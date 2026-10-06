దేశంలోనే తొలి గిరిజన గురుకుల న్యాయ కళాశాల - నేడు, రేపు తక్షణ ప్రవేశాలు
సంగారెడ్డిలోని గిరిజన గురుకుల న్యాయ కళాశాలలో తక్షణ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. టీజీ లాసెట్-2026 అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు వీలు కల్పిస్తున్నారు. అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సూచించారు.
Published : October 6, 2026 at 1:41 PM IST
Tribal Welfare Law College Admissions : సంగారెడ్డిలోని గిరిజన (పురుషుల) గురుకుల న్యాయ కళాశాలకు ఓ ప్రత్యకత ఉంది. గిరిజనులకు సంబంధించించి దేశంలోనే తొలి గురుకులు సంక్షేమ న్యాయ కళాశాల ఇదే కావడం విశేషం. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి న్యాయ విద్య కోర్సులో మిగిలిన సీట్ల భర్తీ కోసం తక్షణ ప్రవేశాలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో కళాశాలలోనే నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల న్యాయ కళాశాలలో ఉన్న అవకాశాలు, సదుపాయాలపై ప్రత్యేక కథనం.
అయిదేళ్ల కోర్సు
ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో లాసెట్ రాసిన వారిలో ప్రతిభ ఆధారంగా అభ్యర్థులకు సీట్లు కేటాయిస్తారు. దీనిలో రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి. ఈ కళాశలలో సీటు సాధిస్తే అయిదు సంవత్సరాల న్యాయ విద్య కోర్సు (బీఏఎల్ఎల్బీ) పూర్తి చేసేందుకు వీలుంటుంది. 2020-2021 విద్యా సంవత్సరం నుంచి కళాశాల నిర్వహిస్తునారు. ప్రతి ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో ప్రవేశాలలో భాగంగా 60 సీట్లు కేయాయించారు.
అయితే అనేకమందిలో అవగాహన లోపం కారణంగా ఈ కళాశాలను ఎంచుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ కళాశలకు ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో లాయర్గా స్థిరపడాలనుకునే అభ్యర్థులు, విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
సీట్ల వివరాలు ఇలా
ప్రస్తుతం కళాశాలలో 37 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో ఎస్టీ విభాగానికి 34 సీట్లు, బీసీకి 2 , అనాథలకు 1 సీటు ఉన్నాయి.
"సంగారెడ్డిలోని గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల న్యాయ కళాశాలలో తక్షణ ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నాం. ఈ కోర్సుపై ఆసక్తి ఉన్నవారు నేరుగా కళాశాలకు రావచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత చెంది, టీజీ లాసెట్ - 2026లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు అర్హులు. ఖాళీ సీట్ల భర్తీకి స్పాట్ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇక్కడ సీటు లభిస్తే అయిదు సంవత్సరాలలో న్యాయవిద్య కోర్సును ఉచితంగా పూర్తి చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది" - శ్రీనివాస్, న్యాయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్
విద్యార్థులకు మెరుగైన సదుపాయాలు
ఈ న్యాయ కళాశాలలో సీటు సాధించిన వారు ఎలాంటి ఖర్చులు లేకుండా కోర్సు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. భోజనం, వసతి సదుపాయాలు ఉంటాయి. నిపుణులైన అధ్యాపకులు ఉన్నారు. కళాశాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలయంలో విద్యార్థులకు అవసరమైన పుస్తకాలు, ఈ-గ్రంథాలయం అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా అనేక సౌకర్యాలు కల్పించాం. దీనిలో భాగంగానే వ్యాయామశాలను ఏర్పాటు చేశాం.
ఉచితంగా న్యాయవిద్య కోర్సు
సంగారెడ్డిలోని గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల న్యాయ కళాశాలలో తక్షణ ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నామని న్యాయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. ఈ కోర్సుపై ఆసక్తి ఉన్నవారు నేరుగా కళాశాలకు రావచ్చన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత చెంది, టీజీ లాసెట్ - 2026లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు అర్హులని వెల్లడించారు. ఖాళీ సీట్ల భర్తీకి స్పాట్ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇక్కడ సీటు లభిస్తే అయిదు సంవత్సరాలలో న్యాయవిద్య కోర్సును ఉచితంగా పూర్తి చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.