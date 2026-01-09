ETV Bharat / state

రెయిన్ అలర్ట్ : బలపడిన వాయుగుండం - నేడు తుపానుగా మారే అవకాశం

వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడినట్లు తెలిపిన భారత వాతావరణ విభాగం - దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు

Cyclone Alert to Andhra Pradesh
Cyclone Alert to Andhra Pradesh (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 8:08 AM IST

Cyclone Alert to Andhra Pradesh : నైరుతి బంగాళాఖాతంలోని వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడినట్లు భారత వాతావరణ విభాగం(ఐఎండీ) తెలిపింది. ఇది శ్రీలంక తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. గురువారం సాయంత్రానికి పొట్టువిల్‌ (శ్రీలంక)కు 250 కిలోమీటర్లు, బట్టికోల(శ్రీలంక)కు 300, ట్రింకోమలి (శ్రీలంక)కి 400, కరైకల్‌ (పుదుచ్చేరి)కు 780, చెన్నైకి 940 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. నేడు(శుక్రవారం) ఉదయంలోగా తుపానుగా బలపడుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది.

తుపానుగా రూపాంతరం చెందితే ‘ఓర్ణబ్‌ (అర్ణబ్‌)’గా నామకరణం చేయనున్నారు. ఈ పేరును బంగ్లాదేశ్‌ సూచించింది. దీనికి ‘సముద్రం’ అని అర్థం. ఇది వాయవ్య దిశగా కదులుతూ శ్రీలంకలో పొట్టువిల్, ట్రింకోమలి మధ్యలో శుక్రవారం రాత్రి తీరం దాటే అవకాశముంది. దీని ప్రభావంతో శుక్ర, శనివారాల్లో తమిళనాడు, కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.

పొంచి ఉన్న వాయు 'గండం' : సంక్రాంతి ముంగిట దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వాయు‘గండం’ పొంచి ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఇది తుపానుగా రూపాంతరం చెందుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో భూమధ్యరేఖ సమీపంలో తీవ్ర అల్పపీడనం బుధవారం ఉదయానికి వాయుగుండంగా బలపడిందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.

సాధారణంగా డిసెంబరు 31 నాటికి ఈశాన్య రుతుపవనాల సీజన్‌ ముగుస్తుంది. వాతావరణ శాస్త్రం ప్రకారం బంగాళాఖాతంలో మిగిలిన నెలలతో పోలిస్తే జనవరి, ఫిబ్రవరిల్లో వాయుగుండాలు, తుపాన్లు చాలా తక్కువగా ఏర్పడతాయి. 1891-2024 మధ్యలో రెండు తీవ్ర తుపాన్లు, ఆరు తుపాన్లు, 12 వాయుగుండాలు ఏర్పడ్డాయి. వాటిలో అధిక శాతం శ్రీలంకలోనే తీరం దాటాయి. మూడు వాయుగుండాలు మినహా మిగిలినవన్నీ సంక్రాంతికి ముందే ఏర్పడటం గమనార్హం. వాటిలో ఒక తుపాను మాత్రమే ఏపీలో తీరం దాటింది.

రాష్ట్రంలో పెరుగుతోన్న చలి తీవ్రత : మరోవైపు రాబోయే 4 రోజుల్లో ఉత్తర కోస్తాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. శుక్రవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో, శని, ఆది, సోమవారాల్లో పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాల్లో పొగమంచు కురుస్తుందని అంచనా. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. గురువారం విశాఖపట్నం, కడప, అనంతపురం ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీలు తగ్గాయి.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. పాడేరులో గురువారం ఉదయం 4.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం వాతావరణ విభాగం నోడల్‌ అధికారి డాక్టర్‌ అప్పలస్వామి తెలిపారు. పెదబయలులో 4.8, చింతపల్లి 5, హుకుంపేట 6.2, కొయ్యూరులో 9.7 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

