'ఈటీవీ భారత్' కథనానికి స్పందన - రైలు ప్రమాద బాధితుడికి 'రేషన్ కార్డు'
ఈటీవీ భారత్ కథనంపై స్పందించిన అధికారులు - రైలు ప్రమాద బాధితుడికి రేషన్ కార్డు మంజూరు - సీనియర్ సెషన్స్ జడ్జి సీహెచ్ పంచాక్షరి ఆదేశాలతో చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు
Published : August 1, 2026 at 4:52 PM IST
ETV Bharat Story Impact : 2023 అక్టోబరులో రైలు ఢీకొని రెండు కాళ్లూ కోల్పోయిన ఓ బాధితుడికి అధికారులు ఎట్టకేలకు రేషన్ కార్డును మంజూరు చేశారు. దివ్యాంగుడు సదరం ధ్రువపత్రం పొందినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు పింఛను మంజూరు కాలేదు. ఆయన దయనీయ పరిస్థితిపై 'రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలియదు! - తెల్లారే సరికి రెండు కాళ్లూ పోయాయి!' శీర్షికన గతనెల ఐదోతేదీన ఈటీవీ భారత్లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై స్పందించిన సీనియర్ సెషన్స్ జడ్జి, తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సభ్య కార్యదర్శి సి.హెచ్.పంచాక్షరి దివ్యాంగుడికి తగిన సహాయసహకారాలు అందించాల్సినదిగా సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఖైరతాబాద్ అసిస్టెంట్ సివిల్ సప్లై అధికారి బి.జ్యోతి, ఇతర అధికారులు శ్రీనివాసరావుకు రేషన్కార్డును అందజేశారు. త్వరలో పింఛను కూడా అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లుగా వివరించారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన మార్కండి శ్రీనివాసరావు(53) వెయిటర్గా పనిచేస్తూ నెలవారీ సంపాదనతో కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. 2023 అక్టోబర్ 30వ తేదీన జరిగిన ఓ ఘటనతో అతడి జీవితంలో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. తన అభిమాన హీరో సినిమా రిలీజ్ కావడంతో మ్యాట్నీ షో చూద్దామని వెళ్లారు. ఎక్కువ రద్దీ ఉండి టికెట్ దొరక్క మరో థియేటర్కు వెళ్లారు. సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణంలో చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్లాలని సీతాఫల్మండి రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చారు.
చీకటి పడుతుండగా కాలకృత్యాలను తీర్చుకునేందుకు రైలు ప్లాట్ఫాం అంచుల వరకూ వెళ్లారు. ఆ తర్వాత క్షణాల్లో 'ఓ పెనుగాలి తనను నెట్టివేసిందని, ఉదయం అయ్యే సరికి పట్టాల పక్కనే అచేతనంగా పడి ఉన్నానని' శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఒళ్లంతా తీవ్రమైన నొప్పులు, కనీసం నోట మాట కూడా రావడం లేదని ఆ క్షణాన్ని గుర్తు చేసుకుని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. రెండు చేతులతో శరీరాన్నంతా కూడదీసుకుని "భయ్యా, భయ్యా" అని గట్టిగా కేక వేయడంతో సమీపంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి తనను బయటకు తీశారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు రావడం, అంబులెన్స్లో గాంధీ హాస్పిటల్కు తరలించడం జరిగిపోయాయని చెప్పారు. వైద్యులు తన ప్రాణాలను కాపాడినప్పటికీ, రెండు కాళ్లూ కోల్పోయానని వాపోయారు.
పింఛన్ కోసం ఆశగా ఎదురుచూపు : శ్రీనివాసరావు ప్రస్తుతం బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ ప్రవేశమార్గంలోని ఓ చెప్పుల దుకాణంలో తన సోదరుడి షాప్లో సహయంగా ఉంటున్నారు. అతడి తమ్ముడే ఆయన బాధ్యతలను ఇప్పటి వరకూ చూస్తున్నారు. రెండు కాళ్లను కోల్పోయిన శ్రీనివాసరావు 98 శాతం దివ్యాంగుడని ధ్రువీకరిస్తూ ప్రభుత్వ వైద్యులు 2024లో మార్చిలో ధ్రువపత్రాన్ని అందించారు. దివ్యాంగుల పింఛన్కు ఆయన దరఖాస్తు చేశారు. అయితే ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదు.
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