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సినుకమ్మా, ఒక్కసారి వచ్చిపోవమ్మా! - వర్షాల కోసం రైతన్న ఎదురుచూపులు

వరుణుడి కరుణ లేక ఆందోళనలో అన్నదాతలు - వానల కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతన్నలు - నీళ్లు లేక వరినాట్లు ఎండిపోతున్నాయని రైతుల ఆవేదన - ప్రత్యమ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలని అధికారుల సూచన

Farmers Worries About Rainfall in TG
Farmers Worries About Rainfall in TG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 10:29 AM IST

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Farmers Worries About Rainfall in Telangana : వానాకాలం మొదలై నెల దాటింది. అయినా వరుణుడు కరుణించడం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సరిపడా వానలు కురవడం లేదు. ఈ పాటికే సాగుపనులతో కళకళలాడాల్సిన పంటపొలాలు బోసిపోతున్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఏం చేయాలో తెలియక అన్నదాత ఆవేదనలో మునిగిపోయాడు. జూన్ చివరి వారంలో అడపాదడపా కురిసిన వానలు సాగుపై అన్నదాతల్లో ఆశలు రేకేత్తించాయి. వరుణుడు కరుణిస్తాడని భావించారు. కానీ ఈ ఆశలను ఎల్‌నినో దెబ్బతీసింది.

దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జులై ఆరంభం నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో వానలు పడటం లేదు. కొన్ని చోట్ల భూగర్భజలాలు సైతం అడుగంటాయి. బోరుబావుల్లో నీరు తగ్గిపోయి వరినాట్లకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. సాయంత్రం వేళ ఆకాశం మబ్బులు పడుతుండటంతో వర్షం కురుస్తుందని ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో జూన్ నెలలో కురవాల్సిన వర్షపాతం 159.1 మిల్లీమీటర్లు కాగా 94.6 మిల్లీమీటర్లుగా నమోదైంది. జులైలో కురవాల్సిన వర్షపాతం 190.7 కాగా 6 తేదీ వరకు 46.1 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే కురిసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

''వర్షాలు లేక నార్లు, నారు మళ్లు కూడా ఎండిపోతున్నాయి. ఇంకా అధికారులు వర్షాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. కానీ ఇప్పటికీ వాన మాత్రం జాడలేదు. కాలువ ఉంది. కానీ ఆ ప్రాజెక్టులో నీళ్లు లేవు'' - నిజామాబాద్​ రైతు

54 శాతానికి కూడా దాటని సాగు : నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఈ వానాకాలం సీజన్‌లో 5.30 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు సాగు అవుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ పంటల సాగు 54 శాతానికి దాటలేదు. అయితే మృగశిరకార్తెలో పంటల సాగు ప్రారంభిస్తే చీడపీడల ఉద్ధృతి తక్కువగా ఉంటుందని అధిక దిగుబడులు వస్తాయని రైతులు విశ్వసిస్తారు. అయితే సాగు ఆలస్యంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

''ఈ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఎండలు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నారుమళ్లు బతకడం కూడా కష్టమవుతుంది. గత సంవత్సరం ఈ సమయానికి నాట్లు వేయడం జరిగింది. కానీ ఈ సంవత్సరం ఇంత వరకు నాట్లు మొదలు పెట్టలేదు. మళ్లీ మళ్లీ దున్నుతున్నాము. ఈ వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. కెనాల్​ నుంచి నీళ్లు ఇవ్వగలుగుతే నాట్లు వేసుకుంటాం. వాన పడితే తర్వాత దాన్ని బతికించుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది'' - రైతన్న

వరి వద్దని వ్యవసాయ శాఖ సూచనలు : భారీ వర్షాలు కురిస్తేనే వాగులు, చెరువులు, నదుల్లో నీరు చేరి భూగర్భజలాలు పెరుగుతాయి. లేని పక్షంలో నేలలో విత్తు మొలకెత్తినా ఎదుగుదల ఉండదు. దానివల్ల వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులు దృష్టి సారించాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. చిన్న, సన్నకారు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

''ఈ ఎల్​నినోకు సంబంధించి రైతులందరినీ కూడా మే మాసం నుంచే అలర్ట్​ చేయడం జరుగుతుంది. ఎల్​నినో ప్రభావం ఏ రకంగా ఉండబోతుంది. తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది కూడా రైతు సోదరులకు వివరించడం జరిగింది. పంటల సడలి చూసినట్టైతే మొత్తం కూడా ఒక 32 వేల నుంచి 35 వేల ఎకరాల వరకే నాట్లు వేయడం గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే వర్షపాతం అనేది రికార్డు కాలేదు. మెస్తరు​ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఎలాంటి విత్తనాలు వేయకండి. కనీసం 75ఎంఎం వర్షపాతం రికార్డు అయినప్పుడే విత్తనాలు​ వేస్తే సరైన తేమతో, భూమిలో మొలకలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నట్లైతే మనం పెట్టినటు వంటి విత్తనాలు వేడికి కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉందని కూడా రైతు సోదరులకు సూచించడం జరిగింది. ఈ ఎల్​నినో ప్రభావం నుంచి బయటపడే మార్గాలు కూడా వివరించడం జరిగింది'' - వీరస్వామి, నిజామాబాద్‌ జిల్లా వ్యవసాయాధికారి

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TAGGED:

NO RAINS IN TELANGANA
EL NINO EFFECT
NO RAINFALL IN TG
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FARMERS WORRIES ABOUT RAINFALL

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