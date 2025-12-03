ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మినహా రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత తక్కువే - ఏయే జిల్లాలపై ప్రభావం ఉందంటే?
తెలంగాణ, కర్ణాటక సహా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ - భూతాపం కారణంగా మారుతున్న పరిస్థితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:33 AM IST
Cold is Less Intense in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో ఏజెన్నీ ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నవంబరు నుంచే చలి తీవ్రత మొదలయ్యేది. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కారణంగా ఈసారి రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత తక్కువగా ఉంది. ఏజెన్నీ ప్రాంతాల్లోనే కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఏపీలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాను రాను వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాలు: దేశంలోని మధ్య, వాయవ్య భారతంతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ శీతాకాలంలో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాలోని అధిక ప్రాంతాల్లోనే ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది.
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే: ఏపీతో పాటు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా తమిళనాడు, హిమాచల్ప్రదేశ్, పంజాబ్, హరియాణా, బిహార్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో నమోదయ్యే అవకాశముందని ఐఎండీ పేర్కొంది. దీనికి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులే కారణమని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
ఏజెన్సీ మినహా చలి తీవ్రత: ఈ సీజన్లో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మినహా రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత తక్కువగానే నమోదు అయింది. రాష్ట్రంలో డిసెంబరు-ఫిబ్రవరి మధ్యలో చలి తక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ తెలిపింది. తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు ఆనుకుని ఉన్న కర్నూలు, ప్రకాశం, నంద్యాల, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో కొంత వరకు చలి ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేసింది. ఈ సీజన్లో రాష్ట్రంలో చలిగాలులు వీచే అవకాశం లేదని ఐఎండీ చెప్పింది. ఈ నెలలోనూ అనంతపురం, కర్నూలు మినహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత తగ్గనుంది. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదు కానున్నాయి. తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరగనున్నాయి.
ఏటికేడు పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు: భూతాపం కారణంగా శీతాకాలంలోను కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఏటికేడు సగటు ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రపంచంలో 2024 అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సంవత్సరం కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అదే మాదిరిగా పెరిగాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతున్న కర్బన ఉద్గారాలు పెరుగుతున్నాయే తప్ప తగ్గుముఖం పట్టడం లేదు. ‘అల్పపీడనాలు, ద్రోణి, వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చే సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుంటాయి. తర్వాత మళ్లీ మామూలుగానే ఉంటుంది. పర్వత ప్రాంతాలు, తూర్పు కనుమలు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేశంలో అత్యధిక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. భూతాపం కారణంగా నవంబరులో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయి’ అని ఐఎండీ పూర్వ డైరెక్టర్ జనరల్ డా.కేజే రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
