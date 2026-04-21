ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలపై ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం - పెరిగిన ధరలతో లబ్ధిదారుల బెంబేలు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న ఇరాన్ యుద్ధం - నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరగడంతో బెంబేలెత్తి పోతున్న లబ్ధిదారులు - పలుచోట్ల నత్తనడకన సాగుతున్న నిర్మాణాలు
Published : April 21, 2026 at 8:52 AM IST
Iran War Impact on Indiramma Housing Scheme : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గూడు లేని పేదలకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చాలనే లక్ష్యంతో ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణాలు చేపడుతుండగా అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో సామాన్యుడిపై భారం పడుతోంది. గత కొంతకాలంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధం ప్రభావంతో ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రి అయిన సిమెంట్, ఇనుము ధరలు పెరగడంతో లబ్ధిదారులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. సిమెంట్, ఇనుముపైనే సుమారు రూ.12 కోట్లకు పైగా ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఇసుక, కంకర, ఇటుక, ఇతర నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరగడంతో అదనపు సామాన్యుడిపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. దీంతో ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణ పనులు పలు జిల్లాల్లో నత్తనడకన సాగుతున్నాయి.
ఎంత పెరిగిందంటే : ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా రూ.5 లక్షలలోపు చేపట్టుకునేవిధంగా అధికారులు ఇంటి నిర్మాణాన్ని రూపొందించారు. ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి సుమారు 150 బస్తాల సిమెంట్ను వినియోగిస్తుండగా, గతంలో రూ.280 నుంచి రూ.300 వరకు ఉన్న సిమెంట్ ధర ప్రస్తుతం యుద్ధం ప్రభావంతో ఒక్కసారిగా రూ.320కి పెరిగింది. దీంతో ఒక్కో ఇంటికి దాదాపు రూ.3 వేలు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి
అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇంటికి 8 క్వింటాళ్లు స్టీల్ వినియోగిస్తుండగా గతంలో రూ.5 వేల నుంచి రూ.5300లకు లభించేది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏకంగా రూ.6600 నుంచి రూ.6700కు చేరిపోయింది. ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి అదనంగా రూ.11 వేలకు పైగా పెరిగిపోవడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.కోట్ల మేర నిరుపేదలపై భారం పడుతోంది. దీనికి తోడు ఇంధన ధరలు పెరగడంతో కంకర, ఇసుక, ఇతర ప్లంబింగ్ సామగ్రి, తదితర వస్తువుల ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి. దీంతో ఇళ్లు కట్టాలంటేనే సామాన్యుడు బెంబేళెత్తి పోతున్నాడు. మరోవైపు కూలీ రేట్లు కూడా పెరడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఫలితంగా చాలా చోట్ల నిర్మాణాలు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అనే పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి.