నిర్మాణ రంగంపై 'పశ్చిమాసియా' బాంబ్ - చుక్కలు చూపిస్తున్న సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు
నిర్మాణ రంగంపై పడిన పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం - ముడి చమురు సరఫరాలో అంతరాయం వల్ల పెరిగిన సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు - పెట్రో ఉత్పత్తుల భారం వల్ల పెరుగుతున్న సిమెంట్ ఉత్పత్తి వ్యయం
Published : April 2, 2026 at 8:37 AM IST
Iran war Impact on Cement Prices : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం నిర్మాణ రంగంపై పడుతోంది. ముడి చమురు సరఫరాలో అంతరాయం వల్ల సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. పెట్రో ఉత్పత్తుల భారం వల్ల సిమెంట్ ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతోందని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. స్టీల్ ధర సైతం ఇప్పటికే 20 శాతానికి పైగా పెరిగింది. సిమెంట్ కంపెనీలు కూడా ధరలను పెంచి విక్రయిస్తున్నాయి. దీనివల్ల నిర్మాణ రంగంపై అదనపు భారం పడుతోంది.
పెరిగిన సిమెంట్ ధరలు : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు కొరత తలెత్తింది. ప్రపంచ అవసరాల్లో 20 శాతం చమురు హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగానే రవాణా అవుతోంది. ప్రస్తుతం నౌకలు పూర్తి స్థాయిలో రాకపోవడంతో వాణిజ్య, పరిశ్రమల సిలిండర్లపై అత్యధిక ప్రభావం పడింది. అంతేకాకుండా సిమెంట్ పరిశ్రమలో ఉపయోగించే పెట్రో ఉత్పత్తుల భారం పెరిగింది. దీనివల్ల 50 కేజీల సిమెంట్ బస్తాపై గరిష్టంగా రూ.80 వరకు పెరిగింది. ఫ్యూయెల్తో పాటు ప్యాకింక్ ధరపై ప్రభావం పడటం వల్ల ధరలు పెరిగాయి. పాలిమర్ కొరత వల్ల బ్యాగుల ఉత్పత్తి భారం పెరుగుతోంది.
సామాన్యుడిపై ధరాభారం : ఇంటి నిర్మాణంలో సిమెంట్ ఖర్చు 5 నుంచి 10 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఈ ధర పెరిగితే ఇంటి ఖర్చుపై ప్రభావం పడుతుంది. సిమెంట్, స్టీల్, ఇసుక వల్ల నిర్మాణ ధరలు తడిసి మోపడవుతున్నాయి. ఇప్పటికే తాపీ మేస్త్రీలు, కూలీల ధరలు పెరిగాయి. ముడి సరుకు ధరలు పెరగడం వల్ల సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. స్టీల్ ధరలు టన్నుకు రూ.20 వేలకు పైగా పెరిగినట్లు బిల్డర్లు చెబుతున్నారు. డిమాండ్కు తోడు ఉత్పత్తి, సరఫరాలో ఖర్చు పెరగడంతో ధరలు పెరిగాయని కాంట్రాక్టర్లు వాపోతున్నారు. యుద్ధం ముగిస్తే ముడి చమురు సరఫరా యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం, రవాణా ఖర్చులు తగ్గితే సిమెంట్, స్టీల్ కంపెనీలు సైతం ధరలను తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఓ వ్యక్తి ఆవేదన ఇది : 'సిమెంట్ ధర ఇప్పటికే రూ.80 పెంచారు. దీంతో రూ.370, రూ.400 వరకు ఖర్చు చేసి కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్టీల్ రేటు రూ.ఐదు వేలు పెంచారు. ఈ యుద్ధం అంత త్వరగా ముగిసేటట్లు లేదు. ఇలాగే రెండు మూడు నెలలు కొనసాగితే మా బతుకులు చాలా ఘోరంగా తయారవుతాయి. అందువల్ల అధికారులు తగిన విధంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం' అని ఓ వ్యక్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"భవన నిర్మాణ పనిలో కూడా ఏమీ మిగలట్లేదు. ఇసుక, సిమెంట్, ఇటుక, కూలీల ఖర్చు పెరిగిపోయింది. చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఓనర్ను అడిగితే ఈ రేట్ ఉందని చెబుతున్నారు. ఇలా ధరలు పెంచుకుంటూపోతే మధ్య తరగతి వారం మేం ఎలా బతకాలి."-నిర్మాణ గుత్తేదారుడు
గ్యాస్పై యుద్ధ ప్రభావం : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రపంచమంతా సంక్షోభ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా వాణిజ్యపరమైన ఆంక్షలు కారణంగా ఇంధనం, ఇతర సరకుల రవాణాకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడటం వల్ల సరకుల కొరత ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో సిలిండర్, వంటనూనెల ధరలు పెరిగి సామాన్యుడికి భారంగా మారుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. తగిన నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తున్నప్పటికీ యుద్ధం ప్రభావం కొంత వరకు కనిపిస్తోంది.
అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్ : గ్యాస్ సిలిండర్, వంటనూనె ధరలపై ప్రభావం!
ఆ పెట్రోల్ బంకుల్లో భారీగా పెరిగిన ధరలు - లీటర్కు రూ.5పైనే అదనంగా వసూలు