలకు రెక్కలొచ్చే అవకాశం

Iran war Impact on Oil Gas Prices : మధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రపంచం మొత్తం సంక్షోభ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా వాణిజ్యపరమైనటువంటి ఆంక్షలు కారణంగా ఇంధనం, ఇతర సరకుల రవాణాకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడటంతో వస్తువుల కొరత ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో వంటగ్యాస్​ సిలిండర్, వంటనూనెల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు రెక్కలొచ్చే అవకాశాలున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. తగిన నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తున్నప్పటికీ ప్రభావం కొంత వరకు కనిపిస్తోంది. మరోవైపు విదేశీ పండ్ల ధరల్లో కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తుండగా, మన దేశం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతయ్యే వస్తువుల ధరలు మాత్రం అమాంతం పడిపోయాయి.

