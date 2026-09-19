తెలంగాణపై సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం - వ్యవసాయ రంగంలో అనూహ్య మార్పులు
తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంపై సూపర్ ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపబోతోంది. సాగు, దిగుబడులు భారీగా తగ్గనున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ గణాంకాలు భవిష్యత్తు సాగు పద్ధతులకు పాఠంగా నిలుస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు.
Published : September 19, 2026 at 6:30 PM IST
Super El nino Effect on Telangana తెలంగాణలో ప్రధాన ఆహార పంట వరిపై సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా చూపబోతోంది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి పంట, సాగు, విస్తీర్ణం దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోతుండటం రైతుల్లో సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖలు, పౌరసరఫరాల శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, గత సంవత్సరం వానాకాలంతో పోలిస్తే ఈసారి ఖరీఫ్ వరిసాగు విస్తీర్ణం 10 లక్షల ఎకరాలకుపైగా పడిపోయింది. 2025-26 ఖరీఫ్లో తెలంగాణ ఆల్టైం రికార్డుగా 67.57 లక్షల ఎకరాల్లో 148.3 లక్షల టన్నులు ఉత్పత్తి లభించింది. 2025-26 వానాకాలంలో 55 లక్షల 89 వేల 862 ఎకరాల్లో సాగై, 119.57 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వస్తుందని అధికార వర్గాలు అంచనా వేశాయి.
భారీగా పడిపోనున్న దిగుబడులు
వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంలో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. సూపర్ ఎన్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో లోటు వర్షపాతం కారణంగా వరి పంట సాగు విస్తీర్ణం అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ దిగుబడులు భారీగా పడిపోనున్నాయి. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం కోటి 32 లక్షల 38 వేల 446 ఎకరాలు నిర్దేశించగా, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు దృష్ట్యా కోటి 24 లక్షల 90 వేల 516 ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతోన్నాయి. అంటే ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ నిర్దేశించిన లక్ష్యంలో 94 శాతం మేర వ్యవసాయ పంటలు సాగవుతోన్నాయి. గత ఏడాది వానాకాలంతో పోలిస్తే ఈ సీజన్లో 6 శాతం విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది. ప్రధాన ఆహార పంట వరి తీసుకుంటే సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 65 లక్షల 95 వేల 645 ఎకరాలు ఉండగా, 55 లక్షల 89 వేల 862 ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగవుతోంది. అంటే 85 శాతానికి వరి పరిమితమైంది. అదే గత ఏడాది ఖరీఫ్ కాలంలో మాత్రం లక్ష్యానికి మించి 66 లక్షల 74 వేల 798 ఎకరాల్లో రికార్డు స్థాయిలో సాగైంది.
తాజా ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి 10 లక్షల 5 వేల 783 ఎకరాలు విస్తీర్ణం వరి సాగు తగ్గిపోయింది. ఈ వానాకాలంలో సానుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు పూర్తిగా లేకపోవడంతో 119.57 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి మాత్రమే వస్తుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. 45 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సన్నధాన్యం, 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దొడ్డు ధాన్యం కలిపి మొత్తం 65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసేందుకు పౌర సరఫరాల సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
వచ్చే నెల నుంచి ధాన్యం కొనుగోళ్లు
అక్టోబర్ 15 నుంచి ధాన్యం కొనుగోళ్లు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 1 నాటికే అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలు సిద్ధం చేసి రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. ఈసారి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐకేపీ కేంద్రాలు, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల కేంద్రాలు, ఇతర కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యం సేకరణ చేయాలని భావిస్తోంది. మొత్తంగా 8,283 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి, 65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ కోసం సన్నద్ధమవుతోంది.
కేంద్రం గ్రేడ్–ఏ రకం ధాన్యం ధర క్వింటా రూ.2,461, సాధారణ రకం ధాన్యం రూ.2,441 చొప్పున కనీస మద్దతు ధర నిర్ణయించింది. ఈసారి రూ.18,250 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఖరీఫ్ ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియలో ఎక్కడ కూడా లోటుపాట్లకు తావులేకుండా పకడ్బందీ కార్యాచరణ అమలుచేయాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న తరుణంలో సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావం, కరవు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలో వరి పంట దిగుబడులు 20 శాతం వరకు పడిపోయే అవకాశం కనిపిస్తుందని మార్కెటింగ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
కారణాలు ఇవేనా?
తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ తొలుత విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం 65 లక్షలకుపైగా ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వరి సాగుచేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, నిర్దేశిత లక్ష్యానికి భిన్నంగా ఈసారి 10 లక్షల ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది. గత ఏడాది వానాకాలం సెప్టెంబర్ నాటికి వరిసాగు విస్తీర్ణం 66 లక్షల ఎకరాలు దాటింది. కానీ, ఈసారి సాగు విస్తీర్ణం 55.89 లక్షల ఎకరాలకు పరిమితం అయింది. ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులు దృష్టిసారించడం ఈ భారీ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. 2025-26 ఖరీఫ్ సీజన్ చివర్లో అనూహ్యంగా 148.3 లక్షల టన్నులు ధాన్యం దిగుబడి సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. 2024 సంవత్సరం జాతీయంగా ఖరీఫ్ వరి 122.77 మిలియన్ టన్నులు నుంచి 2025 ఖరీఫ్ పంట కాలం వరకు 124.5 మిలియన్ టన్నులు పెరిగింది.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత తెలంగాణలో ఏటా వరి పంట సాగు పెరగడంతోపాటు దిగుబడులు కూడా పెరుగుతూ వచ్చాయి. 2019-20 ఖరీఫ్ పంట కాలంలో 72 లక్షల టన్నులు ధాన్యం దిగుబడి లభించింది. 2024-25 ఖరీఫ్ కాలంలో 135 లక్షల టన్నులు ధాన్యం దిగుబడి వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైన జూన్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే 15 శాతం తక్కువ వర్షం వర్షపాతం నమోదైంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 42 శాతం లోటు ఏర్పడింది.
ఈ జిల్లాల్లో కరవు పరిస్థితులు
తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట తదితర జిల్లాల్లో కరవు ఛాయలు నెలకొన్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రధాన జలాశయాలు, నీటి వనరుల్లో ఆశించిన నీటి మట్టాలు లేకపోవడం, ఎగువ రాష్ట్రాల్లో ఆశించిన వర్షాలు కురిసినప్పటికీ వరద నీరు పెద్దగా వచ్చి చేరలేదు. యూరియా కొరత, ఎరువుల యాప్ నిర్వహణ ఇబ్బందులు, రైతుల్లో అవగాహన లేమి వంటి కారణాలు దిగుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయని వ్యవసాయ, పౌరసరఫరాల శాఖ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బియ్యం ఎగుమతిదారుగా భారత్ ఉంది. ఉత్పత్తి తగ్గితే ఎగుమతి ధరలు పెరుగుతాయి. ఇప్పటికే ఏడాది గరిష్ఠంగా బియ్యం ధరలు చేరడంతో వినియోగదారుల్లో సర్వత్రా నిరసన, ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. చిల్లర మార్కెట్లో ప్రీమియం బియ్యం సాంబమసూరి, తెలంగాణ సోనా, జై శ్రీరామ్, హెచ్ఎంటీ వంటి సన్న రకాలు రూ.80-100 వరకు పలుకుతున్నాయి.
సాధారణ బియ్యం 2014 రిటైల్లో కిలో రూ.25 గా ఉంటే, ఇప్పుడు రూ.55 - రూ.70 గా ఉంది. సూపర్ ఎల్నినో నేపథ్యంలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల నడుమ కష్టకాలంలో నష్టపోకుండా ఉండేందుకు రైతులు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర వ్యవసాయ తీరుతెన్నులు పూర్తిగా మార్చివేసింది. తాజా ఖరీఫ్ సీజన్ గణాంకాలు భవిష్యత్తు సాగు పద్ధతులకు పాఠంగా నిలుస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు.
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