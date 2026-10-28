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ఎండలు మండుతున్నాయి - ఆర్టీసీ ఏసీ సర్వీసులు పెంచాలని ప్రయాణికుల డిమాండ్

AC Buses routes connecting to IT corridor : హైదరాబాద్​లో ఎండల తీవ్రతతో ప్రయాణికులు ఏసీ బస్సుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏసీ సర్వీసులను పెంచాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

Bus Services Routes to IT Corridor
ఐటీ కారిడార్​కు అనుసంధాన ఏసీ సర్వీసుల రూట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2026 at 3:29 PM IST

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Passenger wants AC Buses : ఎల్​నినో ప్రభావంతో కరవు, ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో వ్యవసాయ రంగంతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సులపై ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రతి ఏటా ఈ సమయానికి చలిగాలులు మొదలవ్వాలి. కానీ ఎండల తీవ్రతతో ప్రజలు ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులతో పాటు, సాధారణ ప్రయాణికులు సైతం ఏసీ బస్సుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో 90కి పైగా ఏసీ బస్సులు (పుష్పక్​ బస్సులతో కలిపి) నడుపుతుండగా మరిన్ని సర్వీసులు నడపాలంటూ ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రత

అక్టోబరు నుంచి వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరి వరకు ఎల్​నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీలు ఎక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి. ఆర్టీసీ గతంలో ప్రవేశపెట్టిన 30 శాతం టికెట్​ ధరలు తగ్గింపుతో ఆక్సుపెన్సీ 60 శాతం నుంచి 85 శాతానికి పెరిగింది. ఏసీ బస్సుల్లో ఈ పథకం వర్తింపజేస్తే ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించే వీలుంటుంది.

రద్దీకి సరిపోని ఆర్టీసీ బస్సులు

గచ్చిబౌలి, హైటెక్​ సిటీ, మాదాపూర్​ వైపు ప్రయాణించే టెక్కీలు ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులు, ఉక్కపోత నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలక్ట్రిక్​ ఆధారిత ఈ-మెట్రో ఏసీ బస్సులనే మొదటి ప్రాధాన్యంగా ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం నగరంలో 90కిపైగా ఎలక్ట్రిక్​ ఏసీ బస్సులు ఎయిర్​పోర్టు లైనర్లతో కలిపి, 275కి పైగా మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులు నిత్యం 1000కి పైగా ట్రిప్పులు నడుపుతున్నా రద్దీకి అవి సరిపోవడం లేదు.

ఏసీ బస్సులు సంఖ్య పెంచాలని డిమాండ్​

ప్రస్తుతం కోఠి, సికింద్రాాద్, దిల్​సుఖ్​నగర్​ శివార్ల నుంచి ఐటీ కారిడార్​కు కనెక్ట్​ అయ్యే రూట్లలో ఏసీ బస్సుల కోసం ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థల సమయాల్లో బస్సులు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శివారు ప్రాంతాల నుంచి ఐటీ జోన్లకు నేరుగా ఒకే బస్సు ఉండేలా సర్వీసులను పెంచాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో కూడా ఏసీ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని ఐటీ ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.

ఐటీ కారిడార్​కు అనుసంధాన ఏసీ సర్వీసుల రూట్లు

గ్రీన్​ మెట్రో లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్​ ఏసీ

ఎలక్ట్రిక్​ ఏసీ బస్సు 216 డబ్ల్యూ ( లింగంపల్లి - మెహదీపట్నం) ఈ రూట్​లో వెళ్లే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు నల్లగండ్ల, గోపన్​పల్లి, విప్రో సర్కిల్​, నానక్​రామ్​గూడ, ఖాజాగూడ, టోలిచౌకి నుంచి మెహిదిపట్నం చేరుకుంటుంది.

అదే విధంగా 216 జి ( లింగంపల్లి - లక్మిగార్​) ఈ రూట్లో అయితే నల్లగండ్ల, క్యూ సిటీ, విప్రో సర్కిల్​, గార్​ ఐటీ పార్క్​ మీదుగా లక్మిగార్​కు చేరుకుంటుంది.

ఏసీ మెట్రో లగ్జరీ బస్సు

బాచుపల్లి - వేవ్​రాక్​కు వెళ్లే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు జేఎన్టీయూ, హైటెక్​ సిటీ, మైండ్​ స్పేస్​, నానక్​రామ్​గూడ మీదుగా వేవ్​రాక్​కు వెళ్తుంది.

మెహిదీపట్నం - గోపన్​పల్లికి నానక్​రామ్​గూడ, విప్రో సర్కిల్​, గోపన్​పల్లి ఐటీ జోన్​ వైపుగా గోపన్​పల్లికి చేరుకుంటుంది.

సికింద్రాబాద్​ - గచ్చిబౌలి షేక్​పేట్​ దర్గా, ఖాజాగూడ ఎక్స్​ రోడ్​, రాయదుర్గం, టెలికాం నగర్​ మీదుగా గచ్చిబౌలికి ఏసీ సర్వీసులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఏసీ 219 ( పటాన్​ చెరు - జేబీఎస్​) మియాపూర్​, కూకట్​పల్లి, బేగంపేట్​, జూబ్లీ బస్​ స్టేషన్​కు చేరుకుంటుంది.

పుష్పక్​ లగ్జరీ ఏసీ

రూట్​ ఏజే (మియాపూర్​ ఎక్స్​ రోడ్​ - ఎయిర్​పోర్ట్​) జేఎన్​టీయూ, శిల్పారామం, మైండ్​స్పేస్​, బయో-డైవర్సిటీ, గచ్చిబౌలీ మీదుగా ఎయిర్​పోర్టుకు ఏసీ సర్వీసుల రూట్లు ఏర్పాటు చేశారు.

రూట్​ ఏకే ( లింగంపల్లి - ఎయిర్​పోర్ట్​) - ఆల్విన్​ ఎక్స్​ రోడ్స్​, కొండాపూర్​, కొత్తగూడ, బొటానికల్​ గార్డెన్​ నుంచి ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకుంటుంది.

TAGGED:

IMPACT OF ELNINO INTENSITY ON RTC
BUS SERVICES TO IT CORRIDOR
AC BUS SERVICES IN HYDERABAD
ఏసీ బస్సులకు పెరిగిన డిమాండ్

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