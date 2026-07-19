ETV Bharat / state

ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​తో తగ్గిన గృహజ్యోతి వెలుగులు - జీరో బిల్లుకు దూరమవుతున్న లబ్ధిదారులు

వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల పెరుగుతున్న ఉక్కపోత - ఎక్కువగా విద్యుత్ వాడుతూ జీరో బిల్లుకు దూరం - ఉచిత కరెంటు బిల్లు పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోయిన 7 శాతం మంది

El Niño Effect On Gruha Jyothi
El Niño Effect On Gruha Jyothi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

El Niño Effect On Gruha Jyothi Scheme : వర్షాకాలం మొదలై నెలన్నరవుతోంది. కానీ వానల జాడ మాత్రం లేదు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో వానదేవుడు కురవకుండా మొఖం చాటేశాడు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఎండ తీవ్రత వల్ల ఉక్కపోత ఎక్కువగానే ఉంది. జులైలోనూ ఏసీలు, కూలర్లు నడిపించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. దీనివల్ల గృహ, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ అవసరాలకు విద్యుత్తు వినియోగం భారీగా పెరిగింది. గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రభావం గృహజ్యోతి పథకంపై పడుతుంది. విద్యుత్తును ఎక్కువగా వాడడం వల్ల చాలా మంది లబ్ధిదారులు జీరో బిల్లుకు దూరమవుతున్నారు. గతేడాది పోలిస్తే ఈసారి 7 శాతం మంది ఉచితంగా కరెంటు బిల్లు పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోయారు.

గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా ఉచిత విద్యుత్తు : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధికారంలోకి రాగానే గృహజ్యోతి పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందుకోసం 2023లో డిసెంబర్​ నెలలో ప్రజాపాలనలో భాగంగా దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి గృహజ్యోతి పథకం కింద 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్తు పథకాన్ని అమలులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రతి నెలా కరీంనగర్ జిల్లాలో లబ్ధిదారులు రూ.8.50 కోట్ల వరకు లబ్ధి పొందుతున్నారు. పథకం ఆరంభమైనప్పటి నుంచి గడిచిన రెండున్నరేళ్లలో వినియోగదారులకు రూ.199.39 కోట్లు ఆదా అయ్యాయి. గడిచిన వేసవిలో వినియోగం పెరగడం, తాజా ఎల్​నినో పరిస్థితుల వల్ల ప్రతి నెలా లబ్ధి పొందే మొత్తం రూ.7.50 కోట్లకు తగ్గింది. గృహజ్యోతి పథకం కింద ప్రతినెలా ఉచిత విద్యుత్తు పొందాలంటే పొదుపుగా వాడుకొని 200 యూనిట్ల వినియోగం దాటకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విద్యుత్తు అధికారులు చెబుతున్నారు.

రోజువారీ కోటా కంటే ఎక్కువగా వినియోగం : జిల్లాలో ప్రస్తుతం గృహజ్యోతి వినియోగదారులు 214,105 మంది ఉన్నారు. గత జూన్​ నెలలో 1,78,805 మందికి అంటే (83 శాతం) మాత్రమే ఉచిత విద్యుత్తును పొందారు. గత సంవత్సరం ఇదే నెలలో 2,05,985 గృహజ్యోతి కనెక్షన్లకు 1,86,203 (90 శాతం) ఉచిత విద్యుత్తును పొందారు. అంటే గతేడాది మొత్తం లబ్ధిదారుల సంఖ్య తక్కువ అయినప్పటికీ ఎక్కువ మందికి పథకం లభించింది. ఈ సంవత్సరం కనెక్షన్ల సంఖ్య పెరిగినా వినియోగం పెరగడంతో లబ్ధి పొందిన వారి సంఖ్య మాత్రం తగ్గింది. ప్రస్తుతం జిల్లాలో రోజువారీ విద్యుత్తు కోటా 4.03 మిలియన్​ యూనిట్లకు 4.97 మిలియన్ యూనిట్ల వాడకం జరుగుతోందని, ఈ నెలలో వినియోగం పెరిగిందని ఎన్​పీడీసీఎల్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

TAGGED:

ELNINO EFFECTS
WHY ELECTRICITY BILL INCREASE
GRUHA JYOTHI SCHEME
ఎందుకు కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుంది
EL NIñO EFFECT ON GRUHA JYOTHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.