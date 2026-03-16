పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ఇంధనానికి పెరిగిన డిమాండ్ - వాహనం తీసే ముందు ఈ పనులు చేయండి
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు - ఇంజిన్ సక్రమంగా వాడుకుంటే పెట్రోల్ ఆదా చేయవచ్చంటున్న నిపుణులు - వాహనం తీసే ముందు ఆలోచిద్దాం!
Published : March 16, 2026 at 3:03 PM IST
Use Fuel Carefully and Conserve it : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ప్రభావంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫ్యూయల్ మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ మేరకు పెట్రోల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు పలు సూచనలు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఇంధన ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాహనదారులు ఇంజిన్ను సక్రమంగా వాడుకుంటే కొంత వరకు పెట్రోల్ని ఆదా చేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ సూచనలు పాటించండి :
- మీరు దగ్గరి ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు వాహనాలకు బదులుగా కాలినడకన వెళ్లడం మంచిది. దీని ద్వారా ఫ్యూయల్తో పాటు శారీరం కూడా వ్యాయామం చేసినట్లు అవుతుంది.
- హైదరాబాద్ నగరంలో ముఖ్యమైన కూడళ్ల వద్ద రెడ్ సిగ్నల్ 30 సెకండ్లు, నిమిషం, రెండు నిమిషాల మేర సమయం పడుతుంది. ఆ సమయంలో ఎక్కువ సేపు ఆగాల్సి వస్తే బండిని ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- బైక్ అయితే 40-50 కి.మీ వేగాన్ని పాటిస్తే మైలేజీ అధికంగా వస్తుంది. ఈ టైంలో యాక్సిలేటర్ను పెంచడం, తగ్గించడం చేయకుండా ఒక వేగంతో వాహనాన్ని నడపాలి.
- వాహనం టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే దానికి ఫ్యూయల్ ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది. ఇలా అవ్వకుండా ఎప్పటికప్పుడు గాలిని తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి. అనవసరంగా బరువు మోసే వస్తువులు తీసేయాలి. బండి బరువు పెరిగితే పెట్రోల్ ఖర్చు పెరుగుతుంది.
- స్మూత్ డ్రైవింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేయడం లేదా స్పీడ్ పెంచడం వంటివి చేయకూడదు.
- పని చేసే ప్రాంతాలకు, వ్యాపార ప్రాంతాలకూ రోజూ వెళ్లాల్సి వస్తే వేర్వేరుగా కాకుండా వంతుల వారీగా వెళ్తే పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది.
- ఒకే ప్రాంతానికి వెళ్లేవారు ఇద్దరుంటే, వేర్వేరు వాహనాల మీద వెళ్లే బదులు ఒకే బండిపై వెళ్తే ఫ్యూయల్ సేవ్ చేయొచ్చు.
- వీలైనంత వరకు ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థపై ఆధారపడితే వ్యయం తగ్గుతుంది.
- వాహనాలను సకాలంలో సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఇంజిన్ ఆయిల్, స్పార్క్ ప్లగ్ క్రమం తప్పకుండా మార్చాలి.
- ఎండాకాలంలో పెట్రోలు ఆవిరి కాకుండా ఉండేందుకు బైకు ట్యాంకు కవర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇకపై మీ వాహనానికి బంకుల్లో ఉదయం, సాయంత్రం పూట ఇంధనం పట్టించాలి. అదే విధంగా వాహనాన్ని చెట్టు కింద లేదా ఎక్కడైనా నీడా ఉన్న స్థలంలో నిలపాలి.
వాహనానికి ఎక్స్లేటర్ వాడకం : వాహనాన్ని ఎక్స్లేటర్ వాడకం అనుగుణంగా ఫ్యూయల్ ఆదా ఆధారపడి ఉంటుంది. వాహనం నిలిపే ముందు ఎదురుగా వాహనం వచ్చేటప్పుడు ఎక్సలేటర్ ఎగువ స్థాయిలో ఉపయోగించాలి. దీన్ని అత్యధిక సమయం మధ్యస్థాయిలో వాడితే ఫ్యూయల్ని ఆదా చేయొచ్చు. అదే దిగువ స్థాయిలో వాడకపోవడమే మంచిది. మలుపుల్లో, పల్లంలో, స్టేజి వచ్చే ముందు, స్పీడ్ బ్రేకర్ల వద్ద ఎక్స్లేటర్పై కాలు తీయాలి. ఇలా అయితే చలనశక్తిని వినియోగిస్తూ వాహనం నడపాలి. వాహనం వినియోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఫ్యూయల్తో పాటు డబ్బులు కూడా చేయవచ్చని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
వాహనం తీసే ముందు ఆలోచిద్దాం :
- ఇంధనం ఆదా చేయాలంటే బైక్, కారు క్లచ్ను అదే పనిగా ప్రెస్ చేయకూడదు. బ్రేకులు, యాక్సిలరేటర్ వదులుగా ఉండేలా, టైర్లలో గాలి సరిపోయేంత ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- ట్యాంక్ పూర్తిగా ఖాళీ కాక ముందే పెట్రోలు, డీజిల్ నింపితే ఇంజిన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. దానికోసం కారులో అయితే ఏసీని మధ్యమధ్యలో ఆఫ్ చేసి మళ్లీ ఆన్ చేస్తుండాలి.
- వాహన నిర్ణీత సమయానికి సర్వీసింగ్ చేయించాలి.
- తక్కువ దూరం అయితే నడుచుకుంటూ కాని, సైకిల్ వాడటం వంటివి చేయాలి.
వేసవిలో వాహన అగ్ని ప్రమాదాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ బండి సేఫ్!
సొంత వాహనాలవైపే మొగ్గు - ప్రయాణాల కోసం నెలకు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో తెలుసా?