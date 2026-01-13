అగ్నిప్రమాద బాధితులకు రూ.25,000 తక్షణ సాయం - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అందజేత
కాకినాడ జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - బాధితులకు రూ.25,000 తక్షణ సాయాన్ని అందజేసిన ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ, ఎంపీలు సానా సతీశ్ బాబు, తంగళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, తదితరులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:29 PM IST
Immediate Assistance For Fire Victims At Kakinada District: కాకినాడ జిల్లా సార్లంకపల్లెలో జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటనలో బాధితులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తక్షణసాయంగా ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25,000 అందజేయాలని సీఎం అధికారులకు తెలిపారు. ఇల్లు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి గృహం మంజూరు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
అయితే గృహాల్ని మంజూరయ్యే వరకూ వారికి అవసరమైన వసతి, ఇతర సహాయం అందించాలని అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు సార్లంక గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ, రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీశ్ బాబు, కాకినాడ ఎంపీ తంగళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్లు పర్యటించారు. ఈ ప్రమాదంలో 26 గుడిసెలు కాలిపోయాయనీ, 33 కుటుంబాలు నిరాశ్రయులైనట్లు తహసీల్దార్ ఎస్వీ నరేశ్ వీరికి వివరించారు.
ప్రభుత్వ అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించాను.— Varupula Satya Prabha Raja (@raja_varupula) January 13, 2026
సర్వం కోల్పోయిన బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి వసతి, ఆహారం, త్రాగునీరు తదితర మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాం.
గ్రామం మొత్తం నిరాశ్రయమైన ఈ ఘటనలో (2/3) pic.twitter.com/Ka23akMojP
అంతేకాకుండా బాధిత కుటుంబాలకు రూ.25,000 చొప్పున నగదును అందించారు. దీనికితోడు అందరికీ పక్కా ఇళ్లు కట్టించి ఇస్తామని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. సార్లంక గ్రామాన్ని ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ బొజ్జి రెడ్డి సందర్శించారు. వారికి అందుతున్న సాయంపై ఆరా తీశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే? కాకినాడ జిల్లాలోని రౌతులపూడి మండలం సార్లంక గ్రామం అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకొని నిమిషాల్లోనే భస్మమైంది. నిన్న సాయంత్రం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించి మొత్తం 38 పూరిళ్లు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఇందులో 3 పక్కా ఇళ్లు మినహా గ్రామంలోని అన్ని పూరి గుడిసెలు బుగ్గి కావడంతో 120 మందికి పైగా నిరాశ్రయులు అయ్యారు.
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొనుగోళ్ల కోసం గ్రామంలోని కొంతమంది తుని పట్టణానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అగ్ని ప్రమాదాన్ని చూసి గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తం అయ్యారు. దీంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకొని, సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
సార్లంకపల్లెలో గ్రామానికి 50 కి.మీ దూరంలోని తుని నుంచి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకునేలోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. గ్రామంలో ఉన్నవారు మంటల ధాటికి ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో భయంతో దూరంగా పారిపోయారు. విద్యుదాఘాతం వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులంతా భావిస్తున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలి పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ ప్రమాదంపై సమాచారం అందిన వెంటనే సార్లంకపల్లెకు వెళ్లారు. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు ఎమ్మెల్యే సూచించారు.
అగ్నిప్రమాదంపై సీఎం సమీక్ష: కాకినాడ జిల్లా సార్లంకలో అగ్నిప్రమాదంపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో అగ్నిప్రమాదం పెను విషాదమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అంతేకాకుండా బాధితులకు అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు అందిస్తున్న సాయాన్ని హోంమంత్రి, అధికారులు చంద్రబాబుకు వివరించారు. బాధితులు ఇబ్బంది పడకుండా వసతి, ఆహారం అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సాయంగా ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25,000 అందిస్తున్నామని అధికారులు తెలపగా నేడు ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవడం గమనార్హం. ఇల్లు కోల్పోయిన బాధితులకు కొత్త ఇల్లు మంజూరుకు సీఎం ఆదేశించారు. కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణాలకు వసతి, ఇతర సహాయం అందించాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. కాలిపోయిన డాక్యుమెంట్లు, ఆధార్ కార్డుల మంజూరు కోసం ప్రత్యేక క్యాంపులకు ఏర్పాటు చేయాలని తెలియజేశారు. బాధితులకు అందే సహాయాన్ని ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు పర్యవేక్షించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
