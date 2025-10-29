ETV Bharat / state

మొంథా తుపాను ప్రభావం - తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం - పలు ప్రాంతాల్లో వంతెనల పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద - ఖమ్మం జిల్లా జన్నారం ఏరులో కొట్టుకుపోయిన లారీ

Heavy Rainfall in Telangana
Heavy Rainfall in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Heavy Rainfall Recorded in Telangana : తెలంగాణపై మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్టవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం కురుస్తుంది. కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల చుట్టూ వర్షపు నీరు చేరింది. పాఠశాలకు సమీపంలో వాగు ఉండటంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో సమాచారం అందుకున్న కలెక్టర్​ ఇలా త్రిపాఠి, ఎస్పీ శరత్​ చంద్ర పవార్, విద్యాశాఖ అధికారులు కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాలకు చేరుకుని పిల్లలను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చే ఏర్పాట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించారు. గౌరికుంటతండాలో ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మొంథా తుపాను భారీ వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు కలెక్టర్లు సెలవు ప్రకటించారు. ఖమ్మం, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇచ్చారు.

వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం వీరిశెట్టిపల్లి గ్రామ సమీపంలోని కాగ్న నదిలో ప్రమాదవశాత్తు పడి కొట్టుకుపోతున్న ఓ వ్యక్తిని ముగ్గురు యువకులు కాపాడారు. యాలాల మండలం అగనూరు గ్రామానికి చెందిన నరసింహులు నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడాన్ని గమనించిన వీర్ శెట్టిపల్లి గ్రామస్థులు వెంటనే తాడు తెప్పించి ఒడ్డువైపు రావాలంటూ అతనికి వినపడేలా కేకలుపెట్టారు. అంతలోపే గ్రామ యువకులు శ్రవణ్, హరీష్ కుమార్, శంకర్ నది వద్దకు చేరుకొని తాడు విసిరారు. శంకర్ తాడు పట్టుకొని ఒడ్డుపై ఉండగా హరీష్, శ్రవణ్ ప్రాణాలుసైతం లెక్కచేయకుండా వాగులోకి దిగి వెంటనే నరసింహులుని ప్రవాహం నుంచి లాక్కొని ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. యువకుల సాహసానికి చూసిన గ్రామస్థులు వారిని అభినందించారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావం - తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదు (ETV)

వరదలో కొట్టుకుపోయిన లారీ : ఖమ్మం జిల్లాలోని కొణిజర్ల మండలం జన్నారం ఏరులో వరద ఓ లారీ కొట్టుకుపోయింది. లారీతోపాటు డ్రైవర్‌ కూడా అందులోనే ఉన్నాడు. లారీ ఏన్కూరు నుంచి ఖమ్మం వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. జన్నారం వద్ద వాగు ఉద్ధృతి కారణంగా వంతెనపై నిలిచిన రాకపోకలు నిలిచాయి. నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు పెద్ద ఎత్తున ఉప్పొంగుతున్నాయి. లింగాల మండలం అంబటిపల్లి ఔషలికుంట గ్రామాల మధ్య వాగులో ఓ కారు చిక్కుకుంది. కొట్టుకుపోతున్న కారును గమనించిన స్థానికులు అందులోని ఇద్దరు ప్రయాణికులను సురక్షితంగా రక్షించారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావం - తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదు (ETV)

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోనూ జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో వాగులు వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. రోడ్లపై వరద ఉద్ధృతికి పలు చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లా కేంద్రంలోని జూనియర్‌ కళాశాల, మేడిపూర్‌లోని ZPHS స్కూల్‌ ప్రాంగణాన్ని వరద చుట్టుముట్టడంతో అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.

Heavy Rainfall in Telangana
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు (ETV)

చారకొండ మండలంలోని ఎర్రవల్లి-గోకారం, వెల్దండ మండలంలోని బైరాపూర్‌లలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అమ్రాబాద్ మండలం కుమ్మరోనిపల్లెలో మందవాగు మొల్గర-ఉల్పర గ్రామాల మధ్య దుందుభీ వాగు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. ఉప్పునుంతల-అచ్చంపేట, తాడూరు, బిజినేపల్లి, తెలకపల్లి, తిమ్మాజిపేట మండలాల్లో విస్తారంగా కురుస్తున్న వానలతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు నాగర్‌కర్నూల్‌ పట్టణంలోనూ వీధులు వాగులను తలపిస్తున్నాయి.

మొంథా తుపాను ప్రభావం - హైదరాబాద్​లో దంచికొడుతున్న వాన

'మొంథా' ఎఫెక్ట్ : నేడు, రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు - రెడ్, ఆరెం​జ్ హెచ్చరికలు జారీ

