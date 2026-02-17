ETV Bharat / state

ఐ బొమ్మ రవికి బెయిల్‌ మంజూరు - ఇంటర్నెట్‌ వాడొద్దని హైకోర్టు ఆదేశం

సినిమాల పైరసీ కేసులో ఐ బొమ్మ రవికి బెయిల్‌ మంజూరు - ఇమంది రవి తన పాస్‌పోర్టును కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం - గతేడాది నవంబర్‌లో అరెస్టు అయిన ఇమంది రవి

IBomma Ravi
IBomma Ravi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 5:52 PM IST

IBomma Ravi Granted Bail in Movie Piracy Case : సినిమా పైరసీ కేసులో 'ఐబొమ్మ' రవికి తెలంగాణ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఐబొమ్మ రవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దేశం విడిచి వెళ్లొద్దని, తన పాస్‌పోర్టును కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రతి రోజూ ఉదయం 11 గంటలకు సీసీఎస్ పోలీసుల ఎదుట హాజరు కావాలని స్పష్టం చేసింది. ఇంటర్నెట్‌ వాడొద్దని, వాడాలంటే కోర్టు అనుమతి తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ కేసులో గత సంవత్సరం నవంబరులో అతడు అరెస్టయిన విషయం తెలిసిందే.

