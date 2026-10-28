ఎండలు మండుతున్నాయి - ఆర్టీసీ ఏసీ సర్వీసులు పెంచాలని ప్రయాణికుల డిమాండ్
AC Buses routes connecting to IT corridor : హైదరాబాద్లో ఎండల తీవ్రతతో ప్రయాణికులు ఏసీ బస్సుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏసీ సర్వీసులను పెంచాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 3:29 PM IST
Passenger wants AC Buses : ఎల్నినో ప్రభావంతో కరవు, ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో వ్యవసాయ రంగంతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సులపై ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రతి ఏటా ఈ సమయానికి చలిగాలులు మొదలవ్వాలి. కానీ ఎండల తీవ్రతతో ప్రజలు ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులతో పాటు, సాధారణ ప్రయాణికులు సైతం ఏసీ బస్సుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 90కి పైగా ఏసీ బస్సులు (పుష్పక్ బస్సులతో కలిపి) నడుపుతుండగా మరిన్ని సర్వీసులు నడపాలంటూ ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రత
అక్టోబరు నుంచి వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరి వరకు ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీలు ఎక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి. ఆర్టీసీ గతంలో ప్రవేశపెట్టిన 30 శాతం టికెట్ ధరలు తగ్గింపుతో ఆక్సుపెన్సీ 60 శాతం నుంచి 85 శాతానికి పెరిగింది. ఏసీ బస్సుల్లో ఈ పథకం వర్తింపజేస్తే ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించే వీలుంటుంది.
రద్దీకి సరిపోని ఆర్టీసీ బస్సులు
గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్ వైపు ప్రయాణించే టెక్కీలు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, ఉక్కపోత నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఆధారిత ఈ-మెట్రో ఏసీ బస్సులనే మొదటి ప్రాధాన్యంగా ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం నగరంలో 90కిపైగా ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులు ఎయిర్పోర్టు లైనర్లతో కలిపి, 275కి పైగా మెట్రో డీలక్స్ బస్సులు నిత్యం 1000కి పైగా ట్రిప్పులు నడుపుతున్నా రద్దీకి అవి సరిపోవడం లేదు.
ఏసీ బస్సులు సంఖ్య పెంచాలని డిమాండ్
ప్రస్తుతం కోఠి, సికింద్రాాద్, దిల్సుఖ్నగర్ శివార్ల నుంచి ఐటీ కారిడార్కు కనెక్ట్ అయ్యే రూట్లలో ఏసీ బస్సుల కోసం ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థల సమయాల్లో బస్సులు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శివారు ప్రాంతాల నుంచి ఐటీ జోన్లకు నేరుగా ఒకే బస్సు ఉండేలా సర్వీసులను పెంచాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో కూడా ఏసీ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని ఐటీ ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.
ఐటీ కారిడార్కు అనుసంధాన ఏసీ సర్వీసుల రూట్లు
గ్రీన్ మెట్రో లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ
ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సు 216 డబ్ల్యూ ( లింగంపల్లి - మెహదీపట్నం) ఈ రూట్లో వెళ్లే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు నల్లగండ్ల, గోపన్పల్లి, విప్రో సర్కిల్, నానక్రామ్గూడ, ఖాజాగూడ, టోలిచౌకి నుంచి మెహిదిపట్నం చేరుకుంటుంది.
అదే విధంగా 216 జి ( లింగంపల్లి - లక్మిగార్) ఈ రూట్లో అయితే నల్లగండ్ల, క్యూ సిటీ, విప్రో సర్కిల్, గార్ ఐటీ పార్క్ మీదుగా లక్మిగార్కు చేరుకుంటుంది.
ఏసీ మెట్రో లగ్జరీ బస్సు
బాచుపల్లి - వేవ్రాక్కు వెళ్లే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు జేఎన్టీయూ, హైటెక్ సిటీ, మైండ్ స్పేస్, నానక్రామ్గూడ మీదుగా వేవ్రాక్కు వెళ్తుంది.
మెహిదీపట్నం - గోపన్పల్లికి నానక్రామ్గూడ, విప్రో సర్కిల్, గోపన్పల్లి ఐటీ జోన్ వైపుగా గోపన్పల్లికి చేరుకుంటుంది.
సికింద్రాబాద్ - గచ్చిబౌలి షేక్పేట్ దర్గా, ఖాజాగూడ ఎక్స్ రోడ్, రాయదుర్గం, టెలికాం నగర్ మీదుగా గచ్చిబౌలికి ఏసీ సర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఏసీ 219 ( పటాన్ చెరు - జేబీఎస్) మియాపూర్, కూకట్పల్లి, బేగంపేట్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
పుష్పక్ లగ్జరీ ఏసీ
రూట్ ఏజే (మియాపూర్ ఎక్స్ రోడ్ - ఎయిర్పోర్ట్) జేఎన్టీయూ, శిల్పారామం, మైండ్స్పేస్, బయో-డైవర్సిటీ, గచ్చిబౌలీ మీదుగా ఎయిర్పోర్టుకు ఏసీ సర్వీసుల రూట్లు ఏర్పాటు చేశారు.
రూట్ ఏకే ( లింగంపల్లి - ఎయిర్పోర్ట్) - ఆల్విన్ ఎక్స్ రోడ్స్, కొండాపూర్, కొత్తగూడ, బొటానికల్ గార్డెన్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంటుంది.