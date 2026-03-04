ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది వేసవి నిప్పుల కొలిమే! - ఉత్తర తెలంగాణలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు : ఐఎండీ

రాష్ట్రంలో పెరిగిన ఎండ తీవ్రత - గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అధికంగా ఉండనున్న ఎండ తీవ్రత - ఉత్తర తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న ఎండలు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న వాతావరణ శాఖ

Telangana Weather Updates
Telangana Weather Updates (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 4, 2026 at 9:47 PM IST

Telangana Weather Updates : ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ సంవత్సరం అధిక వర్షపాతంతో పాటు చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది కనుక గరిష్ఠ ఉష్ణోగత్రలు ఉంటాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 33 నుంచి 39 డిగ్రీల మేర ఉష్ణ తీవ్రత నమోదవుతుందని రాగల రెండు రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని ఐఎండీ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. ఈ వేసవి సీజన్​ ఎలా ఉండబోతుంది? ఏ మాసాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయనే విషయాలను ఈటీవీ భారత్​కు వివరించారు.

ప్రశ్న : ఈ వేసవి ఎలా ఉండబోతుంది?

ఐఎండీ అధికారి : మార్చి నుంచి మే వరకు ఎండ తీవ్రత క్రమేపీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఉక్కపోత వాతావరణం, పలుచోట్ల నల్లటి మబ్బులు, ఉరుములు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత పలు జిలాల్లో అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఏ జిల్లాల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది?

ఐఎండీ అధికారి : గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం ఉష్ణోగ్రత కాస్త భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలోనే ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 39 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత కొనసాగుతుంది. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో 33 నుంచి 34 డిగ్రీల వరకు ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతోంది. క్రమేపీ ఎండ తీవ్రత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గతంతో పోలిస్తే 2 నుంచి మూడు డిగ్రీలు మేర అధికంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : ఏప్రిల్​, మే మాసాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఏ మేరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది?

ఐఎండీ అధికారి : తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు తూర్పు, మధ్య భారతదేశంలో సాధారణం కంటే ఈసారి వడగాల్పుల తీవ్రత అవకాశం కనిపిస్తోంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ఎక్కువగా మధ్య భారత్​లోనూ, తూర్పుభారత్​లో ఉంటాయి. సాధారణంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లోనే వర్ష పాతం, చలితీవ్రత, ఎండ తీవ్రత అధికంగాను ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈసారి విభిన్నంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు మధ్యస్థ దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో అధికంగా కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. భద్రాచలం, మహబూబ్​నగర్ ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న : పిడుగుపాట్లు ఏ సమయంలో పడతాయి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

ఐఎండీ అధికారి : ఉదయం 11.30 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత కొనసాగడం వల్ల భూవాతావరణం వెడెక్కుతుంది. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు గాలిలో అధికమొత్తంలో తేమ చేకూరడం వల్ల అక్కడక్కడా మబ్బులు కాస్త నల్లటి క్యుములోనింబస్ మేఘాలుగా ఏర్పడటం వల్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులో కూడిన వాతావరణం మార్చి నుంచి మే నెలల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వడగండ్ల వానలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. వాతావరణ హెచ్చరికలను రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. రైతులు ఎరువులు, మందులు ఉదయం 9 నుంచి 10 సమయంలోనే చల్లాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటే బయటకు వెళ్లవద్దు
  • తెల్లని వస్త్రాలు ధరించాలి
  • వేసవిలో నీరు, ఇతర ద్రవపదార్థాలు తీసుకోవాలి
  • మత్తుపానీయాలు, శీతల పానియాల జోలికి పోవద్దు
  • ఎండలో అధిక సమయం ఉండవద్దు
  • బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే టోపీ, గొడుగు, రుమాలు ధరించండి
  • మీ వెంట నీళ్లసీసా తీసుకువెళ్లడం మర్చిపోవద్దు
  • వడదెబ్బకు గురైతే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించాలి
  • రోజూ తగు మొత్తంలో నీరు తీసుకోండి

