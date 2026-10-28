తీరాన్ని వణికించిన అర్నబ్ - నవంబర్ 3 వరకు వర్షాలు
Cyclone Arnab Updates: అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని వణికించింది. తీరప్రాంతాల్లో అలల ఉద్ధృతి మీటరు వరకు ఎగసిపడుతున్నాయన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:26 PM IST
Cyclone Arnab Updates : అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని వణికించింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కదిలిన ఈ తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 125 నుంచి 135 కిలోమీటర్ల వేగంతో గరిష్టంగా 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో భీకర ఈదురుగాలులు వీచాయి. 48 గంటల్లో తుపాను బలహీనపడనుందని ఐఎండీ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు.
కోస్తాంధ్ర-యానాం ప్రాంతాలలో ఈనెల 30 నుంచి నవంబర్ 3 వరకు, తెలంగాణలో ఈనెల 29 నుంచి నవంబర్ 3 వరకు, రాయలసీమ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్లలో నేటి నుంచి నవంబర్ 3 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కృష్ణ, బాపట్ల జిల్లాల్లో గంటకు 110-120 కిలోమీటర్ల వేగంతో గరిష్టంగా 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీస్తున్నాయి. సాయంత్రానికి 70నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగానికి తగ్గి, రాత్రికి 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో శీతల గాలులుగా మారుతాయని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతాల్లో అలల ఉద్ధృతి మీటరు వరకు ఎగసిపడుతున్నాయన్నారు.
వేర్వేరు జిల్లాల్లో ఆరుగురు మృతి: ఇదిలా ఉండగా అర్నబ్ తుపాను ఉభయగోదావరి జిల్లాలతో పాటు, ఉత్తరాంధ్రలో బీభత్సం సృష్టించింది. ఈదురుగాలుల తీవ్రతకు పలు చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్తు స్తంభాలు కూలిన ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి చెందారు. విశాఖ పాత గోశాల సమీపంలో విద్యుత్తు స్తంభం కూలి మహిళ మృతి చెందగా, విశాఖ బాలాజీనగర్లో విద్యుత్ స్తంభం కూలి కె.మాధవి దుర్మరణం చెందారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో రెండు ప్రమాదాల్లో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
బీమవరంలోని చర్చి వద్ద చెట్టు విరిగిపడి చొక్కా కిషోర్ (45) మృతి చెందగా, బొండాడవారివీధిలో విద్యుత్తు స్తంభం విరిగిపడి రాంబాబు (34) మృతి చెందారు. ఈదురుగాలుల ధాటికి భీమవరంలో దుకాణాలు, ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి మండలంలోని ప్రకాష్పురంలో వృద్ధురాలు మృతి చెందారు. అదే జిల్లాలో ఈదురుగాలులు, వర్షానికి గుడిసె కూలి కొల్లు వెంకాయమ్మ దుర్మరణం చెందారు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలిలో ఈదురుగాలులకు విద్యుత్తు తీగలు తెగి రోడ్డుపై పడ్డాయి. ఉదయాన్నే ప్రమాదవశాత్తూ ఇంటి ముందు ఉన్న విద్యుత్తు తీగలు తగిలి మహిళ మృతి చెందారు.
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