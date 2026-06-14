ముందుచూపు, ప్రణాళిక లేక - వరదతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు
ఆక్రమణలకు గురువుతున్న కాలువలు - పేరుకుపోతున్న పూడికలతో సమస్య తీవ్రం - వేసవిలో అధికారుల ఉదాసీనత - వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాక అధికారుల హైరానా - విజయవాడ, గుంటూరు వంటి చోట్ల తప్పని కష్టాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:55 PM IST
Flooding Crisis in Cities in AP : చినుకు పడితే చాలు పట్టణాలు, నగరాల్లో వణుకే కొద్దిపాటి వర్షాలకే ముంపు నీరు ముంచెత్తుతోంది. ముంపు భయం ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళకు గురిచేస్తోంది. కాలువల ఆక్రమణలు, పేరుకుపోతున్న పూడికలు సమస్యగా మారాయి. ప్రతి వేసవిలోనూ ఉదాసీనంగా ఉండే అధికారులు వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాక హైరానా చెందడం రివాజుగా మారింది. ముందు చూపు, ప్రణాళిక లేకపోవడమే సమస్యను మరింత తీవ్రం చేస్తుందని ప్రజలు నిట్టూరుస్తున్నారు.
వర్షాకాలం మొదలైనా రాష్ట్రంలో పలు నగరపాలక సంస్థల్లో వరదనీటి సమస్య పరిష్కార చర్యలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. వర్షపు నీరు రోడ్లపై నిలిచిపోవడానికి వీల్లేదన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలు అనేకచోట్ల పూర్తిస్థాయిలో అమలుకు నోచుకోవడం లేదు. కాలువల ఆక్రమణలు, పూడిక తొలగించకపోవడం, ఏటా పెరుగుతున్న వరదనీటి ఉద్ధృతి మేరకు కాలువలు విస్తరించకపోవడంతో పలు నగరాలు ఏటా ముంపు సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రధానంగా విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, కర్నూలు, కాకినాడ నగరాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. రోడ్లపై, లోతట్టు ప్రాంత కాలనీల్లో రోజుల కొద్దీ వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు.
చిన్నవర్షానికే ముంపు బారిన: విజయవాడలో అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన వరద నీటి కాలువల నిర్మాణ పనుల కారణంగా వర్షపునీరు రోడ్లపైనే నిలిచిపోయి ప్రజలు, వాహన చోదకులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం కురిసిన వానే ఇందుకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. 2017లో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 440 కిలోమీటర్ల పొడవైన వర్షపు నీటికాలువల పనులు రూ.461 కోట్లతో ప్రారంభించారు. 250 కిలోమీటర్ల మేర పనులు రూ.172 కోట్లతో పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వం మారడంతో మిగిలినవి నిలిచిపోయాయి.
ఆ తరువాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వాటిని పూర్తి చేయకుండా పక్కన పెట్టింది. పెండింగ్లోని 190 కిలో మీటర్ల మేర కాలువల పనుల నిర్మాణం పూర్తికి సవరించిన రూ.280 కోట్ల అంచనాలను ప్రభుత్వం ఆమోదించాలి. సీఆర్డీఏ నిధులతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయించాలన్న ప్రతిపాదననైనా పరిశీలిస్తే సమస్య పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం చిన్నవర్షానికే విజయవాడ వాసులు ముంపు బారిన పడుతున్నారు.
ఇళ్లల్లోకి చేరుతున్న నీరు: విజయవాడ నగరం మాత్రమే కాదు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లోనూ వరదనీటి ముంపు సమస్య వేధిస్తోంది. కర్నూలులో భారీవర్షాలకు తుంగభద్ర, హంద్రీ నదులు, చక్కెర, సుద్దవాగుల నుంచి వరదనీరు సమీప కాలనీల్లోకి వచ్చి పడుతోంది. బుధవారంపేట, రోజా దర్గా, డాక్టర్స్ కాలనీ, శ్రీరామ్నగర్, గణేశ్నగర్ తదితర ప్రాంతాల ప్రజలకు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వణుకు పుడుతోంది. ఇళ్లల్లోకి సైతం నీరొచ్చి చేరుతోంది.
తుంగభద్ర, హంద్రీ నదులు, చక్కెర, సుద్దవాగులకు రక్షణ గోడలు నిర్మించడం ద్వారా వరద నీటి సమస్యకు పరిష్కారం లభించనుంది. ఇందుకు 244.70 కోట్లు అవసరమని 15 ఏళ్ల క్రితమే ప్రతిపాదనలు తయారైనా ఆచరణకు నోచుకోలేదు. తుంగభద్ర, హంద్రీ నదుల సంగమ ప్రాంతం నుంచి రైల్వే బ్రిడ్జి వరకు 75.93 కోట్లతో రక్షణ గోడ ఏర్పాటు చేసినా కొంత పరిష్కారం లభించనుంది.
అనుబంధ కాలువలు అక్రమణలకు గురై: నెల్లూరు నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న 14 పంట కాలువలు ఒకప్పుడు 40 నుంచి 60 అడుగుల వెడల్పుతో ఉండేవి. అక్రమణలతో సగానికి కుదించుకుపోయాయి. వర్షపు నీరు రోడ్లపైకి వస్తోంది. చాలా ప్రాంతాలు ఏటా నీట మునుగుతున్నాయి. 18 కిలోమీటర్ల మేర వర్షపు నీటి కాలువలు, 40 అనుబంధ కాలువలు అక్రమణలకు గురైనట్లు ఇప్పటికే సర్వే చేసి గుర్తించారు. అక్రమణల తొలగింపు ప్రక్రియ ఎప్పటికప్పుడు ప్రారంభించి మళ్లీ నిలిపి వేస్తున్నారు.
అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతున్న వరద: గుంటూరులో పీకలవాగు, అంబేడ్కర్ వాగుల్లో ప్రవాహం సరిగా ముందుకెళ్లకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. వాగుల్లో విపరీతంగా పూడికలు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఆక్రమణలతోనూ వరదనీరు వెనక్కి వచ్చి కాలనీలను ముంచెత్తుతోంది. డ్రెయిన్లు నిర్మాణంలోనూ ప్రణాళిక లోపంతో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరుతోంది. కాకినాడ నగర పరిధిలో 3.5 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఉన్న ఏలేరు కాలువలో నీటి ప్రవాహం పెరిగినపుడల్లా అనేక ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తుతోంది.
కాకినాడ గ్రామీణంలోని తిమ్మాపురం నుంచి నగరం మీదుగా ఉప్పుటేరులో కలిసే గాడేరు మురుగు కాలువ పూడికతో నిండిపోవడం, ఆక్రమణలతో కుచించుకుపోవడంతోనూ వరదల వేళ పలు ప్రాంతాలు ముంపుబారిన పడుతున్నాయి. ఏలేరు కాలువ ఆధునికీకరణకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఒంగోలులో కీలకమైన పోతురాజు కాలువ ఆక్రమణలతో వరదనీరు ఏటా నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతోంది. దుకాణాల ముందే నీళ్లు నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని పలువురు వాపోతున్నారు.
ముంపు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో సమస్య పరిష్కారానికి రూ.9 వేల కోట్లతో ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తుంది. మూడు దశల్లో చేపట్టనున్న కాలువల నిర్మాణ పనుల్లో సమస్య తీవ్రంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు మొదటి ప్రాధాన్యమిస్తారు. వచ్చే మూడేళ్లలో పనులు పూర్తి చేసి వరద నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇవి పూర్తయితే తప్ప పట్టణాలు, నగరాలకు వరదనీటి కష్టాలు తీరే అవకాశం లేదు.
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