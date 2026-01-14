కోడిపందేలు - ఓడినోడికి అప్పులు - గెలిచినోడు గొప్పలకు పోయి ఖర్చులు
కోడిపందేల్లో కష్టార్జితం కోల్పోయి అప్పుల్లో మునిగిపోతున్న సామాన్యులు - తాహతుకు మించి పందేలు కట్టి ఇల్లు గుళ్ల చేసుకుంటున్న వైనం - కిందటి ఏడాది అప్పుకు వడ్డీ తప్ప అసలు తీర్చలేని పరిస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 4:39 PM IST
Commoners Effect on Cockfights in AP: సంక్రాంతి నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో సందడి నెలకొంది. పండగ అంటే కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువులంతా ఒక చోట చేరి సరదాగా గడపాల్సిన సమయం. అయితే కొంత మంది దీనిని తమ సంపాదనకు మార్గంగా మార్చేశారు. సంప్రదాయం పేరిట కోడి పందేలు, గుండాటలను విచ్చలవిడిగా నిర్వహిస్తూ రూ.కోట్లు వెనకేసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా దీని బారిన పడిన సామాన్యులు కష్టార్జితం కోల్పోయి అప్పుల్లో మునిగిపోతున్నారు. బరిలో ఓ మోస్తరు ఆర్థిక స్థోమత ఉన్నవారు ఉంటుండగా బరి బయట ఉన్న వేల మంది సామాన్యులు పందేలు కట్టి ఇల్లు గుళ్ల చేసుకుంటున్నారు.
అప్పుల్లో కూరుకుపోతున్న కుటుంబాలు: పండగ మూడు రోజులు జిల్లాలో నిర్వహించే కోడి పందేలు, గుండాట వల్ల అనేక కుటుంబాటు ఆర్థికంగా చితికి పోతున్నాయి. ఒకసారి జూదం ప్రారంభించాక నిండామునిగే వరకు చాలా మంది బయటకు రావడం లేదు. ఇలా రూ.లక్షల్లో పోగొట్టుకుని కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు. అప్పులు పెరగడం, ఆస్తులు అమ్మడంతో కుటుంబ కలహాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
కోడిపందేల బారిన చితికిపోయిన కథలెన్నో
- కోనసీమ జిల్లాలో అల్లవరం ప్రాంతానికి చెందిన చిరుద్యోగి జీతం రూ.20 వేలు. గత ఏడాది కోడి పందేల్లో రూ.2.60 లక్షలకుపైగా నష్టపోయాడు. ఏడాదంతా కుటుంబం గడవడం కష్టంగా మారింది.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉప్పలగుప్తం మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కుమారుడిని ఇంటర్మీడియట్లో చేర్పించాలని రూ.2.50 లక్షలు ఉంచాడు. ఈలోగా సంక్రాంతి కోడి పందేల్లో ఆ డబ్బంతా పోగొట్టుకున్నాడు. రాజీపడి చిన్న కళాశాలలో చేర్పించాడు.
- అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో రాజోలుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి కోడిపందేల బరుల వద్ద గుండాటలో రూ.2 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. ఏడాది గడిచినా వడ్డీ తప్ప అసలు తీరలేని పరిస్థితి ఉండటం గమనార్హం.
చివరకు లాభపడేది నిర్వాహకులే: బరిలో రక్తమోడుతూ కోడి కుప్పకూలుతోంది. దాంతో వెంటనే రూ.కోట్లు చేతులు మారుతున్నాయి. కానీ ఓడినవాడు మాత్రం అప్పుల ఊబిలోకి వెళ్లిపోతున్నాడు. గెలిచిన వాడు గొప్పల కొద్దీ ఖర్చుపెట్టి ఆ తర్వాత నెత్తి మీద చెయ్యి పెట్టుకుంటున్నాడు. చివరకు ఈ జూదంలో కొల్లగొట్టేది, లాభపడేది నిర్వాహకులే అవుతున్నారు. విజేతలు పరాజితులు ఇద్దరూ ఈ కోడిపందేల పోటీల్లో బాధితులే కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశంగా పరిగణించవచ్చు.
బరిలో దిగిన కోళ్లు: తూర్పు గోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా సంక్రాంతి పండుగ మొదటి రోజు కోడి పందేల జాతర మొదలైంది. కోడిపందేలకు అనుమతులు రావడంతో పందెం రాయుళ్లు బరుల వద్దకు పోటెత్తారు. నిడదవోలు నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో భారీ స్థాయిలో కోడిపందేలు ప్రారంభమయ్యాయి. పెద్దఎత్తున పందెం డబ్బులు చేతులు మారుతున్నట్లు సమాచారం. కోడి పందేలు చూసేవారి కోసం నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎల్ఈడీ తెరలపై పందేల పోటీలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. మహిళలు సైతం కోడి పందేలు తిలకించేందుకు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. కోడిపందేలతో పాటు గుండాటలు బాహాటంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ 3 రోజుల్లో జిల్లావ్యాప్తంగా 250 కోట్ల రూపాయలు పందెం డబ్బులు చేతులు మారతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
చేతులు మారుతున్న కోట్లు: కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజవర్గంలో కోడిపందేలు, గుండాటలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. గంగవరం, రామచంద్రపురం, కాజులూరు మండలాల్లో బరులు వేసి పెద్దఎత్తున కోడిపందేలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. కోట్ల రూపాయల్లో చేతులు మారుతున్నా పోలీసు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం పట్టించుకోలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. జూదంలో డబ్బు కోల్పోయిన యువకులు బరుల వద్ద వీరంగం సృష్టిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
కోడి పందేలకు సిద్ధమవుతున్న గోదావరి జిల్లాలు - కాలు దువ్వుతున్న పుంజులు
కోనసీమ తరహాలో అనకాపల్లిలో కోడిపందేలకు ఏర్పాట్లు - పది వేలకు పైగా పందెం పుంజులు సిద్ధం