ఏపీలో దడ పుట్టిస్తున్న చలి! - జి.మాడుగులలో కనిష్ఠంగా 3.2 డిగ్రీలు నమోదు
గజగజ వణికిపోతున్న మన్యం వాసులు - ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఏజెన్సీపై మంచు దుప్పటి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 9:47 AM IST
Cold is more Intense in Agency Areas : ఏపీ వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావాలంటే వణికిపోతున్నారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే వ్యత్యాసం ఏమీ లేకుండా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇక ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనైతే ఉష్ణోగ్రతలు మరీ దారుణంగా పడిపోతున్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రజలను చలి గజగజలాడిస్తోంది. ఏజెన్సీతోపాటు మైదాన ప్రాంతాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. బుధవారం రాత్రైతే ఏపీలోనే అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగులలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 3.2 డిగ్రీలుగా నమోదైందంటే చలి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు ఇదే అత్యల్పం కావడం గమనార్హం. ఇక మరోవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబ్రిగుడలో 3.6 డిగ్రీలు, అరకులోయలో 3.9 డిగ్రీలు, ముంచంగిపుట్టు వద్ద 4.4 డిగ్రీలు, హుకుంపేట దగ్గర 5.4 డిగ్రీలు, చింతపల్లి ప్రాంతంలో 6.5 డిగ్రీలు, పాడేరు ఏజెన్సీలో 6.7 డిగ్రీలు, పెదబయలులో 7.1 డిగ్రీల వద్ద ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం వాతావరణ విభాగంనోడల్ అధికారి డాక్టర్ ఆళ్ల అప్పలస్వామి వెల్లడించారు.
రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరగనున్న చలి: ఉష్ణోగ్రతలు క్షీణిస్తుండటంతో పంట పొలాల వద్ద మంచుగడ్డలు పరచుకొని తెల్లటి పొరలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒడిశా, తెలంగాణ, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాల్లో చలిగాలులు వీచే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయని వాతావరణ నిపుణులు ఇప్పటికే అంచనా వేశారు.
కనువిందుగా ప్రకృతి అందాలు : ఏపీలోని ఏజెన్సీ పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ మంచు కప్పేసింది. పచ్చని చెట్లు సహా ఆకాశమంతా పొగ మంచులో చూపరులను ఆకట్టుకుంది. ఉదయం పది గంటలైనా మంచు వీడలేదు. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఏజెన్సీ అంతా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్లుగా మారింది. ఒకవైపు ఎముకలు కొరికే చలి తీవ్రంగా భయపెడుతుంటే, మరోవైపు కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఇటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఉదయం వేళన మంచు అందాలు ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.
వాతావరణ శాఖ అంచనాలు : మధ్య, వాయువ్య భారత్తో పాటు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. మూడు నెలల శీతాకాలం సమయంలో పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతం, హిమాలయాల పర్వత ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర సోమవారం వెల్లడించారు.
