ETV Bharat / state

ఇంటిముందే పీఎన్‌జీ పైప్‌లైన్‌, మీటర్లు బిగించినా - కనెక్షన్‌ తీసుకునేందుకు ససేమిరా!

ఎల్‌పీజీ అందుతోంది కదా? అన్న భావనే కారణం - అవగాహన కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రోత్సాహకాలూ అవసరం - వచ్చే మూడునెలల్లో లక్ష కనెక్షన్ల లక్ష్యసాధన కష్టమన్న అధికారులు

Households to Switch to PNG in Connected Areas
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Households to Switch to PNG in Connected Areas : ఎక్కడో యుద్ధం జరిగితే ఇక్కడ వంటగ్యాస్​, పెట్రోల్, డీజిల్​పై ప్రభావం చూపుతోంది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సిలిండర్ అందుతుందో లేదో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా పైప్డ్ గ్యాస్ కనెక్షన్ (PNG) తీసుకుంటే గనక వంటకు ఇబ్బందేమీ ఉండదు. అదేవిధంగా నెలవారీ గ్యాస్ ఖర్చులు సైతం తగ్గుతాయి. పీఎన్​జీ గ్యాస్ గురించి అవగాహన లేకపోవడంతో పట్టణాల్లో అధిక శాతం కుటుంబాలు వీటిని తీసుకునేందుకు ఇష్టపడట్లేదు.

ఇంటి ముందే పీఎన్​జీ పైప్​లైన్ ఉన్నాయి. మీటర్లు కూడా బిగించగా, కనెక్షన్ తీసుకునేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. ఎల్​పీజీ సిలిండర్ దొరుకుతోంది కదా? ఇప్పుడు దాంతో అవసరం ఏముందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా బహుళ అంతస్తుల భవనాలకు కనెక్షన్ల విషయంలో ఒకటికి 10 సార్లు తిరిగినా ఫలితం లేదని పైప్డ్ గ్యాస్ సంస్థల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని నగరపాలక సంస్థల ద్వారా అవగాహన కల్పించడంతో పాటు పైప్డ్ గ్యాస్ అందుబాటులో ఉన్న చోట కనెక్షన్ తప్పనిసరి చేయాలి. పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులకు బాధ్యతనిచ్చి ప్రతి వారం సమీక్ష నిర్వహించాలి. లేదంటే వచ్చే 3 నెలల్లో లక్ష కనెక్షన్ల లక్ష్యసాధన కష్టమవుతుంది.

ఎల్​పీజీ​తో పోలిస్తే ఇదెంతో సౌలభ్యం: తాడిగడప- పెనమలూరు కాల్వకట్ట పై నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వందల కుటుంబాలు కొన్ని ఏళ్లుగా పైప్డ్ గ్యాస్ వినియోగిస్తున్నాయి. ఎల్​పీజీ సిలిండర్​తో పోలిస్తే ఇది ఎంతో సౌలభ్యంగా ఉందని వాళ్లు చెబుతున్నారు. 2 నెలలకు రూ.400 నుంచి 500 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నామని పలువురు వివరించారు. ఇప్పటి వరకు లీకేజీ సమస్యలు లేవని తెలిపారు. చిన్న సమస్య ఉన్నా మీటర్​ పై ఉన్న నంబర్​కు ఫోన్ చేస్తే సిబ్బంది వెంటనే వస్తున్నారని చెప్పారు.

బహుళ అంతస్తులు, విల్లాల్లో విముఖత: విజయవాడలో ఇప్పటికే 10,000కు పైగా ఇళ్లకు మీటర్లు బిగించారు. వీటిలో బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, విల్లాలూ ఉన్నాయి. సరే అంటే గంటల్లోనే కనెక్షన్‌ ఇస్తారు. డిపాజిట్ కూడా ఇన్​స్టాల్​మెంట్ కింద నెలకు రూ.250 చొప్పున 2 నెలలకోసారి బిల్లుతో కలిపి చెల్లించవచ్చు. అయినా అక్కడి వారు కనెక్షన్లు తీసుకునేందుకు ముందుకు రావట్లేదు.

వారి నుంచి సరైన స్పందన లేదు: నగరంలో సుమారు లక్ష కనెక్షన్లకు సరిపడా నెట్​వర్క్​ ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినా వినియోగదారుల్లో పీఎన్​జీపై ఆసక్తి లేదని అన్నారు. వారికి అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు. సిబ్బంది రోజూ సుమారు 100 ఇళ్లకు వెళ్లి మాట్లాడుతున్నామన్నారు. 10 మంది సరే అంటున్నారు. కానీ తర్వాత ఫోన్‌ చేస్తే అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. కొన్ని అపార్ట్‌మెంట్లు, విల్లాల వద్దకు వెళ్తే వారి నుంచి సరైన స్పందన లేదని సంస్థ ప్రతినిధులు వివరించారు.

  • తాడేపల్లి-గుంటూరు మార్గంలో పైప్డ్​గ్యాస్ అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని మరో సంస్థ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. అపార్ట్​మెంట్ల వద్దకు వెళ్లే వారి నుంచి ఏ విధమైనా స్పందన లేదన్నారు. కనెక్షన్లు పెంచాలని ప్రభుత్వం చెబుతోందని అన్నారు. కాకినాడ సహా పలు ప్రాంతాల్లోను కూడా ఇదే పరిస్థితి.

పీడనం తగ్గించి సరఫరా: పైప్డ్​గ్యాస్ సరఫరాకు ప్రాంతాల వారీగా డిస్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేటింగ్ స్టేషన్ (DRS) ఏర్పాటు ప్రధానమైనది. ఇందులో గ్యాస్ పీడనాన్ని సురక్షిత స్థాయికి తగ్గించి నివాసాలు, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక కనెక్షన్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఈ వ్యవస్థలో రిమోట్ తరహా భద్రత కూడా ఉంటుంది. అదే విధంగా వడపోత వ్యవస్థలు ఉంటాయి. పీడనం తగ్గించి సరఫరా చేయడంతో ఒత్తిడి ఎక్కువై పైప్​లైన్ పేలుతుందనే భయం కూడాఉండదు. గృహాలకు 21 మిల్లీబార్‌కు తగ్గించి ఇస్తున్నారు.

ఇళ్లు, ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా సుమారు 5 నుంచి 10,000 ఇళ్లకు ఒకటి చొప్పున డీఆర్​ఎస్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనికి జనరేటర్ ఏర్పాటు చేసేంత చోటు సరిపోతుంది. అవకాశం ఉన్నంత వరకు వీటిని ప్రభుత్వ స్థలాల్లోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

కనెక్షన్ ఉన్నా ముందుకు రావడం లేదు:

  • రాష్ట్రంలో 5 సంస్థల పరిధిలో 3.21 లక్షల కనెక్షన్లకు నెట్​వర్క్ సిద్ధంగా ఉంది. కనెక్షన్లు తీసుకుని వినియోగిస్తున్న వారు 65,661 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఇందులో 33,940 మంది కాకినాడ, విజయవాడ నగరాల్లోనే ఉన్నారు.
  • గాజువాకలో పైప్​లైన్ సిద్ధంగా ఉంది. విశాఖలో షీలానగర్, కూర్మన్నపాలెం పరిసరాల్లో కనెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • తిరుపతి, తిరుచానూరు పరిసర పంచాయతీల్లో 10 వేల కనెక్షన్లు అందుబాటులో ఉండగా, 4,000 కుటుంబాలు మాత్రమే వినియోగిస్తున్నాయి. 12,000 కనెక్షన్లకు మీటర్లు బిగించినా ఇళ్ల వారు ముందుకు రావడం లేదు.
  • పుట్టపర్తి, హిందూపురం, అనంతపురం, కడపలో 7,000 కుటుంబాలు పీఎన్​జీ ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మీటర్లు బిగించిన కనెక్షన్లు 11,000 ఉన్నాయి.

ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి?

  • పైప్డ్‌గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌పై అవగాహన కల్పించాలి. కాలనీలు, అపార్ట్‌మెంట్ల వారీగా ప్రదర్శనలు ఇవ్వాలి
  • బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, ఇళ్ల నిర్మాణ సమయంలో గ్యాస్ పైప్​లైన్ ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలి
  • పీఎన్‌జీ కనెక్షన్‌ డిపాజిట్‌ తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. అవసరమైతే కొంత రాయితీ ఇవ్వాలి
  • దీపం-2 లబ్ధిదారులకు మూడు ఉచిత సిలిండర్ల సొమ్మును పీఎన్​జీ లబ్ధిదారులకు బదిలీ చేయాలి

TAGGED:

PNG IN CONNECTED AREAS
పీఎన్​జీ కనెక్షన్లు
HOUSEHOLDS TO SWITCH TO PNG
GAS SHORTAGE
HOUSEHOLDS TO SWITCH TO PNG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.