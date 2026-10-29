పాలమూరు వర్సిటీలో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం - ఎల్నినో ఎఫెక్ట్కు చెక్!
Sewarage Treatment Plant In PU : పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయంలో వాడుకున్న నీటిని వృథా పోనీయకుండా శుద్ధీకరణ చేస్తున్నారు. దీనికోసం మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
Published : October 29, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:10 AM IST
Sewarage Treatment Plant In PU : నీరు ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరు. ఒకప్పుడు నీరు చెలిమల్లో, బావుల్లో మనిషి చేదుకొనే లోతుల్లో ఉండేది. క్రమేపీ జనాభా పెరుగుదలతో నీటి వనరులపై ఒత్తిడి పెరిగింది. సాగు, తాగు నీటి కోసం లక్షలాదిగా బోర్లు వేసి జల వనరులను తోడేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఇప్పటికే సగటుకు మించి భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నీటి వనరుల రక్షణకు పాలమూరు యూనివర్సిటీ శ్రీకారం చుట్టింది. వర్సిటీ ప్రాంగణంలోనే సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టి నీటిని పొదుపు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
నీటిని పొదుపు చేసే దిశగా పాలమూరు యూనివర్సిటీ
ఎల్నినో నీటి వనరులపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతోంది. తీవ్ర వర్షాభావంతో భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకి అడుగంటి పోతున్నాయి. అడపాదడపా కురిసిన మోస్తరు వర్షాలకు, చెరువుల్లోనూ పెద్దగా నీరు చేరలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాబోయే వేసవిలో నీళ్లు దొరుకుతాయో లేదో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. సాగును పక్కన పెడితే కనీసం తాగడానికి కూడా నీరు దొరకని పరిస్థితి వస్తుందేమోనని సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడుకుంటే తప్ప భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు తప్పవని శాస్త్రవేత్తలు, ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సూచించింది. ఇదే దిశగా పాలమూరు యూనివర్సిటీ సైతం అడుగులు వేసింది. క్యాంపస్ మొత్తంలో వాడుకున్న నీటిని వృథా పోనీయకుండా శుద్ధీకరణ చేసి తిరిగి వాడుకునేలా చర్యలు చేపట్టింది.
దాదాపు 2,000 మంది విద్యార్థులకు లక్షల లీటర్లో నీరు
పాలమూరు యూనివర్సిటీలో పీజీ, ఫార్మసీ, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంజనీరింగ్, లా కాలేజీ వంటి ఐదు విభాగాలుండగా దాదాపు 2,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. పాలమూరు వర్సిటీ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ కావడంతో 90 శాతానికి పైగా విద్యార్థులు అక్కడే ఉండి చదువుకుంటారు. ఉదయాన్నే లేచింది మొదలు రాత్రి నిద్రపోయేంత వరకూ అనేక అవసరాల నిమిత్తం లక్షల లీటర్ల నీటిని వినియోగిస్తారు. ఆ నీరంతా వృథా పోకుండా తిరిగి వినియోగించేలా వర్సిటీ అధికారులు, విద్యార్థులు నడుం బిగించారు.
7.5 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యంతో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం
దాదాపు 5 కోట్ల బడ్జెట్తో ఏడున్నర లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యంతో సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ను నిర్మిస్తున్నారు. తొలుత జల్లెడల ద్వారా ప్లాస్టిక్, ఇతర ఘన వ్యర్థాలను వేరు చేయనున్నారు. అనంతరం ఇసుక, బరువైన పదార్థాలను వేరు చేసి ఏరేషన్ ట్యాంకుల్లో సూక్ష్మజీవుల సాయంతో సేంద్రీయ మలినాలను విచ్ఛిన్నం చేయనున్నారు. తదుపరి వడపోత, క్రిమిసంహారం ద్వారా నీటిని మరింత శుద్ధి చేయనున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వర్షాలు లేవు. భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. ఇంకా వానలు కురవకపోతే మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలలో తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అకడమిక్ క్లాసెస్, హాస్టళ్లు, కాలేజీల్లో రోజుకు 2.5 లక్షల లీటర్ల నీరు వృథా అవుతోంది. ఆ నీటిని శుద్ధి చేసి, వాడుతున్నాం. ఇలా చేయడం ద్వారా ఎల్నినో వల్ల వచ్చే నీటి ఎద్దడి నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు. - ప్రొ.జీఎన్ శ్రీనివాస్, పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి
ఎల్నినో వేళ నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడుకోవడంపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పాలమూరు యూనివర్సిటీ నిరూపించింది. పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా ఆచరించి చూపడంలోనూ వర్సిటీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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