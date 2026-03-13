రానున్న రెండు రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు : వాతావరణశాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు
రోజురోజుకు రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - భద్రాచలం, మహబూబ్నగర్ ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీలుగా నమోదు - రానున్న రెండు రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందన్న వాతావరణశాఖ అధికారి!
Published : March 13, 2026 at 10:59 PM IST
Weather Dept Officer Srinivasa Rao Interview : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భానుడి భగభగలు ప్రజలను మార్చిలోనే ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబ్నగర్ వంటి జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. "రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడంతో పాటు అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో మూడు రోజుల పాటు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని" వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావుతో ఈటీవీ భారత్ నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో తెలిపారు.
ఏయే జిల్లాల్లో అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి?
భద్రాచలంలో అత్యధికంగా 40.2 డిగ్రీలు నమోదయ్యింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 40 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 36 నుంచి 40 డిగ్రీల వరకు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?
సాధారణ స్థాయికి మించిన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని సీజనల్ ఫోర్కేస్ట్లో తెలిసింది. దీనికి అనుగణంగానే 3 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. వేసవిలో గాలి వీచే దిశలలో మార్పు కారణంగా ఉపరితల ఆవర్తనాలు, ధ్రోణులు ఏర్పడి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానలు రావడం, వాతావరణం చల్లబడటం అనేది సాధారణ పరిణామం. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇవే పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు శ్రీనివాస్ రావు.
వడగాలుల తీవ్రత నమోదవుతుందా?
సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలకు 4.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత దాటితే వడగాలులుగా పేర్కొంటాం. ప్రస్తుతం 2.5 డిగ్రీలలోపే ఉండటంతో ఆపరిస్థితి లేదు. పైగా వానలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున నాలుగైదు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఎన్నిరోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది?
ఆదివారం నుంచి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 16వ తేదీన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సుమారు 20 జిల్లాలో ఈ జల్లులు విస్తరించనున్నాయి. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించాం. ఈ వర్షాల కారణంగా ప్రస్తుతం ఉన్న 40 డిగ్రీలుగా ఉన్న ఉష్ణోగ్రతలు 33 నుంచి 35 డిగ్రీలకు తగ్గనున్నాయన్నారు శ్రీనివాస్ రావు.
పిడుగు పాటు సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
క్యుములో నింబస్ మేఘాలు మద్యాహ్నం సమయంలో ఏర్పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు కనిపిస్తే ఆరు బయట ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్లో ఏ మేరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి?
ప్రస్తుతం నగరంలో 36 నుంచి 39 వరకు ఉష్ణోగ్రతల నమోదుకు అవకాశం ఉంది. ఇదే పరిస్థితి మరో రెండు రోజులు కొనసాగనుందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు ఈటీవీ భారత్ నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
