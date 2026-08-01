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'ఈటీవీ భారత్' కథనానికి స్పందన - రైలు ప్రమాద బాధితుడికి 'రేషన్​ కార్డు'

ఈటీవీ భారత్​ కథనంపై స్పందించిన అధికారులు - రైలు ప్రమాద బాధితుడికి రేషన్​ కార్డు మంజూరు - సీనియర్​ సెషన్స్​ జడ్జి సీహెచ్​ పంచాక్షరి ఆదేశాలతో చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు

ETV Bharat Story Impact
ETV Bharat Story Impact (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 4:52 PM IST

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ETV Bharat Story Impact : 2023 అక్టోబరులో రైలు ఢీకొని రెండు కాళ్లూ కోల్పోయిన ఓ బాధితుడికి అధికారులు ఎట్టకేలకు రేషన్​ కార్డును మంజూరు చేశారు. దివ్యాంగుడు సదరం ధ్రువపత్రం పొందినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు పింఛను మంజూరు కాలేదు. ఆయన దయనీయ పరిస్థితిపై 'రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలియదు! - తెల్లారే సరికి రెండు కాళ్లూ పోయాయి!' శీర్షికన గతనెల ఐదోతేదీన ఈటీవీ భారత్​లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై స్పందించిన సీనియర్ సెషన్స్​ జడ్జి, తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సభ్య కార్యదర్శి సి.హెచ్​.పంచాక్షరి దివ్యాంగుడికి తగిన సహాయసహకారాలు అందించాల్సినదిగా సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఖైరతాబాద్ అసిస్టెంట్ సివిల్ సప్లై అధికారి బి.జ్యోతి, ఇతర అధికారులు శ్రీనివాసరావుకు రేషన్​కార్డును అందజేశారు. త్వరలో పింఛను కూడా అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లుగా వివరించారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన మార్కండి శ్రీనివాసరావు(53) వెయిటర్​గా పనిచేస్తూ నెలవారీ సంపాదనతో కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. 2023 అక్టోబర్ 30వ తేదీన జరిగిన ఓ ఘటనతో అతడి జీవితంలో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. తన అభిమాన హీరో సినిమా రిలీజ్ కావడంతో మ్యాట్నీ షో చూద్దామని వెళ్లారు. ఎక్కువ రద్దీ ఉండి టికెట్​ దొరక్క మరో థియేటర్​కు వెళ్లారు. సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణంలో చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్లాలని సీతాఫల్​మండి రైల్వే స్టేషన్​కు వచ్చారు.

చీకటి పడుతుండగా కాలకృత్యాలను తీర్చుకునేందుకు రైలు ప్లాట్​ఫాం అంచుల వరకూ వెళ్లారు. ఆ తర్వాత క్షణాల్లో 'ఓ పెనుగాలి తనను నెట్టివేసిందని, ఉదయం అయ్యే సరికి పట్టాల పక్కనే అచేతనంగా పడి ఉన్నానని' శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఒళ్లంతా తీవ్రమైన నొప్పులు, కనీసం నోట మాట కూడా రావడం లేదని ఆ క్షణాన్ని గుర్తు చేసుకుని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. రెండు చేతులతో శరీరాన్నంతా కూడదీసుకుని "భయ్యా, భయ్యా" అని గట్టిగా కేక వేయడంతో సమీపంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి తనను బయటకు తీశారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు రావడం, అంబులెన్స్​లో గాంధీ హాస్పిటల్​కు తరలించడం జరిగిపోయాయని చెప్పారు. వైద్యులు తన ప్రాణాలను కాపాడినప్పటికీ, రెండు కాళ్లూ కోల్పోయానని వాపోయారు.

పింఛన్ కోసం ఆశగా ఎదురుచూపు : శ్రీనివాసరావు ప్రస్తుతం బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్​ ప్రవేశమార్గంలోని ఓ చెప్పుల దుకాణంలో తన సోదరుడి షాప్​లో సహయంగా ఉంటున్నారు. అతడి తమ్ముడే ఆయన బాధ్యతలను ఇప్పటి వరకూ చూస్తున్నారు. రెండు కాళ్లను కోల్పోయిన శ్రీనివాసరావు 98 శాతం దివ్యాంగుడని ధ్రువీకరిస్తూ ప్రభుత్వ వైద్యులు 2024లో మార్చిలో ధ్రువపత్రాన్ని అందించారు. దివ్యాంగుల పింఛన్​కు ఆయన దరఖాస్తు చేశారు. అయితే ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదు.

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