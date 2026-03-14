ETV Bharat / state

ఆలయాలపైనా గ్యాస్ ప్రభావం : ప్రసాదాల్లో పరిమితులు - అన్నదానాలు బంద్

ఆలయాల్లో ప్రసాదం తయారీపై పరిమితులు - ఆసుపత్రుల వద్ద నిలిచిన అన్నదానాల పంపిణీ - గ్యాస్‌ డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో వివిధ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ధరల పెంపు

Impact of Gas Shortage in Temples
Impact of Gas Shortage in Temples
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gas Shortage in Temples : ఇరాన్​ యుద్ధ ప్రభావం నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో గ్యాస్​ కొరత సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ ఇబ్బందులు వంటింట్లోనే కాదు ఆలయాల్లోనూ ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సిలిండర్ల సరఫరా ఆలస్యం అవుతుండటంతో గుడిలో లడ్డూ, వడ, పులిహోర, అన్నదానాలు సహా అన్ని ప్రసాదాల తయారీపై పరిమితులు విధించినట్టు అధికారులు వివరించారు. భక్తులకు ప్రసాదాలు తాత్కాలికంగా ఆపేసినా, నైవేద్యాలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నారు.

గణేశ్​ దేవాలయంలో దద్దోజనం మాత్రమే : సికింద్రాబాద్​లోని గణేశ్​ ఆలయానికి రోజూ 2,500 మంది భక్తులు వస్తుంటారు. ఇక్కడ రోజు 2 కూరలు, సాంబారుతో అన్నదానం చేస్తుంటారు. స్వామివారికి లడ్డూ, పోహ, వడ, పులిహోర నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. వీటి కోసం రోజుకు 4 సిలిండర్లు అవసరం. కానీ గ్యాస్​ కొరత వల్ల ప్రస్తుతం ఉదయం దద్దోజనం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి మహారాజ నివేదన మాత్రమే చేస్తున్నట్టు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

ఆసుపత్రుల వద్ద అన్నదానాలు బంద్​ : నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరిసరాల్లో నిత్యం వందల మందికి ఫ్రీగా అన్నం పెట్టే స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇప్పుడు గ్యాస్​ సిలిండర్ల కొరత వచ్చి పడింది. దీంతో సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నాయి.

  • బల్కంపేట ఎల్లమ్మ, పోచమ్మ ఆలయంలో ప్రస్తుతం గ్యాస్​ నిల్వలున్నాయని ఆలయ కమిటీ తెలిపింది. ఇక్కడ గతంలో నిత్యం అన్నదానం ఉండేది. దీనికోసం ప్రత్యేక భవన నిర్మాణం చేపట్టగా, ఐదు నెలల క్రితమే నిలిపేశారు. ఇప్పుడు పులిహోర, లడ్డూ తయారు చేయడానికి రోజూ నాలుగు నుంచి ఐదు సిలిండర్ల వరకూ అవసరం పడతాయి. కదంబం పేరుతో భక్తులకు సాంబార్​ రైస్​ పెడుతున్నారు.
  • కీసరగుట్ట ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెద్దగా లేకపోవడంతో ఆ ప్రభావం లేదని ప్రసాదాల తయారీ, గ్యాస్​ నిల్వలు, సరఫరాపై ఏజెన్సీలను సంప్రదించినట్టు ఈవో సుధాకర్​ పేర్కొన్నారు.
  • ఉజ్జయినీ మహాకాళి ఆలయం సహా పలు ఆలయాల్లో రైస్​ స్టీమర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • తాడ్​బండ్​ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో శని, మంగళవారాల్లో వేల మంది భక్తులు హాజరవుతుంటారు. ఇక్కడ ప్రసాదాల కోసం ప్రత్యామ్నాయంగా కట్టెలు ఉపయోగిస్తూ ప్రత్యేకంగా బట్టీ నిర్మించాలన్న ఆలోచన ఉందని ఆలయ ఈవో నరేంద్ర అన్నారు.

ధరల మోత - మెనూలో కోత : వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో ఆహార పదార్థాల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. నగరంలో గ్యాస్​ డిమాండ్​ ఎక్కువ ఉండటంతో వివిధ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, కర్రీ పాయింట్లలో ఆహార పదార్థాలకు 15 నుంచి 20 శాతం ధరలను పెంచుతున్నారు. టిఫిన్​ సెంటర్లలో, మెస్​లు, హాస్టళ్లలో మెనూలో కోత ఏర్పడింది. అన్నం, పప్పు, రసం వంటి పదార్థాలతో సాధారణ భోజనాన్ని మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. చైనీస్​ ఫుడ్​ లాంటివి దాదాపు మూతపడ్డాయి.

ఆ సిలిండర్లు దుర్వినియోగం చేస్తే కేసులు : గృహ అవసరాలకు వినియోగించాల్సిన సిలిండర్లను వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగిస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు హైదరాబాద్​ చీఫ్​ రేషనింగ్​ అధికారి రాజిరెడ్డి శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు 233 కేసులు నమోదు చేసి 381 గృహ ఎల్​పీజీ సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.

చిన్న హోటళ్లు మూత : కేపీహెచ్​బీ కాలనీ, కూకట్​పల్లి, అడ్డగుట్ట, బాలానగర్​ తదితర ప్రాంతాల్లో కొన్ని టీ స్టాల్స్​, ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్లను క్లోజ్​ చేశారు. మరోవైపు జేఎన్​టీయూలోని 5 మెస్​లలో గురువారం పూర్తిగా కట్టెలపై వంటలు చేశారు. ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ జి.వి నరసింహారెడ్డి గ్యాస్​ కంపెనీ నిర్వాహకులకు లేఖ రాయడంతో శుక్రవారం కొన్ని సిలిండర్లు అందుబాటులో పెట్టడం వల్ల అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

గ్యాస్​ బుకింగ్​లో తీవ్ర అవస్థలు - సిలిండర్ డెలివరీకి వారంపైగా గడువు!

వంట చెరుకుకు భారీగా పెరిగిన డిమాండ్ - తెల్లవారుజాము నుంచే కట్టెల మండీ వద్ద క్యూ

TAGGED:

GAS SHORTAGE IN TEMPLES
GAS SHORTAGE IN HOTELS AND HOSTELS
NO GAS SHORTAGE IN TEMPLES
గ్యాస్​ కొరతతో అన్నదానాలు నిలిపివేత
IMPACT OF THE GAS SHORTAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.