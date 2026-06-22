రాష్ట్రంలో వారం పాటు భారీ వర్షాలు - ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు ద్రోణి
నేటి నుంచి 27వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుందని వెల్లడించిన వాతావరణశాఖ - 102 మండలాల్లో వడగాలులు
Published : June 22, 2026 at 7:00 AM IST
Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణలో ఈరోజు నుంచి 27వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. సోమవారం మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబాబాద్, నాగర్కర్నూల్, మహబూబ్నగర్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీగా వర్షం కురవనుందని ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల వడగాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. మంగళవారం నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్- మల్కాజిగిరి, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు ద్రోణి, రాయలసీమ వంటి పరిసర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది.
అత్యధికంగా 7.4 సెంటీ మీటర్లవర్షపాతం : శనివారం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు కురిసిన భారీ వర్షాలతో నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్పల్లిలో అత్యధికంగా 7.4 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జనగామ జిల్లా జఫర్గఢ్లో 6.7, రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలం బోడకొండలో 6.1, వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం పెద్యూముంతల్ 5.4, సంగారెడ్డి జిల్లా ఝరాసంఘంలో 5.1, నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం తిమ్మాపూర్లో 5 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
102 మండలాల్లో వడగాలులు : వాతవరణశాఖ చల్లనికబురనందించినప్పటికీ ఆదివారం 10 జిల్లాల పరిధిలోని 102 మండలాల్లో వడగాలులు నమోదయ్యాయి. 33 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు వీయడం ఆందోళకరంగా మారింది.