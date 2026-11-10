13న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక
AP Weather Update : ఈ నెల 13న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది వాయవ్య దిశగా పయనించి, అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:06 PM IST
ఈ నెల 13న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది వాయవ్య దిశగా పయనించి, తర్వాత 24 గంటల్లో బలమైన అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో అండమాన్ సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అలల ఉద్ధృతి పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు.
14, 15 తేదీలలో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇప్పటికే రెండు వరుస తుపాన్లను చవిచూసిన రాష్ట్ర ప్రజలు, తాజా అల్పపీడనంతో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. తాజాగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం రాష్ట్రంపై చూపించే ప్రభావం, గమనంపై ఇప్పుడే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అల్పపీడనం గమనాన్ని వాతావరణ శాఖ అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.